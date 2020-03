L'Oroscopo di martedì 31 marzo approfondisce l'entrata di Marte in Acquario. Le attività diventano quasi frenetiche con l'astro del dinamismo che va a congiungersi con Saturno, sprigionando nuove entusiasmanti avventure. Non solo l'Acquario ma anche l'Ariete, il Sagittario, Bilancia e Gemelli possono utilizzare un'intelligenza vivace per portare avanti i progetti con successo. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Influssi dinamici nell'oroscopo di martedì

Ariete: beneficiate della nuova posizione di Marte in Acquario che elargisce un'intelligenza vivace, utile per prendere le decisioni giuste e cogliere al volo alcuni cambiamenti che giungono in maniera imprevedibile.

Venere e Urano sorridono all'amore e anche Luna regala una sensibilità vivace.

Toro: alcune questioni spinose pesano in amore e occorre che vi rimbocchiate le maniche e che vi armiate di pazienza, per risolvere il tutto in maniera positiva. Una situazione è in via di risoluzione ma dovete avere maggiore pazienza.

Gemelli: Luna ancora presente nel segno regala una curiosità che diventa molto intuitiva e sensibile. Riuscite così a contrastare un'indecisione latente che viene sprigionata dalla presenza di Mercurio e Nettuno in Pesci, grazie a un modo di aprirvi all'amore più brioso e sbarazzino.

Cancro: rafforzate le amicizie o un'amore che sta diventando più solido. Voi single considerate che Venere e Urano, molto vicini a voi, stanno avviando un cambiamento positivo per la sfera sentimentale. Possono giungere belle novità anche grazie alla posizione di Mercurio a voi favorevole.

Leone: l'influenza di Luna dai Gemelli vi rende simpatici e ammalianti. Beneficiate anche degli astri posizionati in Pesci, che rendono le sensazioni più intuitive e sensibili.

L'astro d'argento infatti punta un riflettore razionale sugli affetti, rendendo l'amore più distaccato ma non meno affettuoso.

Vergine: una persona in particolare pensa a voi intensamente, anche se lontano. Cercate di arginare un'eccessiva razionalità che cerca di giustificare l'amore, rischiando di pregiudicare una situazione amorosa che sta prendendo il volo proprio in questo periodo. Selezionate bene le parole poiché Mercurio è in opposizione e confonde alquanto le idee.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: è il momento giusto per prendere una decisione importante, basta tergiversare oltre. Il buon senso non vi manca e potete attingere anche alla diplomazia che vi è consona per affrontare tutto con coraggio. Non temete, ottenete successo.

Scorpione: Venere e Urano remano contro poiché in opposizione e fanno i capricci, introducendo alti e bassi in amore. Ma fate chiarezza in voi stessi e affrontate il tutto, avviando un chiarimento costruttivo con la persona amata. Voi single comunque potete contare su Mercurio che promette novità in campo sentimentale.

Sagittario: il satellite notturno è in opposizione e può causare qualche attrito in amore. Forse risentite di una certa noia causata da alcune novità che stentano ad arrivare anche per voi single. Ma cercate di fronteggiare il tutto, ricavando energia da Marte in Acquario che sfida a vincere la pigrizia facendovi incanalare al meglio le energie vitali.

Capricorno: Giove risulta fortunato nel segno e fa prendere le decisioni giuste, quelle che risultano produttive per l'amore. Una novità può giungere improvvisa a rischiarare il cielo amoroso. Se non è ancora giunta, che ne dite di prendere voi l'iniziativa inviando un sms risolutore?

Acquario: Marte entra nel segno con la sua carica stupefacente e vi rende quasi temerari nei confronti dell'amore. In sinergia con Saturno in congiunzione, l'astro uraniano può creare anche un'indecisione capricciosa che fa prima partire in quarta nei confronti dell'amore, per poi farvi distogliere dall'agire sprigionando inoperosità.

Pesci: attenzione a una Luna in quadratura che procura un po' di svogliatezza. Siete alla ricerca di nuovi stimoli e Venere e Urano sono dalla vostra parte, rendendovi molto affascinanti e sensibili. Via libera all'amore, che siate single o in coppia fate strage di cuori.