L'Oroscopo dell'amore di coppia di lunedì 2 marzo approfondisce l'entrata di Luna in Gemelli che trasforma l'amore in modo più frizzante, sbarazzino ma anche molto logico. Le emozioni vengono filtrate dai pensieri e una maggiore lucidità mentale cerca di sopraffare le sensazioni passionali. Battute simpatiche alleggeriscono l'amore di coppia nelle previsioni astrali segno per segno.

Luna in Gemelli nell'oroscopo dell'amore di lunedì

Ariete: Venere sprigiona un modo di amare molto "su di giri". Luna, dal canto suo, cerca di mitigare il tutto dal cielo astrologico dei Gemelli elargendo sensazioni più controllate e distaccate nei confronti delle emozioni.

Gli astri dal Capricorno quasi sfidano a superare alcuni impedimenti pericolosi per la storia.

Toro: fidatevi di un istinto infallibile che vi porta proprio dove desiderate, toccando emozioni più profonde ed eccitanti. Gli astri creano situazioni nuove e imprevedibili a cui non dovete riflettere più di tanto per concretizzarle in due. E ricordate: un po' di spossatezza viene annientata da un modo di pensare più ottimistico.

Gemelli: il comportamento nei riguardi della persona amata è comprensibile e se fino a ora vi sono stati dei disaccordi, scompaiono grazie all'influsso favorevole di Luna nel segno che incrocia le sue energie con una Venere molto affettuosa, anche se un tantino impulsiva.

Cancro: più dinamici grazie all'influsso portentoso di Sole dai Pesci, riuscite a fronteggiare anche eventuali contrattempi impartiti da Venere in quadratura che crea tensione in coppia. Questi imprevisti sono arginabili mettendo in pratica delle scelte precise, fatte seguendo il vostro istinto infallibile.

Leone: l'influenza del satellite notturno influisce benevolmente sull'amore e regala un modo di aprirsi ai sentimenti più fantasioso e creativo.

Più comunicativi in coppia, utilizzate l'intelligenza per approfondire i sentimenti e indirizzarli al meglio, sprigionando così emozioni intense.

Vergine: in amore, non siate troppo opprimenti e non asfissiate il partner con eccessive premure. L'altra metà, anche se lontana, vi pensa intensamente in maniera quasi telepatica. A tratti apparite mutevoli d'umore a causa di una Luna in quadratura che rende le sensazioni più capricciose.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una Luna intelligente e sbarazzina sprigiona anche grande sensibilità d'animo, creando un mix vincente tutto da investire in coppia per progredire. Una lucidità mentale quasi si prende gioco dei sentimenti, ma l'affettuosità è molto marcata.

Scorpione: in coppia non siate precipitosi nelle scelte e non vi affrettate a concretizzare tutto subito. Troppo curiosi e dirompenti, cercate di non danneggiarvi forzando la mano in maniera inaudita. Ricordate che gli sforzi che svolgete in questo periodo anche se faticosi, daranno i loro frutti in un futuro non molto lontano.

Sagittario: un tantino altalenanti in amore a causa di Luna in opposizione che sprigiona un po' di malinconia, potreste essere costretti ad avviare un chiarimento costruttivo circa alcune discussioni verificatesi in coppia. Mercurio in quadratura rende la comunicazione un po' difficile da avviare, ma Venere mitiga il tutto rafforzando la personalità.

Capricorno: non sottovalutate niente nella coppia. Anche il più piccolo particolare è utile per progredire, infatti si affaccia un nuovo scenario per la vostra relazione a due. Alcuni attriti possono sorgere a causa di Venere in quadratura che cerca di mettere un po' i "bastoni tra le ruote" ma riuscite a ribaltare la situazione a vostro favore pazientando e rinnovando la storia passo dopo passo.

Acquario: l'astro d'argento posizionato in Gemelli filtra le emozioni attraverso il pensiero deduttivo. Liberi e brillanti in coppia, sarete anche molto loquaci e divertenti. Venere è dalla vostra parte per approfondire splendide sensazioni a due.

Pesci: un po' ansiosi in amore a causa di una quadratura lunare che produce un atteggiamento discontinuo, state cercando di dare alla storia una connotazione logica. Gli astri però consigliano di lasciarvi andare all'amore, pur non lasciando le situazioni a metà. Siete molto vitali e attivi con Nettuno e Sole nel segno.