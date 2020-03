Inizia il mese di marzo 2020. Come andrà alla settimana dei segni zodiacali? Scopriamo le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Di seguito l'Oroscopo del periodo compreso tra lunedì 2 e domenica 8 marzo 2020.

Ariete: con Venere nel segno ci sarà un buon recupero in campo amoroso, le stelle sono dalla vostra parte anche per fare dei nuovi confronti. In campo lavorativo non sottovalutate delle proposte che potrebbero essere importanti per voi.

Toro: in campo professionale ci sarà un buon recupero, in particolare nella parte centrale della settimana, saranno favoriti progetti.

In amore nel fine settimana potrebbero esserci delle indecisioni.

Gemelli: in campo professionale potrebbero esserci delle perplessità ed anche alcuni ritardi. Nell'amore, con Venere che inizia un transito, in particolare nel weekend, vivrete un buon momento. I single potrebbero fare delle conoscenze.

Cancro: a livello professionale, con la luna nel segno a partire da metà settimana potrebbero nascere delle provocazioni, cercate di non cedere. In campo amoroso non isolatevi, potreste vivere dei disagi.

Siete in cerca di serenità, che potreste trovare a partire da giovedì, quando entrerà bene nel sogno.

Leone: a livello professionale c'è un po' di stanchezza, i risultati saranno però ottimali. In campo amoroso, è possibile che nascano delle nuove amicizie, potrebbero anche diventare qualcosa di più.

Vergine: settimana interessante in campo professionale, potreste avere delle buone idee, mettetevi in gioco.

A livello sentimentale, Venere nel segno rende le situazioni intriganti.

Previsioni astrologiche: da Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: Venere non è più un'opposizione, per questo motivo potrete vivere una ripresa a livello sentimentale ed emozionale. In campo professionale, se dovete fare delle scelte, alla fine della settimana il periodo sarà ideale. Possibile stanchezza nella parte centrale della settimana.

Scorpione: in amore ci sono state delle tensioni, che potranno essere comunque scaricate.

Non pensate al passato, ma guardate oltre. In campo professionale, sono in arrivo delle novità, cercate però di prestare attenzione ad eventuali spese.

Sagittario: a livello sentimentale qualcuno potrebbe essere tentato di fare dei passi indietro, a causa di alcuni dubbi. Siate prudenti, ma riflettete bene su ciò che decidete. Nel lavoro, per l'intero mese di marzo non mancherà energia per il segno.

Oroscopo prima settimana di marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: a livello sentimentale sarà una settimana buona, è possibile però che le incertezze degli ultimi tempi proseguano. In campo lavorativo potrete risolvere un problema, se necessario ripetere alcune scelte.

Acquario: l'intero mese sarà di revisione in campo sentimentale. In questa settimana, in particolare, cercate di appianare alcune divergenze. Nel lavoro cercate di fare ordine e ritrovare equilibrio.

Pesci: con Venere in ottimo aspetto, in campo amoroso vivrete un buon momento, anche per chi sta programmando un matrimonio. In campo professionale, sono in arrivo delle conferme ed anche delle soluzioni.