L'Oroscopo dal 13 al 19 aprile 2020 prevede una settimana intensa e ricca di emozioni positive e negative per molti segni dello Zodiaco. Nonostante questo periodo turbolento, il segno dell'Ariete saprà prendere le redini della propria vita e fare dei passi avanti in ambito sentimentale. Il Leone, contrariamente, attraverserà un periodo malinconico. Nel frattempo, anche il Capricorno e il Sagittario non vivranno una settimana felice a causa di motivi, rispettivamente, familiari e lavorativi.

Oroscopo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: il segno più passionale dello Zodiaco riuscirà a mettere da parte l'orgoglio e a conquistare la persona amata. Sul posto di lavoro ci saranno dei fraintendimenti ma tutto si risolverà nei migliori dei modi.

Toro: il segno del Toro affronterà un periodo turbolento ma riuscirà ad uscirne vincitore. I nati sotto questo segno che ancora studiano dovranno impegnarsi di più per raggiungere gli obiettivi desiderati. Il lavoro subirà violenti scossoni.

Gemelli: in amore è tempo di fare grandi proposte come una proposta di matrimonio o una convivenza.

Il lavoro da casa frutterà molti soldi e ti farà concentrare su i compiti da svolgere.

Previsioni astrali: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: è la settimana giusta per conoscere nuove persone. In ambito lavorativo sarà facile lasciarsi andare a litigi inutili.

Leone: per i nati sotto il segno del leone l'oroscopo svela che non saranno i giorni giusti per impegnarsi in nuovi progetti. La tristezza avrà la meglio sul loro umore e per questo è bene non prendere discorsi dolenti.

Vergine: in questa settimana il segno della Vergine dovrà fare i conti con il passato e con sé stesso. La lontananza da un amore peserà e farà sentire questo segno vulnerabile. Il lavoro darà i suoi frutti.

Astri: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: un vecchio amore tornerà nella loro vita e creerà molto scompiglio. I nuovi amori inizierà a vacillare ma non è il tempo per mollare. Sul posto di lavoro ci saranno dei litigi con i colleghi che li farà dubitare sul loro operato.

Scorpione: l'oroscopo svela che si prospetta una settimana piena di buone notizie amorose e lavorative. All'orizzonte già si intravede un nuovo incontro.

Sagittario: è il momento di recuperare le forze e guardare avanti dopo la fine di un amore importante. Anche in ambito lavorativo questo segno vivrà momenti di pressione e tensioni con il proprio capo.

Zodiaco: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: i momenti di crisi in questi giorni saranno tanti ma non bisogna lasciarsi andare all'emotività. In amore nasceranno dei dubbi e la crisi irromperà nella giornata di mercoledì nelle relazioni durature.

Acquario: l'oroscopo annuncia che i nati sotto il segno dell'Acquario inizieranno a sentire strette le mure di casa e crescerà in loro il desiderio di evadere al più presto. Non è ancora il momento per chiudere una relazione travagliata.

Pesci: il segno del Pesci vivrà dei giorni turbolenti che lo faranno riflettere molto. La giornata di venerdì sarà propizia per farà un passo avanti con il proprio partner.