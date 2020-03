Anche questa settimana sta finendo. L'oroscopo dell'8 marzo vi tiene puntualmente aggiornati sulle novità che si presentano in questa giornata dedicata alla festa delle Donne. Per i nativi della Bilancia è un periodo davvero generoso. Per le persone del Sagittario è arrivato il momento di cambiare qualcosa nella propria vita. Segno per segno, l'astrologia della giornata di domenica e le previsioni su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Nonostante questo particolare periodo, questa è una giornata ideale per esprimere emozioni e chiarire alcuni punti poco chiari.

Lasciatevi travolgere dall'amore e passione. Se vi siete separati da poco, è meglio che torniate sui vostri passi, solo così potete scoprire l'amore è proprio forte, nonostante i problemi. Alcuni di voi devono mandare avanti gli affari ed evitare di far morire l'economia.

Toro – In questa giornata potreste scoprire di essere ancora attratti da un ex. Le storie mai decollate, vissute nel segreto del vostro cuore, ora potrebbero spiccare il volo. Della serie 'a volte ritornano' e se accadrà potrete essere certi che sarà un legame importante.

Potrebbe essere la persona giusta. Questa prima parte del mese è un concentrato di situazioni incoraggianti. Nella seconda parte di marzo, invece, dovete fare attenzione a eventuali imprevisti, disguidi, equivoci o ritardi, ma sarete sempre agguerriti e tenaci e non vi lascerete spaventare da nessuno.

Gemelli – In questa domenica qualcuno o qualcosa potrebbe farvi girare tutte le sfere dello zodiaco.

Forse intromissioni familiari, oppure la gelosia o semplicemente il desiderio di libertà. Siete anche polemici e intransigenti, insomma si prospetta una giornata molto calda. Fate attenzione a non esasperare, già da domani la situazione migliorerà. Nel lavoro potrebbero esserci incomprensione e freddezza. Avete voglia di mandare a quel paese gli incontentabili e coloro che hanno sempre qualcosa da ridire.

Previsioni di domenica 8 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Fate attenzione agli amici e ai pettegolezzi che potrebbero intromettersi nella vostra vita di coppia, parole che potrebbero appartenere a persone invidiose o ai rivali in amore. Fate attenzione in ogni caso. Per cogliere i vantaggi professionali ed economici dovete attendere il mese di aprile e maggio. Magari saranno due mesi ricchi di novità, proposte e situazioni promettenti. Questa giornata di domenica promette un viaggio nel tempo con rientro nel presente.

Leone – Avete la possibilità di sistemare una vecchia questione, di riparare a un torto, di acchiappare un'opportunità che credevate persa.

Comunque vada, questa giornata porta soddisfazioni, cose buone e positive. È il momento giusto per andare a fondo e concludere vittoriosamente ogni tipo di trattativa, dagli affari al contratto del mutuo o del fitto. La salute richiede massima attenzione e cautela.

Vergine – Se pensante di aver perso il partner per sempre, tornate indietro potreste avere una seconda opportunità. Non perdetevi in congetture, perché questo treno passa una sola volta e se lo perdete non lo ritroverete più. Se, invece, siete single questo periodo vi offre buone occasioni per fare qualche incontro piacevole. Nelle spese dovete avere ancora un po' di pazienza.

Se gestite bene le entrate e non cedete alla tentazione degli extra, tutto andrà bene.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Se fino a ieri siete rimasti insoddisfatti per qualcosa che è successo in amore, questa giornata potrebbe aiutarvi a superare tutto in maniera brillante. Questa è anche un'ottima giornata per la passione e per far entrare aria nuova in camera da letto. Questo oroscopo vi dà il via libera per ufficializzare la vostra storia, per accogliere la cicogna e per ogni tipo di questione affettiva. Il vento soffia dalla vostra parte, impegnatevi di più per mettere a frutto tutte le opportunità del periodo.

Se ci sono questioni in sospeso, faccende da chiarire, affari da portare a termine, questo è un periodo generoso per voi.

Scorpione – Anche se non siete coinvolti sentimentalmente, in questa giornata vi sentirete particolarmente appassionati e ansiosi di organizzare una cenetta intima con una persona che ha catturato la vostra attenzione. Potreste non galoppare subito al tramonto, ma potreste sognare terre lontane. Potreste aver voglia di organizzare un viaggio ma dovete avere pazienza, soprattutto in questo periodo così critico per tutti i segni zodiacali. Cercate di non sopraffare questa persona con troppa passione, è meglio vedere come vanno le cose.

Sagittario – In questa giornata potreste voler organizzare una serata romantica con un amante. Se non lo avete, non siate sorpresi se un amico o un'amica improvvisamente diventano affascinanti ai vostri occhi. Questo è un grande giorno per cambiare qualcosa della vostra vita e di dare un taglio netto al passato. Per il lavoro godete di un ottimo momento,potreste ottenere vantaggi desiderati con molta facilità. Se state cercando un nuovo impiego, fate passare questo periodo critico prima di inviare curriculum a desta e a manca.

L'oroscopo di domenica 8 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Se di recente un amore vi ha ferito profondamente, è arrivato il momento di ripartire da voi stessi.

Apritevi a una vita sociale e appagante, prima di concedervi a un nuovo amore cercate di indagare sulla persona interessata. Rispetto al passato, siete più consapevoli di voi stessi e delle vostre esigenze. Per il momento, il settore economico non è in sofferenza, anche se state rimpiangendo qualche spesa extra fatta in passato, ma la vita è una sola e avete fatto bene a concedervi piccoli o grandi piaceri.

Acquario – In questa giornata potreste essere troppo presi dai vostri sentimenti. Per tale motivo, negli ultimi giorni potreste non aver ascoltare la voce della razionalità, anche se vi sta chiedendo di andare avanti in una situazione diversa da solito.

Prendete del tempo per ascoltare i vostri pensieri e prenderli più seriamente di quanto voi siate stati. Se ci sono dubbi in amore, chiariteli con il vostro partner. Non abbiate paura del suo punto di vista, magari vi perdona alcune vostre incertezze del passato. Per il campo lavorativo e professionale è il momento giusto per mettere in cantiere i progetti o le iniziative di ogni tipo. Le entrate sono stabili.

Pesci – In questo periodo è davvero difficile sfuggire a una attrazione, anche passeggera. Potreste fare un incontro speciale, innamorarvi profondamente, trovare la persona giusta per voi.

Anche la vostra vita sociale è più vivace del solito. L'oroscopo consiglia di non perdere tempo dietro a chi non vi merita. In campo lavorativo è una giornata favorevole, potete contare sulla vostra grinta e creatività. Dateci dentro, perché nei prossimi giorni sarete più svogliati, incerti e stanchi.