L'oroscopo della settimana, che va dal 30 marzo al 5 aprile, prevede la Luna spostarsi dal segno dei Gemelli, quest'ultimo avrà modo di trascorrere giornate piuttosto solari per quanto riguarda la sfera sentimentale. Al contrario, Venere in opposizione al segno del Sagittario, potrebbe causare a quest'ultimo alcuni imprevisti all'interno della relazione di coppia. Mercurio continuerà a dimorare nel segno zodiacale dei Pesci, portando stabilità sul campo sentimentale. Per la Vergine il lavoro darà presto buone prospettive di cambiamento.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 30 marzo al 5 aprile 2020, per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 30 marzo al 5 aprile segno per segno

Ariete: la settimana potrebbe partire sottotono per voi nativi del segno, nonostante il Sole in quadratura. La vostra relazione sentimentale potrebbe affrontare alcuni piccoli imprevisti, tra le giornate di lunedì e martedì, su cui si dovrà correre al più presto al riparo. Con un po’ di fortuna, la seconda parte della settimana dovrebbe procedere meglio, grazie al trigono di Giove dal segno del Capricorno.

I cuori solitari non avranno più Saturno dissonante e potranno contare su alcuni incontri decisamente più fortunati. In ambito lavorativo vi toccherà darvi da fare se volete davvero aspirare a posizioni più agiate. Voto - 7

Toro: Venere, protagonista della settimana, vi permetterà di esprimere al meglio i sentimenti nei confronti della vostra anima gemella. La vostra relazione procederà al meglio e l'affiatamento di coppia sarà ottimo.

Voi single potreste essere portati a prendere in considerazione un progetto abbastanza intrigante, da iniziare al più presto possibile. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, Marte sfavorevole potrebbe causare rallentamenti o blocchi di difficile risoluzione. Voto - 7,5

Gemelli: l'oroscopo annuncia una settimana piuttosto solare per voi nativi, soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì, quando la Luna si troverà in quadratura al vostro segno zodiacale.

Sul fronte sentimentale, per le coppie saranno delle giornate da dedicare al proprio partner, dunque armatevi di fantasia e fate qualcosa che possa piacergli. Per quanto riguardai i cuori solitari, non siate timidi e provate a consolidare nuove amicizie, considerato il periodo piuttosto favorevole. Sul fronte lavorativo andate avanti come sempre, in quanto per il momento la tecnica che state utilizzando sta portando ottimi risultati. Voto - 9

Cancro: fortunatamente per voi Marte non si troverà più in opposizione al vostro cielo, questo significherà che la vostra vita sentimentale tornerà sulla retta via e l'affiatamento di coppia migliorerà.

Permettetevi, dunque, di fare qualcosa di romantico per siglare l'amore tra voi e il partner. Se siete single avrete più voglia di trascorrere il vostro tempo con gli amici e divertirvi insieme. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, dovrete impegnarvi per riuscire a ottenere ottimi risultati, dunque evitate di perdervi in chiacchiere con i colleghi e datevi da fare. Voto - 7,5

Leone: ancora una settimana senza troppi eventi positivi per voi nativi, considerato che Marte si troverà in opposizione al vostro segno zodiacale. Avrete, inoltre, Saturno alle vostre spalle, per questo motivo sul fronte lavorativo le cose potrebbero complicarsi, procurandovi stanchezza e stress, ma soprattutto la sensazione di non essere più in grado di svolgere il vostro lavoro come si deve.

In amore sarà un periodo poco dinamico, con rari momenti di passione con il partner. Se siete single potreste provare a corteggiare la persona che vi piace, ma non otterrete grandi risultati. Voto - 6

Vergine: partirà piuttosto bene la settimana per voi nativi del segno, considerato che il pianeta Venere continuerà a essere favorevole. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, sarete in grado di evitare le discussioni di coppia tra le giornate di lunedì e mercoledì. Successivamente, però, dovrete fare i conti con alcuni piccoli imprevisti da contenere. Per quanto riguarda i single, se farete dei nuovi incontri, andateci cauti.

