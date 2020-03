Il fine settimana che va da sabato 21 a domenica 22 marzo 2020 vedrà un weekend abbastanza sottotono nel suo complesso. Soprattutto per il segno dello Scorpione e per il segno del Sagittario, molta irritazione si affaccerà senza trovare un modo per debellarla, ma al contrario l'Acquario, il Capricorno ed i Pesci avranno a che fare con una maggiore complicità all'interno della famiglia e una creatività sorprendente.

La Bilancia dovrà fare attenzione alle distrazioni, e magari regalarsi del meritato riposo.

Di seguito, le previsioni degli ultimi sei segni per il fine settimana.

Bilancia affaticata, Scorpione irritato

Bilancia: saranno due giornate abbastanza faticose, in cui dovrete far fronte non soltanto alle difficoltà lavorative ma anche alla vostra scarsa voglia di collaborazione da parte sia vostra che dei colleghi che vi circondano. Avrete bisogno di una pausa molto più sostanziosa del solito e di ricaricare le "batterie" il prima possibile.

Scorpione: avrete un diavolo per capello in questo weekend, e soltanto sporadicamente riuscirete a rilassarvi e a distendervi come si conviene.

Nemmeno volete aiutarvi ad uscire da questo atteggiamento scostante, per cui dovrete cercare di non covare troppi pensieri negativi e pensare a distrarvi.

Sagittario in ribasso, focus sugli affetti per il Capricorno

Sagittario: anche se vi sforzerete di essere spensierati e vivaci sul posto di lavoro, purtroppo alla fine emergerà quel malumore con cui spesso e volentieri in questa settimana vi siete accompagnati.

Sarà opportuno fare qualcosa che vi cambi radicalmente la prospettiva d'insieme della vostra situazione, anche quella sentimentale.

Capricorno: vi dedicherete agli affetti in un modo molto più sentito e che vi darà anche occasione di riflettere sulle decisioni che avete preso recentemente. Ottima l'atmosfera in famiglia, in particolare con quei membri che recentemente vi hanno procurato qualche pensiero in più.

Umore alle stelle.

Idee per il segno dei Pesci

Acquario: davvero un fine settimana eccelso e ricco di iniziative interessanti. Sicuramente, oltre ad un umore brillante e vivace, attorno a voi si respirerà un ottimismo invidiabile anche per quanto riguarda quei piccoli ostacoli sul lavoro. Se la vostra relazione non sta affrontando una crisi, avrete anche qualche momento di tenerezza.

Pesci: organizzerete qualche piccola idea per metterla in atto, magari in casa. I vostri hobby saranno illuminati dalla vostra estroversa vena creativa, e quelli che concernono il campo artistico sicuramente saranno fra i favoriti.

Gli studi saranno anche più facili del solito.