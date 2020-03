Le previsioni astrali del mese di aprile 2020 presentano una situazione astrologica molto fortunata in amore per i nati sotto i segni d'acqua, in particolare Pesci e Cancro. Saranno trenta giorni rosei anche per Ariete e Toro, che vivranno un momento zodiacale molto positivo grazie alla benevola congiunzione astrale della Luna con Saturno.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): i litigi con il partner sembrano superati ma fate attenzione perché nella situazione attuale anche i piccoli problemi sembreranno montagne invalicabili.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): il vostro sarà, secondo le previsioni astrologiche, uno dei segni zodiacali più rosei di questo mese di aprile, in cui realizzerete tutti i vostri sogni e desideri.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): i sentimenti non sempre sono ricambiati e ciò potrebbe essere fonte di insoddisfazione e tristezza.

L'oroscopo per i segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): imparate ad accettare anche le sconfitte se volete vivere bene il mondo lavorativo con i vostri colleghi di lavoro e con il capo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): il dialogo con il partner sarà fondamentale per risolvere una crisi sentimentale che ormai dura da troppo tempo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): i dubbi e le incertezze vi hanno da sempre messo ansia e preoccupazione ma dovrete imparare a gestire nel modo giusto se volete vivere in serenità.

Le previsioni per i segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): avete ritrovato il vostro posto nel cuore di una persona a cui tenete molto.

Bene anche l'attività professionale con un nuovo progetto che stuzzicherà la vostra fantasia.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): sarà un mese molto positivo dal punto di vista amoroso: per i single nuove interessanti possibilità di incontrare l'anima gemella. Le coppie vivranno sentimenti unici e irripetibili.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): dopo un febbraio straordinario, questo mese non sarà all'altezza delle vostre aspettative e potreste rimanere delusi da alcuni rapporti umani.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): cercate di curate maggiormente la vostra salute e il vostro benessere psico-fisico. Favorite l'attività sportiva ad una vita sedentaria.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): saranno trenta giorni piuttosto altalenanti in cui dovrete fare i conti con alcuni retaggi del passato, in particolar modo per quanto concerne la situazione sentimentale.

Toro (21 aprile – 20 maggio): il lavoro vi darà straordinarie soddisfazioni grazie ad un importante avanzamento di carriera, per qualcuno ci potrebbe essere l'affidamento di un incarico di particolare prestigio e responsabilità.