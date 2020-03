L'Oroscopo di domani 3 marzo 2020 è già disponibile per essere consultato: quali novità porteranno le stelle di questo martedì? La Luna attualmente risulta all'interno del comparto dei Gemelli, ma già dal prossimo mercoledì transiterà nel segno del Cancro, garantendo belle chance in amore e nei sentimenti in generale. Buon momento questo in analisi, per quanto concerne la quotidianità, non solo per coloro che sono supportati dal transito lunare, ma anche per quelli sostenuti dal Sole, da Venere e dai propri pianeti di settore.

Questo sarà un martedì molto fortunato per il Cancro e anche per la Vergine, entrambi designati dagli astri a godere della prima posizione in classifica provvisoria: ad entrambi spettano meritatamente le cinque stelline della buona sorte. Tra i segni meno favoriti, intanto, sempre secondo l'oroscopo del giorno 3 marzo, ad essere tartassati da turbolenze astrali abbastanza importanti, soprattutto i nativi del Toro.

Classifica stelline di martedì 3 marzo

La fortuna in amore e/o nel lavoro è pronta a 'girare' in vista del prossimo martedì.

Ovviamente, come da copione, non tutti i simboli astrali potranno avvalersi del prezioso supporto delle stelle. In questo caso, dunque, non c'è nulla di meglio se non dare una sbirciata alla nostra nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 3 marzo 2020.

Come annunciato nel titolo di apertura, ad essere messi sotto analisi dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questo contesto i soli segni interessanti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In anticipo vi abbiamo già svelato i simboli astrali più fortunati tra i sei sotto analisi in questo contesto, il Cancro e la Vergine. A tenere il passo dei predetti segni solamente altri due simboli valutati con le quattro stelle della normalità: Ariete, Gemelli e Leone.

★★★★★: Cancro, Vergine;

★★★★: Ariete, Gemelli, Leone;

★★★: Toro.

★★: nessuno

Oroscopo martedì 3 marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★.

Periodo molto tranquillo per voi dell'Ariete, anche perché avrete la protezione di Saturno e in parte del Sole. Probabile l'arrivo di situazioni a voi gradite o di emozioni del tutto inaspettate: in famiglia, con gli amici oppure con il partner avrete di che gongolare. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, la vita vi sorriderà e con la Luna parzialmente a vostro favore tutto dovrebbe andare discretamente bene. Privilegiati saranno gli affetti e in parte l'ambiente familiare: in risalita, seppur lieve, la passione nella coppia che per molti si era un po' assopita. Single, il cielo vi suggerisce una maggiore consapevolezza, quindi cercate di prendere in mano le redini della vostra vita per indirizzarla dove più desiderate.

Ogni occasione potrebbe essere quella positiva in grado di favorire chi volesse incontrare la persona del cuore. Nel lavoro infine, programmate al meglio i vostri obiettivi, perché ci sono tutti i presupposti per portarli a compimento. State affrontando un periodo lavorativo molto soddisfacente, la vostra mente sarà attiva e non vi sfuggirà nulla!

Toro: ★★★. Giornata di martedì un pochino sotto le attese per voi Toro, con Giove e Plutone in aspetto speculare ma con il 'buon Marte' pronto a metterci una toppa. Un evento in programma prossimamente potrebbe dare da pensare... Le previsioni dell'oroscopo intanto consigliano di giudicare solo dopo aver 'tirato le somme'.

In amore, qualche imprevisto potrebbe rendere questa giornata ricca di tensioni. La necessità di tenere a freno l´impulsività vi renderà insofferenti, sappiatelo. Evitate gli scontri col partner che potranno destabilizzare rendendovi più nervosi del solito. Single, arriveranno sicuramente momenti migliori, ma godetevi ugualmente questa giornata organizzando qualcosa di bello. Di sicuro dovete allontanare i pensieri negativi e concentrarvi di più sul presente, assaporando così ogni situazione legata al presente o di prossima venuta. Nel lavoro invece, l'oroscopo giornaliero prevede ancora qualche spigolosità che potrebbe complicare la giornata.

In molti casi si tratterà comunque solo di contrattempi di scarsissima entità,: non preoccupatevi più di tanto, passerà presto.

Gemelli: ★★★★. Giornata abbastanza positiva, soprattutto in merito ad alcune prese di posizione fatte tempo addietro. Per chi dovesse rendersi conto di aver sciupato qualche buona opportunità, soprattutto in campo affettivo, questo sarà il momento per porvi rimedio. In amore, l'intesa con la persona amata sarà ricca di sfumature. Quindi non perdete occasione di dedicare più attenzioni al partner: sapete bene che ultimamente l'avete un po' trascurato, vero? Single, le predizioni relative all'oroscopo di martedì indicano abbastanza sopportabile il periodo, anche se Nettuno in quadratura alla vostra bella Luna potrebbe fare qualche brutto scherzo.

