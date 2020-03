L'oroscopo della settimana che va dal 23 al 29 marzo annuncia la Luna rientrare nuovamente nella casa dell'Ariete tra le giornate di martedì e mercoledì, offrendo svariate opportunità di conquistare posizioni professionali sempre più favorevoli, mentre la vita lavorativa dei nativi Acquario verrà rischiarita da lieti eventi. Abbracciati da Urano e da Venere, i nativi Scorpione vivranno una fase più che soddisfacente, mentre Leone sarà particolarmente fissato verso la sfera sentimentale.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 23 al 29 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 23 al 29 marzo segno per segno

Ariete: settimana tutta in discesa per voi del segno grazie ad una splendida Luna in congiunzione al vostro cielo tra le giornate di martedì e mercoledì. In ambito sentimentale il settore affettivo sarà tra i migliori e saprete mantenere un rapporto sereno e affidabile con le persone care, compreso il partner. Se siete single e avete conosciuto una persona da poco approfondite ancora un po’ tale conoscenza prima di fare il passo successivo. Nel lavoro un progetto importante bolle in pentola e la vostra mente si focalizzerà su qualcosa di veramente costruttivo.

Voto - 8,5

Toro: Luna in quadratura al vostro segno zodiacale nella seconda parte della settimana, pronta a mettere una pezza a quelle piccole problematiche giornaliere. Sul fronte sentimentale saranno delle belle giornate da dedicare all'amore, considerato inoltre che non avrete un po’ di tempo libero. L'oroscopo vi consiglia di evitare le discussioni inutili e fare qualcosa di concreto per il partner.

I cuori solitari avranno modo di provare belle sensazioni. Nel lavoro se siete decisi a raggiungere il vostro obiettivo sarete già abbastanza motivati per riuscirci. Voto - 8

Gemelli: oroscopo della settimana che v'invita a fare le cose con calma a causa di una configurazione astrale spesso movimentata. In amore infatti non reagite d'istino qualora si verifichino eventi poco piacevoli nella vita di coppia.

Siate più comprensivi e fermatevi un attimo a riflettere. Per quanto riguarda i cuori solitari forse potreste non avere molta voglia di frequentare la vostra cerchia di amici. Nel lavoro andrete molto bene nel vostro settore e compirete davvero pochissimi errori. Voto - 7

Cancro: fascino, carisma e comunicazione saranno alla base della settimana secondo l'oroscopo anche grazie ad una magnifica Venere che si affaccerà nel vostro cielo. In amore con l'appoggio delle stelle nulla vi sarà negato da parte dell'anima gemella, cercando dunque di mantenere uno splendido affiatamento di coppia. I cuori solitari dovranno cercare di essere il più sinceri e precisi possibile in ciò che faranno.

In ambito lavorativo vi state impegnando al massimo per cercare che tutto vada bene, ma ci saranno tanti imprevisti che lungo la strada da superare. Voto - 7

Leone: oroscopo della settimana che orienterà voi nativi del segno più verso la sfera sentimentale. Venere radiosa nel vostro cielo porta fortuna e tanta voglia di fare all'interno della relazione di coppia, rendendo entusiasta l'anima gemella. Attenzione però alle giornate di venerdì e sabato in quanto qualche malumore potrebbe rovinare l'atmosfera. I single lasceranno prevalere la loro parte razionale che spesso sarà la miglior soluzione.

In ambito lavorativo è da un po’ di tempo che le cose non vanno per il verso giusto, e nonostante tutti i vostri sforzi, la situazione non sembrerà migliorare. Voto - 7

Vergine: oroscopo settimanale che prevede il vostro solito buonumore anche quando vi sembrerà che le cose vadano per il verso sbagliato. Sul fronte sentimentale ci sono dei progetti che avete lasciato a metà che avete intenzione di recuperare al più presto con l'anima gemella dopo un periodo dove siete stati tanto impegnati. I single dovranno sfruttare il loro tempo libero per recuperare vecchi rapporti o progetti rimasti indietro.

Nel lavoro non avrete modo di annoiarvi in quanto sarete impegnati per la maggior parte del tempo e sarà difficile trovare un'ora buca. Voto - 7,5

Bilancia: settimana piovosa, almeno dal punto vista emotivo per voi nativi del segno. L'oroscopo annuncia importanti difficoltà da risolvere soprattutto in amore in quanto la vostra relazione di coppia naviga in brutte acque, al punto che dovrete cercare di prendere una decisione per risolvere il tutto. I single saranno particolarmente presi da alcune novità in arrivo in casa. Nel lavoro procede molto bene la vostra carriera professionale, tanto che per il momento non avrete molto di cui preoccuparvi, se non di svolgere adeguatamente le vostre mansioni.

Voto - 7

Scorpione: l'oroscopo della settimana prevede per voi nativi del segno un periodo piuttosto soddisfacente grazie a Saturno che entrerà benefico nel vostro cielo. In amore riuscirete a vedere ottime prospettive per la vostra relazione di coppia e, quando necessario, cercherete di farvi perdonare dalla dolce metà qualora commetterete un errore. I single potranno impegnarsi in nuove conoscenze ma purtroppo non è detto che si riveleranno durature. Nel lavoro forse fareste meglio a non prendere per il momento nuove iniziative in quanto la situazione non sarà delle più rosee. Voto - 7,5

Sagittario: l'oroscopo annuncia una settimana piuttosto dinamica per voi nativi del segno con una configurazione astrale sempre pronta a cambiare.

In amore la relazione di coppia potrà godere dei benefici dei pianeti Giove e Saturno in trigono nel vostro cielo nelle giornate di martedì e mercoledì, ma successivamente dovrà vedersela con Venere in opposizione nelle giornate di venerdì e sabato. Cercate dunque di mantenere un atteggiamento sempre costante. Se siete single fate in modo di attirare l'attenzione di una persona che vi piace. Nel lavoro potreste avere la fortuna di poter svolgere delle mansioni che faranno proprio al caso vostro. Voto - 7,5

Capricorno: si preannuncia per voi un oroscopo ricco di opportunità da cogliere durante la settimana, grazie anche a Giove e Saturno in quadratura al vostro cielo.

In campo sentimentale metterete in gioco il vostro modo di amare in tutte le sue sfaccettature, per convincere l'anima gemella che siete la sola persona a cui più di tutti volete bene. Se siete single e avete per le mani un’opportunità d'amore o di lavoro, non lasciate che vi sfugga. Sul fronte lavorativo potreste non essere concentrati come al solito, ma in ogni caso ci saranno risultati molto buoni. Voto - 8

Acquario: oroscopo della settimana che vi vedrà alle prese con il lavoro. Un buon Sole dal segno vicino dei Pesci vi consentirà di vivere una nuova fase della carriera professionale, fatta di lieti eventi e discreti guadagni.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete molto affettuosi verso i familiari, che avrete modo di ringraziare a modo vostro per ciò che fanno o hanno fatto per voi. Se siete single situazioni allettanti potrebbero essere alla vostra portata. Voto - 8

Pesci: poca allegria nella vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo della settimana. Gli astri non saranno in posizione sempre favorevole per voi nativi del segno, e non basterà solamente il Sole in quadratura per far sì che tutto vada bene. Sul fronte sentimentale poca allegria tra voi e il partner v'impediranno di instaurare piacevoli discussioni e cercare di mantenere un buon affiatamento di coppia.

Se siete single forse potete sperare di trascorrere un piacevole fine settimana. Nel lavoro cercate di non farvi condizionare dalle critiche e dalle provocazioni dei colleghi. Fate ciò che ritenete sia più giusto per voi. Voto - 6,5