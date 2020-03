Le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 28 marzo, vedranno il pianeta Giove in quadratura alla Bilancia, che creerà qualche tensione in amore, ma ottimi guadagni nel lavoro, mentre Acquario riuscirà a godere della piacevole compagnia dei propri familiari. Vergine potrà godere di una bella Luna per stabilire forti legami con il partner che sembravano essersi dissaldati, mentre Nettuno e Mercurio in opposizione per Gemelli, potrebbero confondere le idee ai nativi del segno in ambito lavorativo.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di sabato 28 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 28 marzo 2020 segno per segno

Ariete: con il Sole nel vostro cielo l'oroscopo della giornata di sabato si preannuncia sotto buoni auspici soprattutto per coloro nati alla fine del mese. Sul fronte sentimentale ci sarà tanta voglia di recuperare il tempo perduto e continuare a vivere momenti di gioia con i vostri cari, primo fra tutti il partner.

Se siete single fate attenzione in quanto potreste diventare ossessivi nei confronti della persona che vi piace. Nel lavoro la parte migliore della giornata sarà il pomeriggio, dove riuscirete probabilmente a chiudere i migliori affari. Voto - 8

Toro: moti astri positivi per voi nativi del segno per la giornata di sabato. La sfera sentimentale si rivelerà piena di soddisfazioni grazie alle vostre intuizioni e passando del tempo in più con la vostra anima gemella.

I cuori solitari potrebbero avere la possibilità di dedicarsi alla persona che amano con parsimonia. Sul fronte lavorativo la situazione sarà stabile, senza il rischio di commettere troppi errori con le vostre mansioni. Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale che prevede i pianeti Nettuno e Mercurio in opposizione nel vostro cielo. Potreste avere dunque qualche piccola difficoltà soprattutto nel lavoro in quanto avrete le idee confuse su come far procede al meglio un progetto lavorativo che sembra avare raggiunto una fase di stallo.

Meglio l'amore durante la giornata di sabato. La vostra relazione di coppia sarà interessante e piena di socievolezza, di gioia e di voglia di vivere insieme ogni momento. I cuori solitari potranno mettere in campo le loro capacità razionali e deduttive. Voto - 7

Cancro: il Sole in quadratura dal segno dell'Ariete renderà il vostro atteggiamento più umile nei confronti degli altri secondo l'oroscopo di sabato. Riuscirete ad ammettere i vostri errori quando necessario, e gli altri sapranno apprezzare la vostra umiltà. In amore se siete single tale atteggiamento potrebbe forse farvi allontanare dalla persona che amate, mentre le relazioni fisse ne trarranno beneficio.

In ambito lavorativo lavorare con decisione per quel che fate potrebbe mettervi in condizioni più agevolate rispetto ai colleghi. Voto - 7

Leone: con Venere e Urano in quadratura al vostro cielo non ci saranno grandi aspettative per voi nativi del segno. La sfera sentimentale si rivelerà discreta, con non molta comunicazione con il partner e un atteggiamento piuttosto freddo e distaccato. Sapete benissimo che non è da voi comportarvi così e forse dovreste cercare di cambiare le cose. Se siete single avrete voglia di divertirvi, ma dovrete saper trovare la giusta compagnia. In ambito lavorativo sarà una giornata impegnativa, e non saranno da escludere eventuali imprevisti.

Voto - 6,5

Vergine: la Luna in trigono dal segno amico del Toro, vi permetterà di godere di un'ottima giornata sotto ogni punto di vista. In amore vi sembrerà più semplice riuscire a ristabilire un legame con la vostra anima gemella, oppure ancora con un parente o un amico che non vedete da tempo. I cuori solitari potrebbero passare il loro tempo con un amico, magari con una videochiamata. Sul fronte lavorativo l'arrivo inaspettato di una buona notizia vi metterà di buon umore, e vi spingerà a impegnarvi di più. Voto - 8,5

Bilancia: giornata un po’ altalenante. In amore fate attenzione perché potrebbe accadervi qualcosa di imbarazzante e per questa ragione dovrete prepararvi alle reazioni altrui, probabilmente causando qualche tensione.

Se siete single gestire le relazioni con gli altri non sarà semplice, meglio evitare le polemiche. In ambito lavorativo godrete di discreti benefici che per un po’ non vi faranno pensare a qualcosa di negativo, ma solo a come incrementare le vostre entrate. Voto - 7

Scorpione: l'oroscopo della giornata di sabato prevede la Luna in opposizione al vostro cielo, che potrebbe causarvi qualche difficoltà. Per quanto riguarda l'ambito sentimentale, alcune problematiche tra voi e il partner che credevate ormai passate potrebbero ripresentarsi, e ci vorrà un po’ prima che spariscano nuovamente. I single avranno parecchi pensieri per la testa e poco tempo da dedicare agli amori.

In ambito lavorativo non lasciatevi prendere in giro da consigli e suggerimenti per guadagnare in fretta perché non sono veritieri. Voto - 6

Sagittario: oroscopo di sabato senza infamia e senza lode per voi nativi del segno, a causa di una configurazione astrale poco convincente. In ambito lavorativo anche voi avrete qualcosa da dire potrebbe essere il momento migliore per esprimervi senza paura del giudizio degli altri, soprattutto se quello che avete da dire può cambiare in meglio la vostra posizione. In amore se siete single non avrete rivali, soprattutto se siete nati nella terza decade. Le relazioni fisse dovranno risolvere alcune incomprensioni in famiglia per ristabilire l'armonia, soprattutto in questo momento difficile per tutti.

Voto - 7

Capricorno: gioco dei transiti che prevede novità in arrivo per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale infatti potreste riuscire a trovare una soluzione ad alcune problematiche di coppia tra voi e il partner per tornare a condurre una vita normale, mentre se siete single sarà necessario non essere troppo aggressivi per il momento. Nel lavoro in genere lavorate seguendo i vostri sogni, la vostra anima, anche se si tratta di un lavoro non particolarmente creativo, ciò nonostante questa volta dovrete essere razionali per ricavarne il massimo. Voto - 7,5

Acquario: questo cielo vi permetterà di godere appieno della piacevole compagnia della vostra famiglia, senza necessariamente fare qualcosa di particolare.

Se siete single la primavera porterà nuove e piacevoli storie d'amore per voi nativi del segno. In ambito lavorativo finalmente la vostra vita frenetica si assesta un po’ e potrete riprendere fiato e organizzarvi con nuovi progetti per il futuro. Voto - 8

Pesci: i cuori solitari avranno tante occasioni per potersi avvicinare sentimentalmente alla persona che l'intriga. Secondo l'oroscopo, le relazioni fisse saranno protette dal pianeta Nettuno, pronto a fornire una massiccia dose di passione soprattutto alle coppie nate in estate. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo per voi sarà sempre una cosa positiva cercare di migliorare, soprattutto prendendo per esempio qualcuno che ha un effetto positivo su di voi.

Voto - 8