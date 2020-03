L'Oroscopo lascia presagire un fine settimana vantaggioso per i Pesci, che soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo potrebbero riscuotere qualche bella soddisfazione. A contrario potrebbero essere delle giornate sottotono per lo Scorpione, che potrebbe vivere delle tensioni per quanto riguarda l'amore. Intanto Saturno ostacola il Leone.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo del weekend, sabato 7 e domenica 8 marzo 2020, per i dodici segni dello zodiaco, da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del weekend 7 e 8 marzo segno per segno

Ariete: l’oroscopo del weekend lascia presagire 48 ore interessanti per il cambio che potrà fare affidamento sugli influssi positivi di Mercurio in Acquario che favoriscono gli incontri, i nuovi contatti e gli spostamenti. E' il momento ideale per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali e anche in ambito lavorativo si può costruire qualcosa di importante.

Toro: la settimana è stata piena di impegni e momenti di tensione per il segno, che durante le giornate di sabato 7 e domenica 8 farebbe bene ad evitare le situazioni stressanti e concedersi qualche momento di riposo.

È un buon momento per l’amore e anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: la giornata di sabato e domenica sono vantaggiose per le questioni lavorative, è un momento interessante per fissare un appuntamento o un colloquio, ma anche per concludere delle vendite o avviare delle trattative. Anche dal punto di vista salutare la giornata di sabato trascorre serena, non mancano energia e vitalità. Al contrario la nuova settimana potrebbe iniziare leggermente sottotono a causa di una noiosa Luna Nuova che si forma lunedì.

Cancro: grazie a Venere in Toro il fine settimana si preannuncia vantaggioso per l’amore e rapporti interpersonali. È un buon momento per i single e per coloro i quali decidono di abbandonarsi ai sentimenti dopo un periodo di stop. Al contrario non è momento positivo in ambito lavorativo, potrebbero non mancare i contrasti e i piccoli ostacoli.

Leone: l’oroscopo del weekend lascia presagire 48 ore vantaggiose dal punto di vista sentimentale grazie agli influssi di Venere in Toro.

E' un momento fortunato per cercare di ristabilire l'equilibrio all'interno della coppia e trovare dei chiarimenti. Anche gli incontri sono favoriti. Al contrario Saturno in opposizione potrebbe creare qualche malessere fisico e portare alla nascita di contrasti e malumori all'interno dell’ambito lavorativo.

Vergine: le stelle lasciano presagire un fine settimana molto interessante grazie a Marte in Capricorno che riaccende la passione e il romanticismo, affiancato da Venere e Urano in Toro che rendono possibili gli incontri, i colpi di fulmine, i ritorni al passato e gli amori improvvisi. Anche dal punto di vista lavorativo è un momento vantaggioso, da sfruttare al massimo.

Bilancia: Mercurio e il Sole proteggono la sfera professionale, soprattutto per i lavoratori dipendenti e coloro i quali si trovano a stretto contatto con soci e collaboratori. Venere in Toro favorisce un recupero dal punto di vista sentimentale, all'interno della relazione di coppia si possono trovare dei chiarimenti, al contrario non è un momento vantaggioso per i single alla ricerca di nuovi incontri.

Scorpione: questo è generalmente un segno molto orgoglioso, ma se si vuole ritrovare la serenità è il momento di mettere da parte la presunzione e fare ammenda. Dunque restano delle giornate sottotono dal punto di vista sentimentale e lavorativo, dove è meglio evitare le polemiche e le critiche.

Sagittario: l'oroscopo del weekend lascia prevedere due giornate movimentate e fastidiose dal punto di vista sentimentale dove potrebbero nascere delle tensioni. Al contrario è un buon momento per coloro i quali desiderano spostarsi o avviare nuovi progetti lavorativi. Bene il fisico, le energie non mancano.

Capricorno: il consiglio delle stelle per le giornate di sabato 7 e domenica 8 marzo 2020 è quello di aprire il nostro cuore. Parlate a tu per tu con il partner delle problematiche del vostro rapporto, è inoltre il momento ideale per confessare i propri sentimenti alla persona amata. Le stelle favoriscono gli spostamenti e favoriscono chi vuole iniziare una nuova avventura professionale o personale.

Acquario: l'oroscopo del fine settimana è vantaggioso per quanto riguarda il lavoro, è un momento fortunato per avviare delle collaborazioni o delle trattative. Al contrario potrebbero nascere delle problematiche in amore, è arrivato il momento di chiarire delle problematiche che ormai si protraggono da tempo. Incontri favoriti per i single.

Pesci: il weekend potrebbe portare dei piccoli contrasti all'interno dei rapporti di coppia, soprattutto per coloro i quali vivono una relazione nata da poco e hanno bisogno di conoscersi meglio. Al contrario è momento molto vantaggioso per chi ha un rapporto stabile.

bene l'ambito lavorativo, dove si possono avanzare delle proposte o presentare nuovi progetti.