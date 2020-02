L'oroscopo di domenica 1° marzo ci porta a conoscenza dell'andamento dei 12 segni zodiacali per quel che riguarda l'aspetto sentimentale e lavorativo. Il Cancro vorrebbe cercare di capire qualcosa in più di se stesso, mentre i single della Bilancia saranno presi da un corteggiamento. I Pesci si dovranno sacrificare un po' sotto l'aspetto professionale.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Non sarà una giornata particolarmente brillante, tutto potrebbe sembrarvi molto complesso, soprattutto il rapporto con il partner.

Voi single avrete l'opportunità di pensare a ciò che realmente volete, senza farvi distrarre da situazioni quotidiane. Situazione lavorativa non particolarmente limpida, avrete bisogno di tempo per capire alcune dinamiche.

Toro: Una bella cenetta con la persona amata potrebbe distogliervi da qualche problemino e farvi comprendere la sua vicinanza. Se siete single potreste fare una bella conoscenza, se coltivata bene potrebbe darvi delle belle soddisfazioni. E' il momento di buttarvi in nuovi progetti o nuove collaborazioni, siate abili a scegliere le persone di cui fidarvi.

Gemelli: Il vostro rapporto non vive giorni strepitosi, cercate di fare la vostra parte e rimettete insieme i cocci. I single avranno l'opportunità di conoscere diverse persone, siate propositivi e sfruttate la novità. Il lavoro potrebbe darvi un pochino da pensare, potreste essere indecisi su alcune nuove opportunità, vagliate attentamente e decidete.

Cancro: Giornata pensierosa, cercate di non coinvolgere il partner nella vostra introspezione.

Se siete single analizzate attentamente alcune proposte che vi sono pervenute, se le reputate interessanti lanciatevi senza remore. Buone opportunità lavorative, potreste essere chiamati a scegliere tra la strada vecchia e quella nuova.

Leone: Acque agitate nell'amore di coppia, probabilmente avete perso degli stimoli e state facendo ricadere tutto sul vostro partner. Siate più decisi e cercate meno alibi.

I single potranno decidere se iniziare una frequentazione o circoscrivere il tutto ad una sana avventura. Mettete i lavoro in secondo piano, almeno per oggi. Vi meritate pienamente una giornata serena e lontana dalle rogne quotidiane.

Vergine: Il vostro partner chiede maggiori attenzioni e qualche coccola in più, non fate le cose in maniera forzata e agite in tal senso solo se ve lo sentite veramente. Buona giornata per coloro che sono ancora cuori solitari, potreste ricevere una bella notizia che vi rallegrerà immensamente. Inizierete a pensare alla vostra attività lavorativa e a quale futuro essa possa avere, fatelo in maniera lucida e oggettiva, trarrete spunti davvero interessanti.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Cercate di recuperare il tempo perduto, fate sentire tutto il vostro affetto alla persona amata. Una sorpresa potrebbe essere molto gradita. Voi single potreste provare a corteggiare una persona che avete individuato da un po' di tempo. Andate diretti al sodo, senza tentennamenti.

Scorpione: Cercate di alleggerire qualche tensione che attanaglia il vostro rapporto di coppia. Non permettete a situazioni esterne di insinuarsi nella vostra relazione. Oggi il vostro fascino risulterà essere letteralmente dirompente, avrete molte occasioni per conquistare diversi cuori.

Belle novità per coloro che sono alla ricerca di un'occupazione, qualcosa di buono potrebbe accadere.

Sagittario: Qualche piccola discussione con il partner potrebbe dare noie. Pesate bene le parole e invitate la persona amata a fare lo stesso. Probabilmente non siete ancora pronti a cambiare il vostro status di single, preferirete organizzarvi una serata piuttosto che cercare il vero amore.

Capricorno: Cercate un confronto con il partner su un tema spinoso che avete sempre provato ad evitare. I single dovranno cercare di capire quale percorso sia meglio fare, non fatevi fuorviare da quello che sembrerebbe essere il vostro obiettivo finale.

Le stelle, da un punto di vista lavorativo, sono dalla vostra parte. Sfruttate l'occasione per proporre nuovi progetti e chiedere un minimo aumento salariale.

Acquario: Giornata che vorrete trascorrere con il vostro partner, salvo improrogabili impegni professionali. Fategli sentire tutto il vostro calore e il vostro amore. Se siete single potreste essere attratti da una persona che non sembrerà ricambiare le vostre attenzioni. Avrete delle buone opportunità lavorative.

Pesci: Il partner potrebbe nutrire alcuni dubbi sul vostro rapporto, non innervositevi e cercate di guardare il futuro con ottimismo e dignità.

La giornata per i cuori solitari potrebbe essere niente male, cercate di sfruttare al meglio le occasioni che vi si presenteranno. Il lavoro sarà fonte di stress, dimostrate di saper uscire anche dalle situazioni più complesse.