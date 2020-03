L'oroscopo della settimana che va dal 16 al 22 marzo prevede la Luna sotto il segno del Capricorno nelle giornate di martedì e mercoledì, dando ai nativi una grande forza interiore per gestire la propria vita quotidiana, mentre Toro nutrirà un grande interesse verso la propria relazione sentimentale. Una Venere concreta e passionale permetterà ai nativi Vergine di essere più responsivi sul fronte sentimentale, mentre per Leone arriveranno buone notizie sul fronte lavorativo in quanto Mercurio non si troverà più in opposizione.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la settimana che va dal 16 al 22 marzo per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 16 al 22 marzo segno per segno

Ariete: in arrivo un oroscopo settimanale non proprio all'altezza per voi nativi del segno. Mercurio tornerà ad alloggiare nel segno dei Pesci, ciò significa che potreste avere qualche difficoltà nel vostro quotidiano. Sul fronte sentimentale le giornate di martedì e mercoledì saranno piuttosto nervose e vi converrà prestare un po’ d'attenzione.

Se siete single non sopporterete chi farà il furbetto e ciò potrebbe condurvi a litigare. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo andrete avanti senza troppi fronzoli, ciò nonostante non aspettatevi risultati grandiosi per il momento, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7

Toro: configurazione astrale formata dai pianeti Venere, Marte e Giove tutti in trigono nel vostro cielo secondo l'oroscopo settimanale.

In amore, nonostante un atteggiamento un po’ contrariato, alla fine vivrete esperienze molto piacevoli con la vostra anima gemella, riuscendo a nutrire un certo interesse verso i vostri cari. Dovrete soltanto cercare di vedere le cose dal loro lato positivo e tutto andrà per il meglio. Se siete single potreste cambiare idea su alcune scelte che avete fatto in precedenza. Nel lavoro purtroppo gli affari non procederanno per il meglio e dovrete trovare una soluzione.

Voto - 7

Gemelli: oroscopo settimanale che non inizierà nel migliore dei modi a causa della Luna in opposizione al vostro cielo nelle giornate di martedì e mercoledì. Ciò nonostante la situazione migliorerà a partire dalla giornata di giovedì, quando ci sarà una configurazione astrale decisamente migliore. Sul fronte sentimentale l'affiatamento di coppia sarà stabile e potrete approfittarne nel weekend per fare qualcosa di veramente romantico con la vostra dolce metà. Se siete single si prospetta un periodo decisamente interessante. Nel lavoro riuscirete ad affrontare le questioni difficili con un piglio deciso e positivo grazie ad un numero ampio di risorse a disposizione.

Voto - 8

Cancro: un oroscopo che prevede una configurazione astrale a vostro vantaggio. In amore si aprirà un periodo pieno di buone possibilità che vi darà modo di ottenere risultati più che soddisfacenti tra voi e il partner. Per quanto riguarda i cuori solitari la settimana si prospetterà molto fortunata, soprattutto per i nati nella terza decade. Nel lavoro Saturno vi costringerà a fare i doppi turni. In ogni caso, non dubitate delle vostre capacità per ottenere buoni risultati. Voto - 7,5

Leone: ottime notizie in arrivo per voi nativi del segno, soprattutto sul fronte lavorativo. Il pianeta Mercurio non si troverà più in opposizione al vostro cielo e ciò vi permetterà nuovamente di fare progetti di successo.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale prestate attenzione alle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì in quanto Venere sfavorevole potrebbe procurarvi qualche piccola tensione con il partner, ma nulla di drammatico. Se siete single l'oroscopo prevede pochi incontri ma che si riveleranno interessanti. Voto - 7,5

Vergine: configurazione astrale che vi renderà particolarmente combattivi sotto ogni ambito grazie ad una splendida Venere nel vostro cielo secondo l'oroscopo settimanale. In amore un buon cielo sarà pronto a fare passi avanti con la vostra relazione di coppia. Sarete stimati ed amati dalla vostra anima gemella, favorendo l'affiatamento di coppia.

