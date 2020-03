L'Oroscopo di domani lunedì 30 marzo riapre in grande stile questa nuova tornata di predizioni. Ad essere spulciata in profondità il primo giorno della corrente settimana, come sempre tenendo conto dei settori della vita legati all'amore e al lavoro. Senz'altro tanti di voi saranno in trepidazione nell'attesa di sapere come è stato valutata questa parte della settimana, non è così? Ebbene, ad avere la fortuna di essere additati dall'astrologia del giorno, certamente in ottima evidenza nell'articolo di oggi solo tre segni, entrambi altamente positivi e degni di rappresentare la parte migliore dell'universo zodiacale.

In questo caso parliamo sicuramente a favore di Gemelli, Cancro e Vergine, tutti valutati in periodo a cinque stelle. Purtroppo, non sarà un periodo buono per un segno in particolare: secondo le previsioni evidenziate dall'oroscopo di lunedì 30 marzo, ad avere probabili difficoltà nell'arco della giornata saranno i nativi del Leone, valutati con tre stelle relative ai frangenti 'sottotono'.

Classifica stelline 30 marzo 2020

L'Astrologia applicata ai sei simboli rappresentanti la seconda tranche dello zodiaco, ovvero quella interessante Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, ha già decretato i vincenti e i perdenti del momento.

A mettere tutto nero su bianco, la nostra puntuale classifica stelline quotidiana, al momento impostata sull'oroscopo del 30 marzo 2020. Pronti a scoprire se il vostro segno rientri tra i favoriti del giorno? Visto che abbiamo già dato in termini di anticipazioni sui segni più e meno fortunati del momento, senza perdere neppure un attimo, iniziamo a mettere in fila indiana le stelline quotidiane. A seguire il resoconto dettagliato restituito dalla scaletta con le stelle del giorno e, subito dopo dall'oroscopo di domani su amore e lavoro.

Il responso segno per segno:

★★★★★: Gemelli, Cancro, Vergine;

★★★★: Ariete, Toro;

★★★: Leone.

★★: NESSUNO

Oroscopo lunedì 30 marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★. l prossimo lunedì sarà abbastanza positivo con tratti anche ottimi per voi dell'Ariete. Il periodo sarà alquanto propizio a chi avesse bisogno una buona occasione da usare eventualmente per rinnovare rapporti un po' logori. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, Giove e Venere vi saranno di grande aiuto per riallacciare dei buoni rapporti con il partner: vivrete seguendo vostre le emozioni e sarete aperti al dialogo senza litigare.

La voglia di ricominciare per tante coppie prevarrà su tutto e tutti. Single, nulla fermerà il vostro buon umore. La vostra energia vi farà sorvolare le difficoltà di questo momento: con la famiglia porterete avanti tante buone iniziative insieme, come quando tutto filava nella solita routine e non c'erano restrizioni di alcun tipo... Nel lavoro, dimostrerete sicuramente di essere all'altezza del ruolo che investite: stupirete tutti per la vostra abilità.

Toro: ★★★★. Prenderà la giusta piega questo vostro lunedì di inizio settimana, almeno per l'intera prima parte; poi però subirà un piccolo stop a fine pomeriggio.

Tranquilli, la serata dovrebbe scorrere nella normalità. Parlando in generale, diciamo che il momento sarà molto incoraggiante per realizzare un nuovo progetto. In amore, la vicinanza della persona giusta riuscirà a farvi dimenticare qualche brutto momento vissuto in precedenza. Oggi (lunedì) sarete decisamente in vena di sentimenti riuscendo ad esternarli molto bene: sappiate che anche il partner saprà come fare per accontentarvi... Single, non forzate le situazioni, perché questa sensazione di isolamento non durerà per sempre. Un'amicizia di lunga data per qualcuno potrebbe diventare un amore importante: dovete solo credere a ciò che cuore e intuito di certo vi suggeriranno.

Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero consiglia di prendere nota degli impegni più gravosi e metterli in programma nelle giornate più efficaci.

