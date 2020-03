L'oroscopo del 10 marzo riporta novità, cambiamenti e consigli che ogni segno zodiacale non dovrebbe sottovalutare. Giornata riflessiva per i nativi dell'Ariete e del Cancro. Le persone nate sotto il segno della Bilancia devono aspettarsi delle sorprese speciali. Segno per segno, l'astrologia della giornata di martedì e le dettagliate previsioni astrali su lavoro e amore.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Trascorrete questa giornata in casa a riflettere sui vostri bisogni, su quello che avete raggiunto fino ad adesso e su ciò che vorreste ancora realizzare.

In qualche caso, potreste mettere in discussione gli equilibri preesistenti. Occhio alle indifferenze in famiglia e in amore che potrebbero spingervi a prendere decisioni sofferenti. Riflettete bene prima di fare una scelta. In campo professionale non vi manca la lucidità e, quando le cose si sistemeranno, otterrete le migliori entrate. Qualche problema in più potrebbe esserci solo per le attività a conduzione familiare a causa delle divergenze di opinioni.

Toro – Il vostro cuore è in preda a una tempesta di emozioni.

Dubbi, incertezze, perplessità sono alcuni ingredienti che caratterizzano questa giornata di martedì. Alcuni di voi hanno da poco scoperto che la persona interessata non è come credevano. Altri, invece, hanno difficoltà a fronteggiare gli imprevisti di lavoro. I cuori solitari devono smettere di pensare di essere destinati a vivere da soli, senza amore. Buttate alle vostre spalle il pessimismo cosmico e pazientate ancora un po', l'anima gemella presto arriverà.

Se lavorate nella comunicazione o nel commercio potreste fare importanti passi in avanti. Massima prudenza negli investimenti, sia piccoli che grandi.

Gemelli – Questa è una giornata giusta per dialogare con il partner e affrontare anche gli argomenti più scomodi, quelli che di solito non vi mettono d'accordo. Il dialogo è in primo piano insieme alla voglia di organizzare qualcosa di speciale con la persona amata.

Favoriti i progetti e le iniziative concrete. Questo è un ottimo periodo per trovare lavoro, per migliorare la vostra attuale posizione professionale e, soprattutto, per incrementare i guadagni e mettere ordine tra uscite e entrate.

Previsioni di martedì 10 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Giornata dinamica che richiede massima riflessione, soprattutto in amore. Sfruttate questo particolare periodo per capire che tipo di persona vorreste accanto a voi per programmare il vostro futuro, sia lavorativo che sentimentale, e per recuperare letture e serie tv. Per molti di voi sembra di vivere in un brutto sogno: non poter fare nuovi incontri, nuove conoscenze, esplorare città mai viste prima d'ora.

In campo lavorativo dovete impegnarvi di più e sicuramente i piani alti vi chiedono di sacrificare anche un po' del vostro tempo libero, ma ne varrà la pena. Riflettete con attenzione e cogliete il meglio da ogni opportunità.

Leone – Questa giornata inizia molto bene per le emozioni e le passioni. Dovete sfruttare le vostre energie per migliorare la vita sociale e il dialogo, e per capire che cosa vi aspettate dall'amore o da un rapporto intimo. Molto dipende dal vostro atteggiamento, perché più siete soddisfatti, più questa giornata brilla di luce propria. In campo lavorativo, per alcuni di voi si annuncia un periodo di grande e inaspettata novità.

Discreta è la possibilità di migliorare le entrate. Con un po' di prudenza in più potreste otterrete buoni risultati.

Vergine – Giornata passionale. Alcuni di voi sono molto presi da una persona appena conosciuta, altri, invece, vorrebbero vivere una storia d'amore intrigante. Nonostante questo periodo critico, avete una grande voglia di dedicarvi alla vita sociale e di coltivare i vostri interessi. Un po' di sano egoismo può far bene alla vostra autostima, messa continuamente alla prova da un periodo contro. In campo lavorativo vorreste ritmi più tranquilli, persone meno fastidiose e arrampicatrici attorno a voi.

Vorreste più soldi, risultati immediati. Non siate impazienti, ogni cosa a suo tempo.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Portate pazienza, qualora nella vostra vita di coppia ci fossero ancora questioni o rancori in sospeso. Questo oroscopo vi suggerisce di dialogare e chiarire ogni cosa con il vostro partner. Con il passare del tempo, i problemi si risolveranno e vivrete finalmente situazioni migliori. La giornata potrebbe concludersi in maniera speciale, forse perché riceverete una sorpresa inaspettata. Anche se avrete qualche incertezza in ambito economico, i guadagni potrebbero ridimensionarsi.

In campo professionale non vi mancano dinamismo e grinta, potete mettere a segno dei bei colpi.

Scorpione – I single che si lamentano di non trovare l'anima gemella o che gli incontri sono poco soddisfacenti, dovrebbero smettere di lamentarsi e mettersi sempre in gioco. È molto probabile che questo periodo offra risposte alle vostre domande e, soprattutto, qualche novità in amore. Per alcuni, questo è un periodo molto soddisfacente anche per i flirt. In campo lavorativo avete prontezza mentale e astuzia dalla vostra parte che sarà utile anche nei prossimi giorni.

Sagittario – Tra una battuta ironica e un'emozione profonda, questa giornata parte bene per il campo amoroso, forse qualche contraddizione potrebbe esplodere più avanti.

Nei prossimi giorni potrebbe essere meno facile gestire le vostre emozioni, c'è il rischio che diate il peggio di voi stessi, tra gelosie incontrollate e sentimenti contrastanti. Nulla di irrisolvibile. Se la coppia è stabile non corre alcun rischio chiusura. Questa è una giornata interessante per concludere ottimi affari o per fare piccoli investimenti.

L'oroscopo di martedì 10 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Questo è un periodo contraddittorio ma non sfavorevole per l'amore. Quando il cuore è dentro a un mare di incertezze, Cupido vi porta a galla, lanciando contro di voi una nuova freccia.

Coloro che hanno una persona al proprio fianco potrebbero essere accecati dalla gelosia o potrebbero chiudersi a riccio per orgoglio. Alcuni di voi godono di un'ottima opportunità in commercio, in affari o investimenti. L'oroscopo consiglia di non essere impulsivi e frettolosi, distratti e svogliati. Dovete mantenere le vostre posizioni e vedrete che tutto andrà bene. Se ci sono dei fastidi, saranno solo passeggeri.

Acquario – Potrebbero esserci tensioni nella coppia forse per motivi familiari o per questioni personali. La bella notizia è che emozioni e sensualità iniziano a funzionare prima benino e poi diventano molto intense.

Se volete raggiungere la soddisfazione vi basta allungare una mano e lasciarvi andare. Con tutte le contrarietà del passato avete imparato ad affrontare le difficoltà e, soprattutto, a conoscere meglio i vostri pregi e i vostri limiti. Dovete mettere in conto ancora qualche difficoltà, ma si tratta di una situazione passeggera e risolvibile.

Pesci – Questo è un ottimo periodo per vivere sensazioni mai vissute prima. L'importante è lasciare andare il passato, aprirvi a nuovi modi di sentire, nuovi desideri, nuove esperienze. Non dovete lasciare alle spalle solo le brutte storie ma anche le vostre abitudini, il vostro 'vecchio' se stesso.

In campo lavorativo aspettatevi circostanze favorevoli, momenti soddisfacenti. Chissà, magari anche qualche buon affare che vi aiuterà a gestire meglio le finanze. Dunque, avanti tutta e non mollate mai la presa. Potete farcela.