Tranquilli, tirando le somme, alla fine il periodo non sarà poi così male. Approfittate per sfoderare tutta la vostra energia, anche favorendo una vita mondana più intensa: quest'ultima potrebbe far nascere rapporti interessanti, forse anche con delle nuove conoscenze. Nel lavoro, sarà una buona giornata con tante occasioni a portata di mano. Potreste realizzare tanti sogni senza fatica, perché l’energia di cui in parte godrete vi renderà iperattivi sul piano professionale. Di sicuro non vi tirerete indietro di fronte ad alcun impegno.

Astrologia del giorno 3 marzo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★.

In partenza la giornata di martedì potrebbe essere non troppo facile da gestire, almeno in prima battuta, poi le nuvole si schiuderanno verso una luce diversa. L'Astrologia guarda con interesse ad una vostra intenzione: per fare centro mettete da parte l'irascibilità. Parlando in merito all'amore invece, l'oroscopo sulla giornata di domani indica che sarà sicuramente una buona giornata, per vari motivi. Regolatevi di conseguenza e andate avanti senza paura: tanto per cambiare, un programma piacevolissimo per voi o per la persona a voi cara andrà positivamente in porto. In alcuni casi, aggiungete pure un pizzico di imprevedibilità ad una questione in attesa di riscontro: potrebbero maturare belle soddisfazioni.

Single, anche se vi sentirete bloccati in situazioni che decisamente non fanno per voi, non preoccupatevi, perché sicuramente possedete già tutti gli strumenti per venirne fuori alla grande. Avete fermezza e fortuna, due qualità che vi permetteranno di affascinare le persone che avrete vicino e di attirarle a voi. Nel lavoro, avrete sicuramente le carte in regola per cogliere al volo le buone occasioni. In gran parte quest'ultime riguarderanno un po' tutti i settori. Passate all'azione, non statevene con le mani in mano: siate voi i veri protagonisti in ogni ambiente e in ogni circostanza.

Leone: ★★★★.

Tutto sommato una buona giornata: previsto in positivo quasi tutto questo martedì 3 marzo. L'oroscopo del giorno intanto ci tiene a precisare l'avvicinamento della Luna al vostro settore, fonte di fortuna per molti. Occasioni buone da sfruttare in ambito d'amicizia come anche nei rapporti interpersonali in generale. In amore invece, l'oroscopo ritiene che dopo qualche piccola crisi avuta in passato, da adesso in poi una piccola gioia illuminerà la vita di coppia. Sappiate che un'eventuale scelta di affrontare i problemi con il sorriso sulle labbra renderà tutto più facile. Single, se aspirate ad un vita equilibrata e più soddisfacente, attivatevi per viverla proprio come piace a voi.

Le cose migliori arriveranno casualmente e l'Astrologia è già pronta a portare notizie sicuramente interessanti a stretto giro: se avrete l'opportunità, iniziate pure ad interessarvi di quella persona molto intrigante che solo voi sapete... Nel lavoro, il cielo darà una bella sferzata d'energia alla vostra ambizione, mettendovi addosso una prorompente frenesia di successo. Rimboccatevi le maniche e dateci dentro, i buoni risultati non verranno certo da soli verso di voi.

Vergine: ★★★★★. Giornata più che positiva questa di martedì per voi della Vergine, con risvolti impensabili in campo lavorativo come anche nei sentimenti in generale.

Le nostre previsioni giornaliere mettono in risalto il fantastico trigono Luna-Mercurio al quale fa eco il positivo sestile Mercurio-Luna: non temete, eventualmente il rinunciare ora significherà garantirsi il buon esito in futuro. L'oroscopo di domani 3 marzo intanto consiglia in amore di passare al sodo: in coppia vi scambierete opinioni e ruoli e il partner per voi sarà un compagno di viaggio ideale con il quale condividerete tutto. Praticamente vi scambierete parole dolci e sincere per ribadirvi l'affetto, dichiarando così più apertamente quei dolci sentimenti che entrambi provate l'uno per l'altra. Single, non rimanete un minuto di più a riflettere sugli errori del passato. Approfittate piuttosto della vita e delle occasioni che quest'ultima è pronta a offrire, in l'assoluta libertà. Molti di voi nativi avrete facoltà di fare tutto ciò che piace, senza limiti di nessun genere. Nel lavoro, per concludere, sarà sicuramente una giornata interessante. Per lo più non mancheranno opportunità o nuove interessanti idee da perseguire.

E' possibile continuare con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.