Il lavoro, invece, potrebbe essere un po’ stressante durante la settimana. Ciò nonostante, quando inizierete a vedere i frutti del vostro duro impegno, apprezzerete meglio quello che avete fatto. Voto - 7,5

Bilancia: buone notizie in arrivo per voi nativi durante la settimana. Il pianeta Marte non sarà più in posizione sfavorevole nel vostro cielo smettendo, dunque, di farvi sentire stanchi e spossati. Tutto questo si tradurrà in una relazione di coppia decisamente più attiva rispetto alle precedenti giornate. I single dovrebbero darsi una mossa e conoscere nuove persone. Per quanto riguarda il lavoro, avrete un sacco di cose da fare e per non rimanere indietro vi impegnerete al massimo.

Voto - 7,5

Scorpione: tornerà a splendere il sereno per voi nativi durante la settimana, soprattutto grazie al pianeta Mercurio che sarà in posizione benefica nel vostro cielo. In amore riuscirete a godere appieno della vostra relazione di coppia, trascorrendo tanto tempo in compagnia del vostro partner. Per i single gli incontri saranno molto pochi, ma non è detto che tra questi non possa esserci proprio la persona che fa al caso vostro. In ambito lavorativo continua a procedere molto bene la vostra carriera professionale e ciò vi darà la carica per affrontare con positività un'altra settimana carica di impegni e mansioni da portare a termine.

Voto - 8

Sagittario: potrebbe non essere proprio la settimana più adatta per dedicarvi alla vostra relazione di coppia, considerato che Venere si troverà in opposizione al vostro segno. In ambito sentimentale, infatti, potrebbero verificarsi delle incomprensioni con il partner che a lungo andare potrebbero scatenare una vera e propria crisi di coppia. I cuori solitari potrebbero essere sopraffatti da sentimenti contrastanti, che difficilmente porteranno la nascita di una nuova storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro, forse sarebbe il caso di non prendere nuove iniziative per il momento, in quanto potreste fare delle scelte sbagliate e di conseguenza non arrivare a guadagnare nulla.

Voto - 6

Capricorno: nonostante il pianeta Venere resti favorevole nel vostro cielo, la Luna in opposizione potrebbe causare qualche piccolo imprevisto durante la settimana. In ambito sentimentale, infatti, potreste assumere un atteggiamento più riservato, ma non per questo smetterete di amare il vostro partner: cercate, però, di dimostrare il vostro amore in maniera più limpida. Se siete single, la vostra priorità durante la settimana sarà cdi rimanere al passo con i vostri impegni. Per quanto riguarda il lavoro, potreste avere delle grandi occasioni che potrebbero farvi guadagnare qualche soldo in più.

Voto - 7

Acquario: durante la settimana il pianeta Marte entrerà a far parte del vostro cielo e assieme a Saturno permetterà una rapida risalita del vostro tenore di vita. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, sarà per voi un ottimo periodo, che porterà del relax nella vostra relazione di coppia, facendovi assaporare ogni singolo momento che passerete con il partner. Se siete single potreste sentire la necessità di risolvere alcune questioni più urgenti prima di dedicarvi ad altro. Sul fronte lavorativo le energie non vi mancheranno grazie a Marte nel vostro segno. Portare avanti le vostre mansioni, magari con un pizzico di fortuna grazie a Saturno, sarà decisamente più facile.

Voto - 8,5

Pesci: Mercurio continuerà a dimorare nel vostro segno secondo l'oroscopo della settimana, permettendovi ancora una volta di godere di un'ottima stabilità di coppia. Sentitevi liberi di fare qualcosa di veramente romantico per la vostra dolce metà, nel tentativo di aumentare ancora l'affiatamento. Se siete single, sarete abbastanza sereni e positivi e potreste incontrare per la rete una persona molto interessante che non vedrete l'ora di conoscere. Nel lavoro, con una buona dose di pazienza e impegno, potreste riuscire a ottenere davvero risultati eccellenti. Voto - 8,5