Una Luna molto rigenerante in Acquario anima l'oroscopo dell'amore di coppia di sabato 21 marzo. Nuove sensazioni, originali e frizzanti, movimentano in maniera più dinamica le relazioni a due, introducendo idee futuristiche che sfiorano la genialità. Il transito di Sole in Ariete completa il tutto e punta un riflettore su un modo di amare più ambizioso e ottimista. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Sensazioni benefiche nell'oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: Sole e Luna sono in equilibrio e sorridono all'amore di coppia sprigionando ripercussioni benefiche nel rapporto a due.

Una nuova armonia pervade voi stessi e potete elargirlo nella coppia per progredire in modo costruttivo e felice.

Toro: attenzione ad alcuni disguidi in agguato che possono provocare litigi. Venere e Urano incrociano le loro energie con una Luna alquanto capricciosa, che crea attrito. Cercate di moderare il tutto con la calma e una saggezza che fa amministrare al meglio la coppia.

Gemelli: l'astro d'argento è in perfetta sintonia con Sole dall'Ariete benefico anche per voi. Molto più forti adesso, riuscite ad affrontare qualsiasi evenienza in modo più armonioso e determinato vincendo con una nuova grinta gli influssi un po' altalenanti di Mercurio e Nettuno in quadratura.

Cancro: buone le novità che giungono in modo imprevedibile a scrollarvi di dosso un po' l'apatia di un Sole in quadratura. Cercate di essere più attivi anche da casa, impegnandovi di più in coppia e magari potete stupire il partner con effetti speciali.

Leone: attenzione a una Luna molto birichina che risulta in opposizione e richiede maggiore intelligenza nell'amministrazione delle sensazioni. Avviate un dialogo chiarificatore con il partner e siate più aperti mentalmente, sorvolando dove è possibile ed evitando un atteggiamento troppo critico.

Vergine: l'influsso solare dall'Ariete spinge a fare di più, quasi sfidandovi ad attuare i desideri con maggiore spirito d'iniziativa e ambizione. Ristabilire l'equilibrio di coppia risulta difficoltoso a causa di alcuni dubbi e incertezze che pesano nella relazione, ma date un'altra possibilità alla persona amata.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Sole opposto insieme ai nodi lunari in dissonanza ricollega a ricordi passati che pesano in coppia.

Anche i pianeti dal Capricorno sono in quadratura e possono provocare dei problemi che vanno risolti, anche se risulta molto difficile. La Luna è dalla vostra parte e cerca di sdrammatizzare il tutto in modo frizzante.

Scorpione: non siate troppo polemici a causa della Luna in quadratura che sprigiona dei momenti no in coppia. Ricordate che Mercurio e Nettuno sono dalla vostra parte e acuiscono anche una sensibilità più intuitiva e brillante. Utilizzatela al meglio investendo splendide sensazioni in due.

Sagittario: simpatici e più dinamici grazie agli influssi lunari derivanti dalla casa astrologica dell'Acquario, siete più proiettati verso il futuro cercando di lasciarvi alle spalle le sensazioni passate.

L'elemento acqua di Luna diventa rigenerante anche per voi e la coppia viene rivoluzionata in maniera molto originale e intrigante.

Capricorno: anche se ciò che fate e le energie che investite nella storia non danno al momento i risultati sperati, voi non demordete e ricordate che ciò che state seminando adesso regalerà splendidi risultati in futuro.

Acquario: una Luna spigliata e molto futuristica entra nel segno e sprigiona idee stravaganti. La voglia di andare fuori dagli schemi e rivoluzionare l'amore di coppia è tanta, anche perché acuita da un Urano molto capriccioso che quasi impone di seguire una scia più rivoluzionaria e intraprendente.

Che ne dite, accettate la sfida?

Pesci: molto stressati a causa dei molteplici pensieri che pesano nella mente, ricercate maggiore relax e un modo di rigenerarvi attingendo all'approfondimento di un'introspezione molto costruttiva per voi. Ricordate però di essere più comprensivi in coppia poiché anche il partner necessita delle vostre attenzioni.