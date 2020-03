Le predizioni zodiacali di martedì 3 marzo 2020 sono pronte a dare merito ai segni più fortunati in questo secondo giorno dell'attuale settimana. Ansiosi di sapere in anticipo come potrebbe evolvere la giornata del 3 marzo? In primo piano nelle odierne previsioni dell'Oroscopo i Gemelli, supportati da una splendida Luna nel segno. Anche il Leone, forte dell'aiuto del Sole in Pesci, potrà contare su una giornata positiva sia in amore che nel lavoro. Pensieri e preoccupazioni intanto intralceranno la quotidianità dello Scorpione: i nativi del segno dovranno cercare di riordinare un po' le idee per trovare giovamento nelle cose di routine.

Allora, a questo punto diamo pure spazio alle predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci per scoprire il responso astrale inerente il resto dei segni.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - L’opposizione di Giove e Saturno al vostro Venere nella giornata del 3 marzo vi rende indecisi nelle decisioni che invece dovreste prendere al più presto per non rischiare di restare indietro. Potendo contare su un amico fidato, sarebbe il caso di farsi regalare un prezioso e giusto consiglio.

Nel lavoro attenzione alle scelte poco miriate in campo economico e finanziario. Non è un momento brillante per rischiare più del dovuto. In amore mettete via il broncio e sorridete alla vita e alla persona che vi ha fatto incontrare. Migliorare un rapporto è sempre possibile.

Toro - Questo martedì evitate di arrivare a frettolose conclusioni, se non volete ritornare sui vostri passi a causa della mancanza di prospettive e di fondi.

Cercate di stabilire dei tetti massimi di spesa per non arrivare con l’acqua alla gola a fine mese. Nel lavoro una visita poco gradita potrebbe essere fonte di qualche timore. Ma se avete tutto sotto controllo, non avete nulla di cui aver paura. In amore i sentimenti potrebbero portarvi a fare scelte radicalmente diverse da quelle verso cui vi avrebbe spinto la vostra razionalità.

Gemelli - Grazie alla Luna nel segno, questo martedì in trigono a Mercurio in Pesci, riscoprirete la vostra autonomia di pensiero e di azione, sapendo che potete contare su di voi.

Potrebbe essere venuto il momento buono per cambiare aria ed andare ad abitare per conto vostro. In campo lavorativo una maggiore autonomia a livello economico vi darà sicuramente grande libertà. Anche le responsabilità aumenteranno di pari passo. In amore invece di richiamare il partner ogni minuto, dategli il tempo di riprendere fiato. In coppia sentirsi oppressi non è bello.

Cancro - Vi fermate ad un bivio e rischiate di passarci molto tempo. Nel frattempo i vostri avversari vi superano e corrono già verso il traguardo. Vi manca di sicuro un po’ di grinta in più per affrontare le sfide quotidiane più ardue.

Nel lavoro i risultati non proprio brillanti derivano anche dal fatto che di fronte alle difficoltà a volte vi tirate indietro per paura di non riuscire. In amore, i battibecchi e le discussioni sono il sale che insaporisce, ogni tanto, la vita di coppia. Le giornate sarebbero assai noiose.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Con l’appoggio del Sole in Pesci, speculare positivo verso il vostro segno, non sarà difficile confortare e tranquillizzare chi è tormentato da un dubbio incessante. La vostra presenza sarà sicura fonte di conforto e di serenità e voi ci guadagnerete in riconoscenza.

Nel lavoro quando vi mettete in testa una cosa, diventate instancabili e stacanovisti. Questo, prima o poi, sarà certamente notato dai superiori. Sarebbe bene che tutti collaborassero un po' alla vita domestica.

Vergine - La metà della settimana è superata, ma non tutti gli obiettivi che vi eravate prefissati sono stati raggiunti. Occorre accelerare un pochino. Evitate magari di perdere tempo in distrazioni e concentrate adeguatamente le risorse a disposizione. In ambito del lavoro l’offerta ricevuta non è forse quella chi vi aspettavate. Tuttavia, di questi tempi bisogna anche sapersi accontentare.

Invece, riguardo l'amore, se e quando saprete mettere da parte una piccola offesa ricevuta in passato, fare pace sarà semplicissimo.

Bilancia - Giornata molto intensa, con la Luna in parallelo a Marte in Capricorno. Se utilizzerete le vostre energie al meglio, potrete fare grandi cose. Non prendete decisioni d’impulso. Così facendo rischiereste di vanificare i risultati fin qui raggiunti. Nel lavoro il trigono della Luna con Mercurio vi rende affabili e brillanti in tutte quelle situazioni in cui c’è anche bisogno di un po’ di savoir-faire. Con la parlantina che avete, in merito all'amore, riuscirete ad affascinare chiunque nel corso di questo martedì.

Meglio però puntare sulla sincerità e sui sentimenti più elevati.

Scorpione - Giornata piena di pensieri e preoccupazioni, a ben vedere tutti di carattere inconsistente, privi di un fondamento logico e razionale. Provate a sgomberare la mente e cercate di organizzare qualcosa di piacevole che vi distragga un po’. In ambito lavorativo, anche una semplice richiesta diventa un peso gravoso. In amore, sorprendete il partner con un piccolo gesto d’affetto. Sono proprio le piccole cose quotidiane che fanno la differenza, nella coppia.

Oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Se la Luna non vi spingerà a cambiamenti radicali potrebbe però essere il giusto spunto per migliorare alcune cose nella vostra vita.

Pensate a quello che vorreste perfezionare, dal lavoro ai rapporti umani e sociali, datevi da fare. Nel lavoro, quando vedete che qualcuno non si impegna a sufficienza, siete pronti a redarguirlo e a ricordargli con precisione le sue mansioni. Parlando invece in merito all'amore, questo martedì se non prendete rapidamente la palla al balzo, potreste lasciarvi sfuggire di mano l’occasione di fare una nuova conoscenza, molto intrigante.

Capricorno - Stressati dalla Luna in Gemelli, in alcune situazioni i tempi d’attesa saranno molto più lunghi del previsto, specie nella lenta burocrazia. Purtroppo agitarsi o alzare la voce non servirà.

Non si capisce mai di chi siano certe responsabilità. Nel lavoro la vaghezza di alcune promesse ricevute, ma mai mantenute, farà aumentare il nervosismo e nell’aria la tensione sarà già evidente. In amore, con Venere che continua a farvi compagnia anche se da lontano, il bisogno di dare e ricevere affetto potrebbe essere molto forte. Non ne potete fare a meno.

Acquario - State facendo un bel balzo in avanti, grazie alla Luna in perfetta e proficua armonia con Mercurio. Questo vi porterà presto molti vantaggi. Nella logica e nei calcoli sarete quasi imbattibili e vi meriterete più di una lode e di un encomio.

Nel lavoro la vostra sagacia vi darà una mano a liberarvi dalle situazioni stressanti o pericolose. Mercurio è un ottimo alleato. In amore sforzatevi di confidare all’altro tutti i vostri più intimi segreti e l’intesa salirà in modo esponenziale. Parlare non è mai stato così facile.

Pesci - Con un atteggiamento vittimistico non farete nulla di buono ed attirerete solo persone che rappresentano l’altra faccia della medaglia. Occorre trovare il giusto equilibrio nelle cose, anche se non sempre è facile nel mondo di oggi. Nel lavoro non lasciate che il mondo del lavoro vi spaventi, se vi ci affacciate per la prima volta.

All’inizio bisogna imparare anche a camminare. In amore, il sentimento, anche se nascosto sotto la cenere, ardeva ancora. È bastata una sola carezza di vento per far divampare le fiamme.