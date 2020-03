Le previsioni astrali di martedì 3 marzo evidenziano le attività dei dodici segni dello zodiaco sotto l'aspetto lavorativo e sentimentale. Il Toro passerà una piacevole giornata con la sua dolce metà, mentre i single del Leone potrebbero aver trovato la persona che fa per loro. Lo Scorpione potrebbe aver voglia di cambiare lavoro.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: saranno tanti i momenti belli che potrete passare con la vostra dolce metà, cercate di sfruttarli al meglio e rendeteli unici.

Voi single sarete attratti da una persona in particolare, se giocherete bene le vostre carte sono molte le possibilità di essere ricambiati. Non sarà una buona giornata dal punto di vista lavorativo, avrete troppe situazioni delicate da risolvere.

Toro: avrete tanta voglia di passare del tempo con la persona amata e lo farete con tanta dolcezza e passione. I single non saranno molto propensi ad allacciare nuove amicizie o a ''lanciarsi'' in situazioni sentimentali. Bene la sfera lavorativa, avrete delle gratificazioni se sarete bravi a tenere i piedi per terra.

Gemelli: l'amore di coppia non va più come una volta, siate abili a non inasprire gli animi e non attendete che sia il partner a fare la prima mossa. Buone conoscenze per i cuori solitari, potreste imbattervi nella persona adatta a voi. Il lavoro potrebbe risultare un grosso problema, cercate di rimboccarvi le maniche e risolvete la situazione.

Cancro: il rapporto di coppia potrebbe risentire di alcuni sbalzi d'umore del vostro partner.

Se siete single l'anima gemella potrebbe essere ad un passo da voi, cercate di frequentare i posti giusti e le persone giuste. Il lavoro risulterà un po' altalenante, correggete alcuni vostri errori e non siate eccessivamente pignoli.

Leone: l'amore va molto bene, cercate però di rendere meno noiosa e prevedibile la giornata di coppia. Siete pronti a cambiare il vostro status, quello da single potrebbe essere solo un lontano ricordo.

Potreste avere delle belle soddisfazioni dal punto di vista lavorativo, a lungo andare i sacrifici pagano.

Vergine: servirebbe una bella scossa per rivitalizzare il vostro rapporto con il partner, cercate di escogitare qualcosa di bello per renderlo felice. Gli incontri per i single non stenteranno ad arrivare: con volontà e passione potrebbe nascere qualcosa di veramente interessante. Non siate troppo frettolosi, il lavoro si riprenderà e potreste pentirvi di alcune decisioni prese troppo d'istinto.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il rapporto con la persona amata proseguirà in maniera sostanzialmente equilibrata.

Ci potrà essere qualche discussione che non sarà degna di nota. Voi single potreste passare una giornata abbastanza tranquilla, non ci saranno novità rilevanti sotto il profilo sentimentale. Il vostro lavoro vi affascina molto, cercate di guardare avanti e di raggiungere obiettivi sempre più importanti.

Scorpione: il rapporto di coppia risulterà essere abbastanza scarico, alcune giornate vanno in questo modo, aspettate momenti migliori. Voi single avrete poche opportunità di conoscere persone interessanti, adeguatevi a quello che la giornata vi riserverà. Voglia di cambiamento sotto l'aspetto professionale, se pensate sia la soluzione migliore cercate qualcosa di più stimolante.

Sagittario: purtroppo le cose non andranno per il verso giusto, la gelosia che attanaglierà il vostro partner sarà determinante. Non sarà una ricerca spasmodica dell'amore per i single, sarete proiettati maggiormente alla ricerca di avventure e situazioni effimere. Non sarà una buona giornata sotto l'aspetto lavorativo, forse è il caso di iniziare a pensare seriamente a qualche alternativa più concreta.

Capricorno: il partner potrebbe sentirsi abbandonato, dategli delle certezze e non scatenate discussioni inutili, non gioverebbe a nessuno. Buone opportunità per voi cuori solitari, sfruttatele al meglio e cercate di trarne qualche vantaggio.

Il lavoro potrebbe portarvi delle belle soddisfazioni, impegnatevi seriamente e dimostrate tutta la vostra professionalità.

Acquario: la relazione di coppia potrebbe essere giunta ad un bivio, prendete le decisioni più opportune e guardate avanti. Se siete single sfruttate al meglio la giornata di oggi, potrebbero esserci buone soddisfazioni. La sfera professionale pare non regalarvi più gli stimoli di un tempo, riceverete delle proposte interessanti, valutatele attentamente.

Pesci: giornata serena per coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia. Sarete sempre più soddisfatti e innamorati del vostro partner.

Voi single sarete pervasi da tanta passione. Il lavoro non avrà particolari novità, tutto procederà in maniera tranquilla.