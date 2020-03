L'oroscopo della giornata di domenica 15 marzo annuncia la Luna in quadratura al segno del Sagittario, che avrà modo di vivere un fine settimana fantastico grazie ad alcune idee fresche abbinate ad una certa spensieratezza, mentre Leone per una volta potrebbe decidere di dedicare del tempo per sé stesso. Per l'Ariete regnerà l'armonia e la serenità all'interno della propria relazione sentimentale, mentre per Bilancia sarà il momento adatto per riscoprire la gioia di stare con i propri cari e gli amici, quelli veri.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 15 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 15 marzo 2020 segno per segno

Ariete: un oroscopo fatto di nuovi vecchi piaceri all'interno della vostra relazione di coppia grazie ad una bella Venere che vi permetterà di vivere la giornata in armonia con i vostri cari. Un atteggiamento schietto e audace sarà dunque di dovere per trascorrere ore fantastiche. Se siete single avrete voglia di nuove ed emozionanti avventure da vivere con persone nuove.

Nel lavoro rimarrete stupiti dei progressi che avete fatto per riuscire a concludere un affare davvero importante. Voto - 8,5

Toro: configurazione astrale formata da Marte e da Giove in trigono rispetto al segno amico del Capricorno secondo l'oroscopo di domenica. In ambito sentimentale potrebbe essere il periodo adatto per riuscire a intensificare il rapporto con la vostra anima gemella. Se siete single riuscirete ad essere molto comunicativi, sia con una nuova conoscenza che con le persone che frequentate giornalmente.

Nel lavoro sarete pronti a mettere in cantiere progetti stimolanti per un futuro roseo e pieno d'impegni. Voto - 8

Gemelli: con la Luna in opposizione al vostro cielo, l'oroscopo della giornata di domenica non sarà esattamente come avevate previsto. Sul fronte lavorativo potrebbero saltare alcuni impegni che vi stavano a cuore e ciò potrebbe mettervi a disagio. Per quanto riguarda la sfera sentimentale ci saranno motivi per essere soddisfatti della vostra relazione di coppia, ciò nonostante gli imprevisti saranno sempre dietro l'angolo, dunque prestate molta attenzione.

Se siete single preferirete aspettare il momento adatto per cimentarvi in una storia d'amore. Voto - 6,5

Cancro: con il Sole in trigono rispetto al segno dei Pesci, le persone intorno a voi inizieranno a vedervi sotto un'altra luce, soprattutto sul fronte lavorativo, donandovi più fiducia quando vi verrà affidato un incarico. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete tra i segni zodiacali più fortunati e potreste sentire meno la stanchezza che deriva dal solito Marte. Ciò significa che se siete single potreste provare a corteggiare qualcuno e provare sentimenti intensi. Le relazioni fisse avranno modo di vivere la giornata in maniera molto romantica.

Voto - 8

Leone: un oroscopo che non vi vedrà al top della forma a causa di Marte in posizione sfavorevole. Sul fronte sentimentale infatti potreste prendere in considerazione l'idea di dedicare del tempo per voi stessi. Per una volta non sarà un problema, ciò nonostante evitare di assumere un atteggiamento fin troppo egoista. Se siete single provate a mettervi nei panni degli altri per capire le sue ragioni. In ambito lavorativo dovrete mostrare il meglio e convincere quante più persone potete ad appoggiare un vostro progetto. Voto - 7

Vergine: configurazione astrale che prevede il Sole in opposizione al vostro cielo assieme ad una Venere super favorevole.

Questa configurazione così contrastante vi permetterà di vivere bene la sfera sentimentale, dove con un po’ di fortuna vivrete momenti molto gratificanti in compagnia della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single vivrete momenti positivi. Per quanto riguarda il lavoro la situazione non sarà così rosea in quanto non state realizzando le vostre aspettative professionali, al punto che saranno necessari interventi significativi al più presto. Voto - 7,5

Bilancia: Marte in quadratura al segno del Capricorno vi permetterà di ricevere importanti soddisfazioni in ambito sentimentale.

Avrete modo di sperimentare nuovi aspetti della vostra relazione di coppia, senza correre troppo il rischio di creare guai, cercando dunque di capire come portare delle novità tra voi e il partner. Se siete single potrebbe essere il momento adatto per riscoprire la gioia di stare assieme ai vostri familiari. Nel lavoro provate a procedere con i vostri piani senza ascoltare coloro che vorrebbero fuorviarvi per portarvi sulla loro di strada. Voto - 8

Scorpione: oroscopo di domenica che vi metterà in mente un'insana voglia di cambiare look, per cercare di portare qualche novità nel vostro quotidiano che possa stimolarvi.

In ambito sentimentale tale atteggiamento potrebbe far piacere alla vostra anima gemella, mentre se siete single non sarà detto che riusciate ad attirare l'attenzione di una persona che vi piace molto. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo la vostra mente sarà molto aperta a nuove iniziative e scalare la vetta del successo potrebbe rivelarsi più semplice. Voto - 7,5

Sagittario: con la Luna in quadratura al vostro cielo, preparatevi a vivere una giornata fantastica secondo l'oroscopo di domenica, con tante idee fresche da applicare sul fronte sentimentale oppure in ambito lavorativo. In amore avrete modo di alimentare i vostri sogni e sperimentare nuovi modi di fare che potrebbero rendere entusiasta voi e la vostra anima gemella.

Se siete single divertitevi con le persone che avete intorno a voi, e non pensate per una volta ai problemi della vostra vita quotidiana. In ambito lavorativo sentite di dover provare qualcosa a voi stessi, e forse con una configurazione astrale così splendente potreste riuscirci. Voto - 8,5

Capricorno: finalmente una buona giornata di domenica per voi nativi del segno grazie ad un oroscopo positivo che vedrà Marte, Giove, Saturno e Plutone in ottimo aspetto. In ambito sentimentale il vostro buon umore sarà contagioso e riuscirete a sconfiggere quella timidezza per comunicare qualcosa al partner.

Se siete single e avete in mente una passeggiata con una persona conosciuta da poco, cercate di fare una bella impressione. In ambito lavorativo cercate di essere intraprendenti per ottenere i migliori risultati. Voto - 8

Acquario: gli influssi di Venere in quadratura rispetto al segno del Toro completano un oroscopo pieno di cose da fare sul fronte lavorativo. Potreste essere infatti un po’ più frenetici e agitati e potreste avere un po’ d'ansia in quanto avrete paura di non riuscire a farcela. Cercate di essere un po’ più ottimisti se volete farcela. In ambito sentimentale avrete un certo fascino che promette incontri entusiasmanti soprattutto per i single nati nella prima decade.

Le relazioni fisse avranno modo di consolidare il loro rapporto. Voto - 7,5

Pesci: con Mercurio e il Sole in congiunzione al vostro segno zodiacale, l'oroscopo della giornata di domenica annuncia una serie di importanti miglioramenti soprattutto sul fronte sentimentale. La vostra intelligenza inoltre sarà la chiave per risolvere alcune problematiche di coppia tra voi e il partner e far regnare così il sereno. I single trascorreranno ottimi momenti con gli amici e saranno felici di vedere anche chi non vedono da tempo. In ambito lavorativo presto riuscirete a raggiungere il traguardo tanto atteso.

Dovrete solo impegnarvi un altro po’. Voto - 8