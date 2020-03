Il mese dei Pesci di solito non è tra i preferiti di questo segno a causa dei cambi di Luna che rendono il periodo alquanto faticoso. L’Oroscopo lascia infatti presagire delle giornate pesanti, poco limpide e durante le quali il malumore avrà la meglio. Il 2 marzo il primo quarto di Luna potrebbe posizionare davanti al camino del segno un ostacolo che lo costringerà a rallentare i ritmi o rivedere alcune decisioni prese. Anche in amore non mancano i contrasti: tuttavia si recupera già a partire dal 4 marzo quando Mercurio diventa favorevole e aiuta a ritrovare la positività.

Bene il fisico, ma meglio non esagerare. Approfondiamo di seguito l'oroscopo del mese di marzo per il segno del sagittario, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di marzo per il Sagittario

Amore: le prime giornate di marzo lasciano presagire un oroscopo faticoso, ricco di insidie e malumori. Coloro i quali durante il mese precedente hanno affrontato liti e discussioni all'interno del rapporto di coppia, potrebbero continuare a trascinarsi dietro le problematiche dei periodi scorsi e in alcuni casi qualcuno potrebbe prendere una decisione drastica.

Tuttavia a partire dal 4 marzo, quando Mercurio sarà in posizione favorevole, il Sagittario potrà tirare un sospiro di sollievo almeno fino alla metà del mese, ritrovare la serenità e l'armonia e abbandonarsi ai sentimenti. In questo momento sono favoriti i chiarimenti e qualcuno potrebbe fare degli incontri interessanti anche per il futuro.

Lavoro: come anticipato, il mese di marzo inizia con il piede sbagliato: il primo quarto di Luna infatti, durante la giornata di lunedì 2 marzo, potrebbe portare dei grattacapi o degli imprevisti.

Qualcuno potrebbe dover fare i conti con un guasto o un ritardo, mentre altri potrebbero trovarsi a gestire dei contrasti all'interno della sfera lavorativa con un socio o un collaboratore. E' un oroscopo faticoso ma, intorno al 10 marzo, si recupera. In amore si potranno chiarire le problematiche e trovare la lucidità necessaria a focalizzarsi sui propri progetti. La seconda metà del mese promette giornate vantaggiose grazie anche al trasloco di Saturno in Acquario, vostro pianeta amico.

Sono dunque giornate ideali per coloro i quali desiderano ottenere qualcosa in più o avanzare una proposta.

Salute: per il mese di marzo le stelle lasciano presagire un oroscopo altalenante per il segno, durante il quale non mancheranno i momenti sottotono e gli acciacchi fisici. Particolarmente svantaggiosa si potrebbe rivelare la prima metà del mese quando qualcuno potrebbe dover fare i conti con malesseri di stagione o con fastidi a gambe e schiena. A partire dal 22, subito dopo l’equinozio, il sagittario può ritrovare la carica e la forza perse anche se sarebbe meglio non abusarne e cercare di ponderare gli sforzi.