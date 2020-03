Nuove avventure animano l'Oroscopo di domenica 15 marzo e sono proposte da una Luna in Sagittario molto dinamica, intraprendente e libera. Il satellite notturno in un segno di Fuoco come il Sagittario, ne assorbe il calore e carica di energia positiva anche l'Ariete, l'Acquario, Bilancia e Leone che ricevono una forza propulsiva tutta da investire nelle sfere vitali per progredire con successo. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo di domenica 15 marzo

Ariete: l'intraprendenza non ha limiti con Luna in trigono dal Sagittario che rende le emozioni più fluide ed eccitanti.

Quindi più istintivi, preferite seguire una scia sensuale e appassionata che mette i vostri bisogni al primo piano raffreddandone un po' il romanticismo.

Toro: l'umore è un po' altalenante a causa di Luna dal Sagittario che offusca un po' le sensazioni venusiane. Forse avete accumulato eccessivo stress questa settimana, quindi che ne dite di spegnere il cellulare e dedicare maggior tempo a voi stessi o alla persona amata?

Gemelli: l'astro d'argento è in opposizione e occorre ampliare un po' gli orizzonti mentali, vincendo una confusione di Sole e Nettuno in quadratura che confondono molto le idee.

Luna in Sagittario quasi sfida a vivere l'amore in modo più avventuroso, spingendosi oltre la razionalità per vivere le emozioni in maniera più avvincente.

Cancro: Sole è in posizione favorevole e riscalda i cuori. Quindi non trascuratevi per pensare unicamente alle persone amate. Piuttosto valutate bene alcune situazioni le cui scelte possono trasformare il vostro presente in modo imprevedibile.

Leone: Luna governa i sogni dal Sagittario e influendo positivamente anche sui vostri pensieri, consiglia nuove idee da concretizzare con maggiore coraggio.

La libertà si miscela al sogno e crea un mix davvero sensazionale, da seguire vincendo l'opposizione di Mercurio che cerca di confondere un po' le idee.

Vergine: attenzione a non essere troppo permalosi e chiusi ad alcune critiche che potrebbero invece essere costruttive. Non siate restii alle novità e non abbiate retropensieri, piuttosto accettate le situazioni così come si presentano senza cercare di applicare sempre una mania di perfezionismo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'influenza di Luna si fa sentire e risulta molto favorevole per vivere gli affetti in maniera più entusiasta. Il desiderio di conoscenza viene amplificato dall'astro d'argento che fa superare la passività, regalando nuovi stimoli più curiosi e avventurosi.

Scorpione: molto estroversi, cercate di regolare alcune sensazioni dirompenti provocate da una vicinanza lunare che fa fare troppi strappi alle regole. Marte e Mercurio mettono un po' i "bastoni tra le ruote" e diventa più difficile dialogare con la persona amata o con parenti e amici.

Sagittario: un forte senso di avventura viene sprigionato da Luna nel segno che rende tutto più entusiasmante.

Una forza propulsiva vi anima e amplia la mente, aprendo il pensiero verso orizzonti lontani tutti da scoprire dedicando maggiore attenzione a un'affettività che diventa molto leggera e disinteressata.

Capricorno: approfittate della posizione favorevole di Venere e Urano dal Toro che garantiscono più fortuna in amore. Comprensivi e più allegri, potete vivere splendide sensazioni appaganti. Se poi qualcuno cerca di minacciare il vostro equilibrio intavolando alcuni pettegolezzi, non lasciatevi danneggiare e arginate il tutto smentendo i fatti.

Acquario: Luna diventa vostra complice dalla casa astrologica nona e sprigiona il desiderio di seguire nuovi orizzonti più entusiasmanti per l'amore.

Proprio come la freccia scoccata dal Centauro, siete alla ricerca di un ideale da inseguire con maggiore intraprendenza. Mercurio lo propone in sinergia con l'astro d'argento favorevole.

Pesci: attenzione a una Luna in quadratura un po' pesante per i sentimenti. Le sensazioni diventano mutevoli a causa dell'influsso di Luna che crea un'alternanza comportamentale troppo permalosa. Sole e Nettuno cercano di mitigare il tutto con la fantasia, la vitalità e l'estroversione.