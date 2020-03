L'Oroscopo lascia presagire un martedì faticoso per il Toro, che potrebbe risentire negativamente dei cambi lunari. Continua per l'Acquario il momento positivo iniziato nelle giornate precedenti con l'ingresso di Saturno nel segno. Recuperano i Gemelli, sottotono la Vergine.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo delle giornata di martedì 24 marzo 2020 per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 24 marzo da Ariete a Pesci

Ariete: l’oroscopo lascia presagire una giornata interessante per il segno.

Si forma infatti la vostra personale Luna Nuova, che nasce anche senza Saturno in opposizione, promettendo leggerezza e spensieratezza.

Toro: questa giornata riserva delle tensioni per i nativi del segno, che potrebbero risentire in maniera eccessiva dei cambi lunari. Non mancheranno i momenti di nervosismo e di agitazione che qualcuno potrebbe riversare all'interno del rapporto sentimentale e in famiglia.

Gemelli: è una giornata di recupero per il segno che inizia questa nuova settimana nel migliore dei modi.

All'interno dei rapporti di coppia o in famiglia si potranno risolvere le divergenze delle giornate precedenti e ritrovare un po’ di serenità. Meglio il fisico.

Cancro: l'oroscopo di martedì 24 marzo ci fa sapere che durante questa giornata qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie o di dolori fisici. Il consiglio delle stelle è quello di restare a riposo, non è il momento ideale per esporsi o per dar vita a nuove polemiche.

Leone: l'oroscopo lascia presagire una giornata vantaggiosa per il segno, che può fare affidamento sugli influssi positivi della Luna. Sono giornate cariche di energia, soprattutto per coloro i quali durante i mesi precedenti hanno accusato di fastidi fisici. Serenità in amore.

Vergine: questa potrebbe essere una giornata faticosa e sottotono per il segno, qualcuno potrebbe ricevere delle spiacevoli notizie, forse riguardanti l'ambito finanziario.

Il consiglio delle stelle è quello di non farsi prendere dal panico, cercate di agire con cautela, ma soprattutto con lucidità.

Bilancia: il consiglio degli astri per questa giornata è quello di non perdere la concentrazione ed evitare di entrare in contatto con oggetti o materiali pericolosi. I nati sotto questo segno potrebbero avere la testa fra le nuvole e cadere in piccoli errori. Recupero con l’avvicinarsi del weekend.

Scorpione: sono giornate difficili per il segno che ora più che mai sente il bisogno di tenersi in movimento e praticare dell’attività fisica. Il consiglio degli astri è quello di cercare un’alternativa che vi tenga impegnati ma che vi permetta di restare in casa.

Sagittario: l'oroscopo di martedì 24 marzo lascia presagire una giornata interessante per il segno che riacquista la sicurezza e la fiducia in se stesso. Si può dunque recuperare all'interno dell’ambito sentimentale, laddove nei giorni precedenti sono nate delle discussioni.

Capricorno: questa potrebbe essere una giornata faticosa per il segno, secondo il presagio delle stelle infatti potrebbero nascere delle discussioni. All'interno della sfera sentimentale e in ambito familiare qualcuno potrebbe cercare di mettervi i bastoni fra le ruote. Cercate di capire il perché, mantenendo dei toni pacati.

Acquario: con Saturno nel segno sono delle giornate veramente interessanti per l’Acquario, dotato di un’energia e una voglia di fare più forti del solito. Il consiglio è quello di cercare di mantenere il più possibile le vostre abitudini, di tenere l'umore alto e di concentravi sulle cose per voi veramente importanti.

Pesci: chi desidera risolvere delle divergenze in ambito sentimentale o in famiglia può trovare delle soluzioni in questa giornata. Anche dal punto di vista fisico è un buon momento, ideale per dedicarsi dell’attenzione in più o curare l'alimentazione.