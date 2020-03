Durante la giornata di martedì 24 marzo 2020 ci saranno tantissime novità per l'Acquario. I Pesci saranno impegnati nelle faccende lavorative, il Capricorno vivrà nuove emozioni in campo sentimentale.

Il Leone continuerà a cavalcare l'onda del successo professionale, mentre il Toro si concederà una tregua dallo stress e dalla tensione lavorativa.

Di seguito, l'Oroscopo per i 12 segni dello zodiaco della giornata.

Gemelli stanco e poco ambizioso

Ariete: finalmente l'umore troverà un deciso rialzo, grazie ad alcune proposte di lavoro altamente efficienti e che vi prometteranno dei guadagni sicuri.

Buon momento anche per i sentimenti, non ci saranno grandi problemi da affrontare.

Toro: relax. Sarete propensi a prendervi una pausa, sia dalle faccende di stampo lavorativo che da quello amoroso. Non ci saranno novità per quanto riguarda l'aspetto delle amicizie.

Gemelli: purtroppo il calo delle energie e dell'ottimismo vi metterà in condizione di non avere una bella risoluzione su piano professionale, tanto che i colleghi potrebbero avvertire la vostra situazione mentale.

Cancro: vi sentirete abbastanza al limite sul fronte amoroso da prendere una decisione abbastanza drastica.

Ora come ora avrete in mente soltanto i progetti in essere per il lavoro, dunque darete maggiore risalto alla razionalità.

Scorpione in ribasso in amore

Leone: molti successi daranno vita ad una ammirazione da parte dei colleghi, ma ancora più significativa sarà una eventuale promozione che metterà in risalto anche le vostre doti burocratiche.

Vergine: ci saranno momenti di alta tensione che potrebbero seriamente sfociare in litigi, quindi cercate di rasserenarvi adeguatamente, soprattutto per quanto riguarderà la mole di lavoro che dovrete necessariamente affrontare.

Bilancia: la stanchezza vi farà dimenticare qualcosa di importante e che dovrete assolutamente recuperare in giornata. Cercate di avere meno pensieri in testa, in modo da non tralasciare niente di importante.

Scorpione: in ambito amoroso potreste volgere il vostro sguardo “altrove”, sperando di non trovare quelle problematiche che ultimamente hanno reso la vostra relazione abbastanza complicata.

Sagittario: tanto divertimento non vi farà mancare la vostra voglia di accrescere la vostra posizione sul lavoro.

Anzi, i passatempi per voi piacevoli metteranno a punto delle idee del tutto originali.

Conquiste per il Capricorno

Capricorno: i single saranno i favoriti di queste giornate, quindi andranno bene i corteggiamenti, le conquiste, anche sul piano delle amicizie senza relegare questa situazione rosea nella sfera prettamente amorosa.

Acquario: ottime le prospettive di cercare lavoro, di ottenere perlomeno un colloquio soddisfacente e di prepararne la configurazione documentaria. Tanto ottimismo vi aiuterà a fare il resto.

Pesci: avrete a che fare con novità abbastanza interessanti sul lavoro, però potreste non essere in grado di mantenere il sangue freddo necessario per poter comprendere a fondo i relativi meccanismi.