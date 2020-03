L'Oroscopo di martedì 10 marzo fa chiarezza sui sentimenti di ciascun segno zodiacale alle prese con le faccende del cuore e al tempo stesso, approfondisce la sfera lavorativa a caccia di nuove opportunità professionali. Mercurio in Acquario dà il via a una comunicazione brillante e intelligente, proponendo splendide novità a tutti i simboli zodiacali di Aria. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Luna in Vergine nell'oroscopo di martedì

Ariete: il satellite notturno dalla postazione della Vergine pone degli interrogativi su un modo di amare troppo distaccato, forse dovuto alla paura di soffrire.

In amore così come sul lavoro, fidatevi del parere di alcuni amici piuttosto di fare sempre di testa vostra.

Toro: più sicuri in voi stessi sia sul lavoro che in amore, cercate di puntare un riflettore sulle vostre sensazioni riequilibrandole al meglio. Molto appassionati in amore, riuscite a contenere una forte impulsività che può far commettere errori. Sul lavoro i progetti diventano più creativi e originali.

Gemelli: attenzione a una Luna in quadratura che può provocare difficoltà in campo lavorativo.

La vicinanza di Venere fa approfondire l'amore in modo più entusiasmante. Attenzione solo a non essere troppo pigri a causa di Sole in quadratura che vi rende un po' scontrosi.

Cancro: posizionati nel bel mezzo tra Venere, Urano e Luna, le sensazioni amorose prendono il volo e l'amore diventa più eccitante. I successi sul lavoro giungono in maniera inaspettata e per voi single si prevedono incontri fortunati.

Leone: l'impegno lavorativo di mesi viene premiato con successo e raccogliete i frutti tanto desiderati. In amore, Mercurio in opposizione crea qualche attrito e un pizzico di monotonia può assalirvi all'improvviso.

Vergine: una forte intuizione viene regalata da Luna nel segno che spiana la strada verso il successo lavorativo. Seguite alcuni presentimenti che si rivelano veritieri, grazie all'influsso lunare che fa anticipare gli eventi in modo ultrasensibile.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: gli impegni sul lavoro si fanno sentire e apparite alquanto stressati. Che ne dite quindi di ritrovare il vostro equilibrio e una serenità tanto desiderata, lasciando fuori di casa ogni impegno, dedicandovi a voi stessi e alla persona amata? Un nuovo sviluppo armonico è alle porte.

Scorpione: in amore cercate di comunicare di più con la persona amata o con i familiari. Mercurio in quadratura rende i pensieri molto personali e a tratti rivoluzionari. Più contestatori anche sul lavoro, cercate di affermare a tutti i costi i vostri ideali mentre Luna dalla Vergine propone maggiore autocontrollo.

Sagittario: purtroppo l'astro d'argento è in quadratura e i pettegolezzi sono in agguato. Attenzione quindi a non polemizzare in coppia ed evitate di mettervi in mostra sul lavoro poiché alcuni contrattempi potrebbero mettervi in difficoltà.

Capricorno: più sicuri e coraggiosi grazie all'influsso benevolo di Luna che incrocia le sue energie con gli astri portentosi presenti nel segno, lo spirito d'iniziativa di certo non manca. Sappiate armonizzare al meglio i vostri interessi e portate avanti i progetti con un atteggiamento continuativo. Gli astri sono con voi.

Acquario: più amichevoli e loquaci con tutti, approfondite al meglio le amicizie, i rapporti con gli amici e con la persona amata.

Venere in quadratura dal Toro sfida a osare di più in amore, rendendo le relazioni o l'approccio più originale.

Pesci: Luna in opposizione si fa sentire e contrasta le energie vitali di Sole positivo nel segno. Ma non prendetevela con le stelle se qualcosa non va come dovrebbe, piuttosto analizzate se avete commesso qualche errore di troppo in amore. Se i problemi economici vi assalgono, valutate l'idea di chiedere un prestito.