Se siete single potreste fare delle scoperte interessanti su di una persona che fino a poco tempo fa non conoscevate. Nel lavoro potrete fare affidamento su bella grinta, che vi permetterà di raggiungere risultati soddisfacenti con le vostre mansioni. Voto - 8,5

Bilancia: oroscopo settimanale destinato a regalarvi discrete soddisfazioni grazie a Marte e Giove in buon aspetto. La sfera sentimentale si rivelerà piena di vita e l'affiatamento di coppia tra voi e il partner sarà superlativo. Approfittatene e cercate di sfruttare al meglio il periodo. Se siete single cercherete di affrontare le vostre debolezze, cercando di trarne vantaggio.

In ambito lavorativo sarete tendenzialmente poco volubili, e questa potrebbe essere la carta vincente per alcune mansioni più complesse del solito. Voto - 8

Scorpione: si profila una settimana molto allettante per voi nativi del segno grazie ad una Luna favorevole nel segno amico dei Pesci. Infatti, il weekend sarà il periodo migliore per voi per dare vita a momenti ricchi di passione o molto proficui nel lavoro. In amore sentimenti romantici e un intrigante modo di fare saranno alla base della vostra relazione di coppia, ottenendo ottimi risultati di cui andarne fieri. Se siete single potreste provare a insistere per conoscere meglio una persona che vi piace, ma senza esagerare.

Nel lavoro dovrete svolgere ad un certo ritmo importanti mansioni e dovrete impegnarvi un bel po’ per concluderli. Voto - 8

Sagittario: la vostra settimana inizierà molto bene per voi nativi del segno in ambito lavorativo grazie ad una buona Luna in congiunzione. Ciò nonostante la situazione andrà via via peggiorando, tanto che vi toccherà impegnarvi più del solito per svolgere bene le vostre mansioni, anche se a volte non servirà a molto. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dovrete fare i conti con Mercurio sfavorevole che potrebbe causare alcuni litigi di coppia. Se siete single avrete voglia di frequentare luoghi diversi da quelli che frequentate di solito.

Voto - 6

Capricorno: la Luna in quadratura al vostro cielo renderà la vostra settimana più che soddisfacente. In amore, soprattutto nelle giornate di martedì e mercoledì, avrete una notevole forza interiore per gestire magnificamente la vostra relazione di coppia. Per la restante parte della settimana, la vostra vita quotidiana procederà abbastanza bene, evitando sapientemente molto ostacoli. Per i single l'oroscopo consiglia una certa prudenza nei vostri affari se vorrete riuscire a raggiungere risultati soddisfacenti. Voto - 8

Acquario: un oroscopo che prevede il pianeta Mercurio spostarsi dal vostro cielo in favore di quello dei Pesci che, assieme ad una Luna fortunata nelle giornate di giovedì e venerdì, vi permetterà di fare programmi a lungo in amore oppure nel lavoro.

Sul fronte sentimentale sarà il periodo perfetto per manifestare tutti i vostri sentimenti, positivi e non, per approfondire al meglio la vostra relazione di coppia. Se siete single non esitate a fare progetti per il vostro futuro. In ambito lavorativo con la Luna favorevole avrete modo di sentirvi fisicamente meglio e con molta più voglia di svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 8,5

Pesci: bel momento in amore per voi nativi del segno secondo l'oroscopo settimanale. Avrete modo di trascorrere un periodo abbastanza tranquillo con la vostra anima gemella, dove riuscirete ad essere più aperti e accondiscendenti, favorendo l'intesa di coppia.

Per i cuori solitari alcune scelte potrebbero rivelarsi fatidiche. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo Venere in sestile vi permetterà di entrare in contatto con nuovi colleghi che potrebbero aprirvi le porte per nuove e interessanti opportunità. Voto - 8,5