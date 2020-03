Nuove prospettive sentimentali si fanno largo nel cuore e nella mente di ciascun segno zodiacale nell'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di martedì 3 marzo. Luna ancora in transito nei Gemelli, rende le emozioni più controllate e un modo di amare più obiettivo coinvolge anche l'Ariete, il Leone, la Bilancia e l'Acquario. Di seguito previsioni astrali segno per segno.

Buone prospettive nell'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: attenzione a non accumulare eccessive incomprensioni che possono issare muri invalicabili in coppia.

Venere quadrata ai pianeti presenti in Capricorno sprigiona gelosia e malintesi che possono essere arginati solo con un colloquio che deve essere seguito poi una serie concreta di provvedimenti validi.

Toro: troppo impetuosi nel modo di amare, a volte siete intolleranti alle abitudini del partner. Ricordate però che lui/lei condivide emozioni con voi, quindi cercate di essere più indulgenti. Insoddisfatti a causa di alcuni conflitti passati che non avete perdonato, che ne dite di azzerare il tutto e ripartire con maggiore slancio?

Gemelli: il transito di Luna nel segno fa adattare agli avvenimenti in maniera più distaccata e obiettiva. Venere dall'Ariete stringe un sestile astrologico fortunato per l'amore, incentivando di più la comunicazione che viene un po' bloccata dalla quadratura degli astri presenti in Pesci.

Cancro: alcune difficoltà vengono causate da una quadratura di Plutone e Venere che punta un riflettore su un forte bisogno di amore, soddisfatto solo se riuscite ad avviare un cambiamento interiore fortunato per entrambi.

Alcuni impulsi inconsci possono guidare verso direzioni sbagliate. Invece analizzando il tutto in maniera più consapevole riuscite a incanalarvi nella strada giusta.

Leone: in amore, avete bisogno sempre di riflettere su ciò che capita, valutando alla perfezione i pro e i contro della storia. L'astro d'argento dalla casa astrologica terza introduce nuove idee e un modo di amare molto razionale, ma quando vi trovate a fare i conti con quel fiume in piena di emozioni chiamato "sensualità", diventa davvero difficile ragionare.

Vergine: Luna in quadratura rende gli affetti un po' tesi e instabili. Apparite quindi altalenanti, investendo prima molto entusiasmo nella storia poi retrocedendo in maniera introspettiva. Valutate di riequilibrare un alternarsi di felicità e pessimismo molto discontinuo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna dai Gemelli smorza un po' la quadratura di Venere e potenzia gli influssi benevoli di Urano che vuole creare nuove rivoluzioni più eccitanti in coppia. Dovete però raccogliere la sfida puntando su un'intuizione fortunata che rompe un eccessivo cerebralismo in amore.

Scorpione: sono in arrivo belle notizie grazie alla posizione favorevole di Mercurio che rafforza i suoi influssi poiché riscaldato da un Sole molto energico e sensibile.

Alcune risposte favorevoli rinvigoriscono l'amore e anche la fiducia in voi stessi. Approfondite la relazione con maggiore spontaneità.

Sagittario: Luna in opposizione inibisce un po' i sentimenti e fa schivare le sensazioni profonde, forse per paura di soffrire o di rimanere delusi. Attenzione però che issando questa barriera che non fa passare le emozioni, rischiate davvero di perdervi sensazioni entusiasmanti e calorose.

Capricorno: Venere quadrata a Plutone scatena impulsi emotivi incontrollabili e fa salire a galla delle tensioni latenti. Fate chiarezza in voi stessi prima di prendere decisioni affrettate e ricordate che Sole, Nettuno e Mercurio splendono per voi dai Pesci e acuiscono la sensibilità, l'intelligenza e la vitalità.

Acquario: evitate di teorizzare i sentimenti per paura di soffrire o per difesa, perché non vi fidate delle vostre emozioni. In amore a volte bisogna uscire allo scoperto per approfondire la storia in maniera più vitale, costi quel che costi. Gli astri dai Pesci sono con voi e consigliano di aprirvi a un dialogo costruttivo per la relazione a due.

Pesci: se in passato avete fatto delle scelte sbagliate in amore, non è detto che dobbiate sentirne tutto il peso nel presente. Gli astri nel segno, in sinergia con i pianeti in Capricorno, creano situazioni nuove e sono propizi per farvi concretizzare i sogni.

Nuove energie fanno cambiare le cose in maniera positiva.