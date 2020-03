L'Oroscopo del giorno 3 marzo 2020 si colora di belle novità, ma solo per alcuni segni. In evidenza in questo contesto, lo ricordiamo, le predizioni astrali sono in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, analizzati e messi in relazione ai settori della quotidianità relativi all'amore e al lavoro. Iniziamo subito a mettere in risalto l'ottimo aspetto della Luna, ovviamente per i soli simboli astrali considerati a cinque stelle. L'Astro d'Argento, già presente nel comparto dei Gemelli è già pronto a passare nel settore del Cancro, proprio il prossimo mercoledì.

Pronti a togliere il velo dai segni zodiacali più fortunati nel secondo giorno della corrente settima? Bene, come sempre mettiamo in luce i migliori in assoluto, quelli per capirci in prima posizione nella nostra classifica parziale: si prevede una giornata positiva soprattutto per gli amici dell'Acquario (top del giorno), in ottima compagnia di Capricorno e Pesci (cinque stelle). Invece si prevedono astri poco amichevoli, secondo quanto esposto nell'oroscopo di martedì 3 marzo, per i nati nel simbolo astrale dello Scorpione: a questo meraviglioso segno di Acqua a dare problemi sarà Venere, nel contesto posizionato in modo speculare negativo rispetto al segno per un abbondante 80%.

Passiamo pure a dettagliare in profondità i sei segni dalla Bilancia fino ai Pesci e scoprire qualche notizia in più.

Classifica stelline 3 marzo 2020

Gli astri hanno già detto la loro in merito al probabile andamento del prossimo martedì, adesso rimane solo da svelare il grado di positività assegnato ai sei segni dello zodiaco in analisi in questo contesto. In questo caso, come sempre, a dare le giuste (o errate) indicazioni sono le effemeridi giornaliere, pronte a mettere in evidenza la qualità relativa all'andamento quotidiano, analizzato e reso fruibile attraverso la nostra classifica stelline giornaliera, nel frangente interessante l'oroscopo del 3 marzo 2020.

Visto che è stato già messo in chiaro una parte del possibile andamento riservato dall'Astrologia al periodo in esame, adesso rimane solo da svelare definitivamente il grado di positività assegnato ai sei segni dello zodiaco in analisi nel contesto. A voi il responso dettato dalle effemeridi, interpretato come da copione dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Acquario;

★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★: NESSUNO;

★★: Scorpione.

Oroscopo martedì 3 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★.

Giornata di martedì 3 marzo abbastanza buona per incontrare belle persone, uscire con gli amici o discutere piacevolmente con familiari o parenti stretti. Per chi, invece, vorrebbe trovare qualcuno con cui scambiare effusioni o flirtare, il momento potrebbe riservare sorprese non proprio positive: non fidatevi di chi la sa lunga... In amore pertanto, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, l'intesa di coppia migliorerà poco o resterà stabile; diciamo che noterete progressi sensibili solo se cercherete di condividere con il partner non solo i doveri della quotidianità ma anche quei piccoli piaceri che la vita vorrà offrire ad entrambi.

Single, potrebbero esserci molte occasioni da cogliere al volo,se non altro in grado di dare una svolta alla vita sentimentale. Sarà bene prendere la palla al balzo tenendo però conto dei sentimenti che attualmente state provando (verso chi sapete). Le previsioni del giorno invece nel lavoro, in alcuni momenti vi mostrerete dubbiosi: sappiate orientare le energie verso obiettivi raggiungibili. Non fate drammi per ogni piccolezza che eventualmente non dovesse andare come vorreste, ok?

Scorpione: ★★. Sottotono questo martedì della settimana appena iniziata. Tutta colpa della specularità negativa in cui versa Venere nel periodo; quest'ultima tra l'altro, sotto dura quadratura da Giove e Plutone in Capricorno.

Potreste accusare qualche colpo basso da persone ritenute fino a questo momento amichevoli: mettete da parte la rabbia, andate al sodo e preparatevi a reagire (non subito!). In amore, non scoraggiatevi davanti ad eventuali cambiamenti di programma, la vita va presa alla giornata e non sempre un'organizzazione perfetta può essere la giusta soluzione a tutto. Non tenete quindi il broncio al vostro partner se qualcosa dovesse andare in modo diverso rispetto a quanto preventivato: passerà... Single, l'oroscopo del giorno a voi nativi indica che (forse) sarete decisamente fuori di senno a causa dei troppi pensieri o preoccupazioni varie.

Sforzatevi di essere più ottimisti e non chiedete la luna a chi vorrebbe rendervi felici. Nel lavoro invece, ci sarà una sorta di resa dei conti e vi verranno avanzate delle richieste non del tutto piacevoli: preparatevi a mantenere la calma.

Sagittario: ★★★★. Fase iniziale della settimana in linea con quanto prospettato nei nostri precedenti trattati astrali (oroscopo settimanale). La giornata di martedì perciò, inizialmente potrebbe risultare un po' difficile da inquadrare per cause diverse, poi andrà via via migliorando. Dimenticate nel frattempo pensieri negativi o strane fantasticherie: fiducia e pensiero positivo le vostre armi vincenti.

