Il sovraffollamento planetario presente in Capricorno diffonde sensazioni molto profonde e rivitalizzanti nell'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 19 marzo. Luna nel segno sprigiona un'affettività che diventa più leale e costruttiva per rendere le relazioni a due più stabili. Di questo influsso beneficiano anche la Vergine, i Pesci, Scorpione e Toro che condividono una nuova armonia nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: Venere e Urano sono in posizione favorevole per l'amore.

Solo Luna in sinergia con gli altri astri in Capricorno può dare la sensazione di sentirvi abbandonati o non amati dal partner come vorreste. Ma questa confusione risulta benefica per aprire nuove strade fortunate per l'amore.

Toro: lo scenario astrale è positivo per l'amore e i pianeti sono carichi di energia positiva per voi. I sentimenti diventano più costanti e profondi grazie a Sole che illumina con i suoi raggi benefici la vostra emotività, regalando momenti davvero indimenticabili. Siate sempre più spontanei con il partner e non temete: lui/lei apprezzeranno questo vostro modo di essere genuini.

Gemelli: gli astri dai Pesci sono in quadratura e il dialogo amoroso può essere minacciato da un vostro nervosismo dovuto a una mancanza di apertura mentale nei confronti del partner. Cercate di non pensare esclusivamente ai vostri bisogni, ma valutate anche le esigenze della persona amata.

Cancro: Mercurio, Sole e Nettuno splendono per voi e illuminano la storia con maggiore intelligenza e sensibilità.

Contrastate l'opposizione dei pianeti in Capricorno che producono ansia, trovando il coraggio di rivoluzionare la relazione in maniera più dinamica.

Leone: in coppia non appiattitevi sulle stesse idee e non rendete le sensazioni apatiche. Alcune noie sono elargite dagli astri che quasi sfidano a fare di più per raggiungere quella serenità a cui ambite da tempo. Cogliete il momento giusto per rivoluzionare il tutto, evitando però di urtare la suscettibilità del partner.

Vergine: gli astri dai Pesci sono opposti al segno e quasi sfidano a mettere a fuoco i vostri obiettivi. Spogliatevi dei vecchi pregiudizi e cercate maggiore intesa con il partner. Venere e Urano vi sono propizi.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna dal Capricorno vi chiede cosa desiderate dall'amore poiché siete alquanto confusi e non riuscite a risolvere alcuni problemi che pesano in coppia. Ma non chiudetevi in voi stessi poiché in bilico tra il seguire la vostra individualità o approfondire una maggiore sensibilità con il partner. Ricercate un maggiore equilibrio.

Scorpione: dinamismo, profondità d'animo, sex-appeal e fortuna sono garantiti da un parterre astrale d'eccellenza posizionato in Capricorno.

Sole completa il tutto e sprigiona un magnetismo che non ha eguali. Fate tesoro di questi influssi positivi e applicateli nel rapporto a due con slancio. Non ve ne pentirete.

Sagittario: vincete una quadratura di Mercurio, Sole e Nettuno, ricaricandovi di energia positiva e aprendovi a un dialogo fondamentale per progredire. Solo così riuscite a trovare la soluzione giusta a un problema che vi affligge. Siate più spontanei e freschi.

Capricorno: forze celesti potentissime animano la relazione a due e fanno puntare in alto, innalzando il livello delle aspettative e facendovi approfondire un po' i risultati raggiunti con riflessività e profondità d'animo.

Non abbiate paura di non farcela a concretizzare i sogni tenuti in cantiere: gli astri sono dalla vostra parte.

Acquario: in amore cercate di rivoluzionare un po' la coppia, introducendo le giuste modifiche per far volare i sentimenti. Venere e Urano in quadratura possono provocare ritardi e noie, ma cercate di ascoltare il vostro cuore e tutto andrà per il meglio.

Pesci: una figura femminile vi è di aiuto e vi sta accanto cercando di risolvere i vostri problemi. L'ansia è forte ma se non abbandonate le sensazioni passate, non riuscite a progredire nell'attuale relazione a due. Sole, Nettuno e Mercurio splendono per voi infondendovi coraggio, sensibilità e intelligenza.