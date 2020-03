Inizia il primo fine settimana della primavera per tutti i segni zodiacali. L'oroscopo del 21 marzo è pronto a rivelare il probabile andamento di questa giornata d'inizio weekend. Per i nativi dell'Ariete è una giornata molto importante per il campo amoroso, invece, per le persone nate sotto il segno del Leone non è un periodo da Oscar. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di sabato e le previsioni astrali quotidiane per ogni simbolo dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Nonostante qualche sbalzo di umore, questo sabato potrebbe essere una giornata importante per i vostri affari d'amore.

Le emozioni sono contrastanti ma anche coinvolgenti. Potreste mostrarvi al vostro partner più concreti che mai, cosa che senz'altro risulterà molto utile se dovete prendere delle decisioni di vitale importanza. La giornata di sabato si apre e si chiude con qualche incertezza, dovuta più che altro allo stress del momento. Non strapazzatevi e cercate di migliorare il vostro aspetto esteriore.

Toro – Qualora in giornata ci fossero disaccordi, potete affrontarli con successo, sempre se le vostre parole sono sincere e dirette.

Con la massima chiarezza e un pizzico di tolleranza reciproca, potreste arrivare a un compromesso e godervi questa giornata d'inizio weekend con più complicità. Se cercate conferma o maggiore stabilità, questo periodo potrebbe non offrirvi l'opportunità desiderata. Se potete, sfruttate questo periodo di restrizione per riposarvi un po' e chiudere con i doveri.

Gemelli – In questa giornata sentite il bisogno di raggiungere una tranquillità, di fermarvi per riflettere su voi stessi e sui vostri progetti personali, di fare luce in alcune contraddizioni emotive che in questo momento vi pressano.

A dir la verità, questa è una giornata un po' altalenante ma presto vi rimetterete in pista e sarete pronti ad affrontare anche le nuove insidie della vita. Prendetevi cura del vostro corpo e della vostra mente, fate un carico di energia che vi servirà nei prossimi giorni.

Previsioni di sabato 21 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Questa giornata si rivela un po' particolare, forse inizia con grandi scossoni.

Potreste sentirvi in preda a impulsi, desiderio e passioni, rivolti a una persona che vi piace e che forse vi fa dannare il cuore. Se nel vostro cuore non soggiorna nessuno, potreste sentirvi sottosopra, smarriti e anche un po' arrabbiati con il destino che non vi fa incontrare la persona giusta. Siate pazienti, la primavera promette esaudire ogni vostro desiderio d'amore, e da questa giornata in poi le possibilità aumenteranno. Guardate il futuro con molta fiducia, sarà una primavera favorevole.

Leone – Non è un periodo da premio Oscar, ma ve la cavate benissimo come sempre, puntando sulla vostra costanza e affidabilità.

Qualunque siano le richieste e le esigenze, riuscite a trovare il modo di soddisfare le persone che fanno parte della vostra vita. Qualche tensione potrebbe esserci nell'ambito familiare, ma con un pizzico di diplomazia eviterete di trascinarla per le lunghe. Il cielo cambia con l'andare della primavera e vi assicura un periodo di soddisfazioni e certezze. Presto vedrete ottimi risultati.

Vergine – Questo periodo potrebbe portare al pettine molti nodi, sempre se ci sono. Se in amore le discussioni vanno per le lunghe è perché nel vostro cuore ci sono insoddisfazioni latenti. Per risolverle dovete prima focalizzarvi sui vostri sentimenti e poi confrontarli con quelli del partner.

Se non riuscite a trovare un punto d'incontro, vuol dire che la vostra relazione non ha motivo più di esistere. Sia per le coppie che per i single potrebbe essere una giornata nervosa e molto tesa, ma pian piano tornerà il sereno. L’aria primaverile vi rende più frizzanti e più aperti al futuro.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Il quotidiano, la routine, un pizzico di noia, potrebbero seminare tensione tra voi e il partner. Fate attenzione ai bisticci che potrebbero prendere la mano e farvi ritrovare in un tunnel senza via di uscita. Se ci tenete davvero alla vostra dolce metà, siate più buoni e pronti a mettere anche una pietra sopra.

Ma se iniziate a farvi domande scomode, la vostra relazione potrebbe percorrere una strada tortuosa o persino drastica. Tutto dipende da voi, da quello che desiderate e dalle vostre scelte definitive. Troppa tensione nuoce gravemente alla salute.

Scorpione – Questo periodo di restrizione mette alla prova le coppie in tanti modi. L'amore potrebbe complicarsi, la passione potrebbe bruciarsi, i sentimenti potrebbero assopirsi. Alcuni di voi ripensano a un vecchio amore e rimpiangono quello che avrebbe potuto esserci e non c'è. Questo oroscopo vi invita a non cadere in queste trappole, guardate il futuro con serenità.

Queste emozioni destabilizzanti finiranno presto e con l'arrivo di aprile avrete l'occasione di cancellare le difficoltà e godere le migliori opportunità.

Sagittario – Qualche tensione inaugura questa giornata, forse qualche discussione familiare o qualche preoccupazione che tormenta un po' tutti voi del Sagittario. Anche se in questa giornata di sabato vi manca la grinta, presto la riacquisterete e vi aiuterà a riportare ordine in ogni questione. Non dovete mai perdere la fiducia in voi stessi, dovete sapere guardare la situazione anche con occhi diversi, solo così potete trovare soluzioni e armonia.

Nel frattempo, non permettete ai dubbi di mettere radici. Siate fiduciosi, soprattutto con il vostro destino.

L'oroscopo di sabato 21 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata d'inizio weekend non mancano gli attriti tra voi e la persona amata. Dovete cercare di capire i motivi di questi attriti, e magari cercare una soluzione per debellarli. Questo non è un periodo molto semplice da gestire, ma avete tutti gli strumenti necessari per avviare un dialogo proficuo e costruttivo con il vostro partner d'amore e risolvere i vostri turbamenti. In più, potete contare sul vostro fascino e sulla vostra generosità per riportare serenità nella vostra vita di coppia.

Non si esclude qualche cambiamento in uno dei settori della vita. Vuol dire che è arrivato il momento di fermarvi e di abbracciare questi cambiamenti.

Acquario – Questa giornata inizierà con tante incertezze ma si conclude in maniera abbastanza positiva. Nella prima parte della giornata non mancano tensioni dentro e fuori di voi. Forse non siete sicuri delle vostre emozioni, oppure, vivete un momento di scoraggiamento che vi fa vedere la situazione in maniera negativa. in serata iniziate a sentirvi un po' meglio, il vostro umore cambia in maniera positiva. Il lavoro potrebbe essere problematico con imprevisti e continui ritardi.

Dovete avere molta pazienza e tollerare ogni tipo di situazione. L'oroscopo consiglia di non farvi prendere da momenti di sconforto, e di guardare avanti e di stare sereni. Presto la situazione cambierà.

Pesci – Questo è un periodo che potrebbe anche sorprendervi. Nel vostro cielo non avete nessun pianeta negativo, anzi tutti i transiti sono favorevoli e portano in primo piano emozioni e desideri. Forse, a inizio giornata potreste vivere una situazione poco lineare, malinconica. In serata, per fortuna, non sarà così. La primavera vi offre occasioni speciali per smentire i vostri dubbi atroci e farvi tornare a sorridere alla vita.

Vi basta solo mettervi in gioco e fare il primo passo. Questo periodo mette a dura prova anche la vostra capacità di resistenza fisica, oltre che psicologica.