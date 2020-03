L’Oroscopo del 3 marzo è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna, in fase gibbosa crescente, continuerà a sostare al domicilio dei Gemelli, dove rimarrà fino all'alba di martedì, quando passerà in Cancro. Con l'avvicinarsi della primavera per molti nativi è giunto il momento di dare spazio alle emozioni. Per il Sagittario, infatti, si preannuncia una giornata all'insegna dell'amore, mentre per il Toro sarà una giornata positiva ma riflessiva.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo primo martedì del mese di marzo.

L'oroscopo del 3 marzo: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: in questa giornata avrete delle difficoltà a concentrarvi dato che qualcuno o qualcosa catturerà la vostra attenzione. Non sarà facile mantenere il focus sul lavoro/studio soprattutto se in casa state vivendo un periodo nero. In amore occorrerà essere più istintuali, lasciatevi andare prendendo la vita così come viene. Evitate di prendere decisioni, rinviate ad un altro momento più favorevole.

Toro: in arrivo 24 ore positive ma riflessive.

Per alcuni nativi si registrerà un movimento economico di grande rilevanza. In amore non siate sfuggenti e distraetevi con il partner senza pensare ai consueti problemi quotidiani. Qualcuno ha la mente estremamente confusa e potrebbe non sapere che pesci prendere. Tempo al tempo e tutto si sistemerà.

Gemelli: l’oroscopo del 3 marzo invita a non essere troppo evasivi in famiglia o con una persona a voi cara.

La Luna vi renderà lunatici e sarete inclini ai cambi d’umore. Dovrete portare pazienza poiché dal 4 marzo ci saranno dei piccoli miglioramenti. Cercate di mantenere i nervi saldi, non partite subito in quarta. Fisico in discesa, forse dovete rivedere l’alimentazione.

Cancro: ancora 24 ore e finalmente avrete la Luna nel vostro segno. Un allineamento astrale del genere comporterà grande serenità interiore.

In famiglia e con la persona del cuore si registrerà una maggiore empatia. Sarete pieni di fascino e la passione non mancherà. Portate avanti quel progetto di vita che serbate da tempo, chiedete aiuto se necessario. Non fate le ore piccole, ultimamente non avete una bella cera.

Leone: in arrivo una bellissima giornata, anche se alcuni nativi dovranno attendere il fine settimana per vedere dei miglioramenti. In amore il romanticismo non mancherà alle coppie che continuano a desiderarsi. Cercate di godervi le emozioni e assaporate di più la vita. Stop al pessimismo, pensare negativo non risolverà gli eventuali problemi.

Vergine: vi aspetta un martedì abbastanza favorevole. All’interno dell’ambiente di lavoro si respira un’aria agitata, forse ci sarà un cambiamento importante. Presto molti nativi dovranno prendere appuntamento dal dentista. Non esagerate con lo zucchero e il caffè. La vostra pelle risulterà un po' spenta e scolorita, curatevi di più e fate un po’ di attività anti-stress.

Bilancia: le previsioni dell’oroscopo del giorno 3 marzo vi vedono alle prese con una serie di faccende casalinghe che vi terranno impegnati. Le giovani coppie vorrebbero spiccare il volo e fare un passo in avanti, ma ancora ci sarà tanta strada da fare.

Un famigliare vi farà spazientire, cercate di mantenere la calma. Il vostro fisico ultimamente è provato, cercate di rilassarvi come meglio potete e mangiate cibi salutari.

Scorpione: sarà una giornata un po' lunatica, il vostro umore sarà altalenante e rischierete di predicare contro i famigliari o contro qualcuno sui social. La vostra pazienza sarà messa a dura prova, tuttavia cercate di mantenere il controllo altrimenti rischierete di arrivare ad un punto di rottura. In serata rilassatevi con un film romantico o divertente e non pensate ad eventuali problemi.

Sagittario: in questo periodo l’amore risulta stimolante, con il partner di sempre non manca l’affiatamento.

Non mettetevi il bastone tra le ruote da soli e cercate di realizzarvi senza infastidire gli altri. Alcuni nativi saranno un pochino irascibili. Il vostro è un segno incerto, delle volte non sapete quello che volete dalla vita.

Capricorno: dovrete essere multitasking. Sarete troppo indaffarati e non saprete destreggiarvi tra i mille impegni di casa, lavoro e famiglia. Potrebbe anche essere un piccolo problema finanziario che vi turba la psiche. Ultimamente alcuni fra i nativi dormono poco o male, forse una persona a voi cara sta poco bene oppure state combattendo una dura lotta interiore.

Acquario: non dovrete guardate quello che fanno gli altri: seguite il vostro istinto!

Se proprio dovete sbagliare allora fatelo seguendo la vostra coscienza. In amore, chi è in coppia risulterà saldamente unito dato che ci saranno dei momenti di intenso trasporto fisico. Valutate l’idea di liberarvi di una responsabilità che grava sulle vostre spalle da fin troppo tempo.

Pesci: se avete chiuso una storia da poco, datevi il tempo di piangere la perdita ma poi voltate pagina. Niente minestre riscaldate, nella vita bisogna andare avanti. Attenzione alle richieste di un capo o di un cliente, in questo periodo dovrete impegnarvi di più nel lavoro o nello studio.