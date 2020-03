L'Oroscopo di aprile per la Bilancia si aprirà con tante novità sia in campo professionale che sentimentale. I nati del segno potranno contare sull'aiuto benevolo di Venere in Gemelli che per molti mesi li proteggerà sia per quanto riguarda il settore del lavoro che quello amoroso. Infatti i Bilancia in coppia potranno vivere tanti bei momenti romantici mentre i single potranno vivere tanti incontri importanti, grazie alla benevola influenza di Venere e di Marte in trigono che li renderà molto attraenti e affascinanti.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Tante novità professionali nell'oroscopo di aprile della Bilancia

Per quanto riguarda il settore lavorativo, grazie all'influenza di Marte e Saturno, voi nati della Bilancia avrete tante soddisfazioni e ci saranno grandi cambiamenti. Il mese di aprile sarà ricco di occasioni importanti grazie al passaggio di tanti pianeti. Infatti il transito di Marte e Saturno vi renderà ricchi di energia e forza creativa. Dovrete però rimboccarvi le maniche e lavorare con lena poiché in questo mese saranno favoriti i progetti e gli investimenti.

Voi alla ricerca di un nuovo lavoro o desiderosi da tempo di ottenere un avanzamento di carriera, in questo mese potrete concretizzare i vostri traguardi ambiziosi. Il Sole in Ariete fino al 19 e poi dal 20 in Toro insieme a Urano, vi renderanno pieni di una forza interiore esplosiva che vi farà sentire ricchi di voglia di fare e ci saranno grandi cambiamenti. Il mese di aprile, grazie anche alla benevola influenza di Marte in trigono e di Venere in Gemelli, sarà un mese veramente fortunato dove saranno favoriti i guadagni e gli investimenti.

Giove e Plutone in quadratura non riusciranno a influenzarvi negativamente e anzi sarà per voi una sfida a superare le difficoltà che si presenteranno sul vostro cammino. L'influenza di questi due pianeti così importanti riuscirà a darvi la forza e la decisione ideale per raggiungere le mete prefissate.

Previsioni astrali sentimentali per la Bilancia di aprile

La sfera sentimentale per voi amici della Bilancia sarà rivoluzionata da cambiamenti positivi.

Via libera alle emozioni, frutto di un rinnovamento positivo per l'amore. Infatti se nei mesi scorsi il periodo era alquanto sfavorevole a causa di una Venere in opposizione che ha creato tante noie in campo sentimentale, questo sarà un mese di recupero per voi. Sarà il momento giusto per arginare le tensioni e finalmente potrete vivere un periodo ricco di emozioni, grazie alla benevola influenza di Venere in Gemelli e di Marte in trigono che vi regaleranno tante opportunità amorose. Grazia, fascino e sexappeal non mancheranno di certo e saranno le vostre armi vincenti per concretizzare i sogni amorosi con successo.

L'astro venusiano in trigono sprigionerà anche una certa vanità e tanta voglia di stare al centro dell'attenzione. Occhio però a non rendere l'amore troppo "cerebrale" per paura di soffrire evitando così di lasciarvi andare alle emozioni. Dovrete invece mettere in conto una certa dose di rischio e osare per portare a termine un progetto importante. Potrete iniziare una convivenza, progettare il matrimonio o pensare di mettere in cantiere un figlio. Non ci saranno nubi all'orizzonte nel rapporto di coppia e potrete vivere giornate meravigliose, soprattutto romantiche con il vostro partner. Invece, per voi Bilancia single questo mese di aprile avrete tante opportunità in amore.

Infatti oltre alla protezione di Venere, godrete anche della benevola influenza di Marte in trigono che vi caricherà di energia spontanea e vi renderà affascinanti e seduttivi tanto che nessuno potrà resistervi.