In amore intanto tutto in lieve miglioramento: il periodo verrà travolto (si spera) da onde romantiche e passionali, il che vi renderà felici ed abbastanza appagati in diversi ambiti. Questo potrebbe costituire un buon auspicio per fare qualche piccolo passo in avanti nel rapporto di coppia che, soprattutto ultimamente, ha dato segni di lieve cedimento. Single, se non avete ancora legami, potreste ritrovarvi alle prese con una nuova storia: magari, perché no, anche con uno dei vostri migliori amici. Risolverete tutto usando la sempre conveniente diplomazia, ottima medicina per le situazioni senza via di uscita.

Nel lavoro infine, l'oroscopo del giorno 3 marzo al Sagittario indica che in questo periodo potreste sentirvi davvero in grado di affrontare nuove esperienze, il che vi permetterebbe di dimostrare le vostre innate qualità. In evidenza il vostro fiuto per gli affari a lunga scadenza.

Astrologia del giorno 3 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì prevede che in questa parte della settimana appena iniziata avrete molto da gioire e poco da sospirare. Il moto positivo della Luna in Gemelli, sempre più speculare al vostro comparto, inizierà già dal primo pomeriggio a dare supporto.

Preparatevi a gustare qualcosa di dolce ed estremamente meraviglioso: basterà solo volerlo (leggasi pure 'accettarlo'). In amore, le stelle sono sicuramente ben propense a regalare a voi Capricorno un positivo martedì. In generale i pensieri negativi dei giorni scorsi tenderanno a svanire velocemente, sciogliendosi come neve al sole. Quasi tutto sarà perfetto ed il periodo potrebbe favorire il nascere di momenti davvero magici. Single, con la complicità dei pianeti a voi favorevoli e anche di alcune vecchie conoscenze, a fine giornata potreste incontrare una persona davvero interessante: scommettiamo?

Intanto siate fiduciosi e pensate positivo... Nel lavoro altresì, l'oroscopo vede ottimo il trigono astrale tra Urano (in Toro) verso il vostro Marte: approfittatene per operare una scelta coraggiosa a livello finanziario o professionale. Sarete sostenuti da una notevole creatività, spirito di iniziativa e tempismo, doti che vi permetteranno di agire al momento giusto.

Acquario: ’top del giorno’. Ottime notizie in arrivo dalle stelle per tanti di voi, cari amici dell'Acquario. La Luna in Gemelli si trova in ottimo trigono astrale con Mercurio in Pesci e nei vostri confronti risulta già in ottimo aspetto (specularità positiva al 90%).

Preparatevi, il rapporto con il partner potrebbe subire una felice impennata e alcun situazioni attualmente in stallo potrebbero trovare finalmente la soluzione da voi sperata. In campo sentimentale, parlando invece più in generale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, vivrete un'atmosfera idilliaca ed estremamente positiva. Se sarete d'accordo nel fare progetti insieme al partner non avrete nulla da rimpiangere. Sarà possibile anche ottenere molto sul piano dell'intensità passionale oltre che sulla sicurezza emotiva. Single, qualcosa bolle in pentola, molto più forte del solito.

Un sentimento appassionato nei confronti di una persona molto interessante, magari incontrata ultimamente, farebbe pensare che, forse, sta per arrivare il vero amore... Nel lavoro invece, la situazione vista con 'gli occhi' dell'oroscopo giornaliero, parrebbe vantaggiosa e ricca di buone occasioni. Il cielo porterà novità utili da investire in progetti: cercate di giocare al meglio le vostre carte.

Pesci: ★★★★★. La giornata, in base a quanto estrapolato dagli astri e messo in luce nell'oroscopo quotidiano, partirà all'insegna di complimenti e ammirazione da parte di persone di famiglia o da colleghi di lavoro. In campo affettivo a dominare in questo martedì soprattutto il desiderio di rispetto verso voi stessi o la serenità nel voler affrontare il periodo: approfittate per mettere in chiaro come la pensate. Intanto, secondo l'oroscopo del giorno 3 marzo riguardo l'amore, gli astri annunciano abbastanza fortuna da riempire il vostro cuore di felicità. Se saprete vendere bene i vostri punti di vista, risultando naturali e convincenti nel parlare, riuscirete a sfruttare al massimo questo magnifico momento. Godetevela adesso o mai più! Se single invece, finalmente dopo un periodo turbolento vi sveglierete leggeri e spensierati. Con l'arrivo della stagione primaverile (manca davvero poco!), vi sentirete di buonumore e questo vi consentirà di recuperare l'energia che credevate svanita. Cercate di coinvolgere con la vostra allegria le persone che vi sono vicine. Nel lavoro, per concludere, potrete realizzare ottime cose e sentirvi soddisfatti sia dell’impegno che di ciò che farete e deciderete nel corso della giornata.