Gemelli: ★★★★★. Questa parte della settimana vi vedrà senz'altro super-favoriti in un periodo sicuramente in grado di regalare ottime soddisfazioni. Non tenetevi per voi incomprensioni o recriminazioni ma cercate di instaurare un dialogo diretto con chi interessa, cercando di puntare ad una giusta riconciliazione. In amore, sarà una giornata molto interessante sotto tutti i punti di vista, non avrete proprio di che lamentarvi. Dalla vostra avrete la Luna e Venere che proteggerà la vostra storia d’amore e vi concederà tanta passione.

Single, le predizioni relative all'oroscopo di lunedì indicano che dedicherete gran parte del vostro tempo alla cura della vostra persona oppure trascorrerete delle ore insieme alla vostra famiglia. Nel lavoro, sarà un buon momento per apportare cambiamenti di rilievo nella vostra vita. Quando arriverà l'ora di voltare pagina non vi farete certo pregare, anche perché vi piacerà lanciarvi in nuove sfide o intraprendere nuove avventure.

Astrologia del giorno 30 marzo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Questa parte della settimana vi vedrà senz'altro super-favoriti con un primo giorno della settimana sicuramente in grado di regalare ottime soddisfazioni.

Non tenetevi per voi incomprensioni o recriminazioni ma cercate di instaurare un dialogo diretto con chi interessa, cercando di puntare ad una giusta riconciliazione. L'oroscopo sulla giornata di domani in amore, indica che la Luna sarà sicuramente ben disposta a regalare tanta passionalità e complicità non solo in campo sentimentale. Gli astri questa volta non vi lasceranno a bocca asciutta e sarete ricoperti dall'affetto sincero del vostro partner. Single, i vostri pensieri saranno sicuramente occupati da nuovi progetti e questo solleverà sia il vostro ottimismo che la vostra energia, per un futuro migliore.

Nel lavoro, gli astri terranno alto il livello delle energie e della creatività. Sarete apprezzati per il vostro impegno e per l'indiscutibile qualità dell'operato da voi svolto.

Leone: ★★★. Il prossimo lunedì si presume possa portare in dono poco o nulla in quanto il periodo è stato classificato con il 'sottotono'. Se doveste sentirete un po' giù di tono, aiutarvi non sarà impresa facile. Prima chiedetevi il motivo della vostra insofferenza e poi fate in modo di sbloccarvi. In amore, l'oroscopo presume la ricerca di un modo per risolvere gli attuali problemi di coppia. Ottimismo e fiducia sono di grande aiuto dato che spronano ad andare avanti senza perdersi nei meandri della negatività e del pessimismo.

Single, il fisico sarà abbastanza giù, dunque occorre intervenire per ridare tono e capacità di tenuta. Evitate di ingigantire una sensazione di scontentezza affettiva che potrebbe emergere improvvisamente senza un motivo preciso. Intanto, prendetevi cura del vostro corpo, vedrete che vi sentirete subito meglio. Nel lavoro, per arginare le eventuali negatività in arrivo da pianeti dissonanti, il consiglio è quello di mantenere la calma. Aspettate che il periodo faccia il suo corso.

Vergine: ★★★★★. Giornata scintillante, valutata in questo contesto come perfetta per mettere in campo nuove idee da sfruttare soprattutto nei sentimenti.

La quotidianità potrebbe forse mettervi di fronte ad un bivio: anche se vi spaventa lasciare la strada vecchia per la nuova, quello che potreste trovare ha potenzialità di essere infinitamente migliore rispetto a ciò a cui siete abituati. L'oroscopo di domani 30 marzo pertanto, consiglia in amore fiducia e positività: sarà un inizio settimana frizzante, con i pianeti pronti ad influenzare benevolmente l'umore. Stare vicino al partner in momenti come questi che stiamo vivendo sarà un'ottima scelta. Nel lavoro, la fortuna aiuta gli audaci ed in questo periodo a voi l'audacia non manca di certo. Qualsiasi progetto abbiate in mente, potrete realizzarlo facilmente in un futuro molto prossimo.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.