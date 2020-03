Giovedì 19 marzo 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Acquario mentre Saturno, Plutone, Giove e Marte saranno nell'orbita del Capricorno. Urano e Venere rimarranno in Toro come il Sole, Nettuno e Mercurio che permarranno in Pesci. Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli ed Acquario, meno conciliante per Vergine e Toro.

Sul podio

1° posto Gemelli: intraprendente. Giovedì in cui i nativi potrebbero risultare intraprendenti sul fronte professionale, e tale spirito d'iniziativa sarà ben apprezzato dai piani alti aziendali.

2° posto Acquario: speranzoso. L'imminente passaggio di Saturno nella loro orbita non è ancora effettivo ma i nativi, vista l'imponenza dell'austero Pianeta, inizieranno presumibilmente ad avvertirne gli influssi quest'oggi assumendo un mood speranzoso.

3° posto Scorpione: focosi. Sarà nell'alcova che i nativi potrebbero dare il meglio di loro stessi durante queste 24 ore, mentre le faccende lavorative potrebbero nascondere qualche imprevisto a cui prontamente dovranno rimediare.

I mezzani

4° posto Bilancia: sereni.

Nel focolare domestico il clima dovrebbe volgere al bello, dopo le burrasche emotive dell'ultimo periodo, e ciò non farà altro che cimentare la simbiosi di coppia.

5° posto Pesci: galanti. Il sestile tra Venere e Nettuno potrebbe stimolare l'indole romantica dei nati Pesci che emergerà prorompente, con grande soddisfazione dell'amato bene.

6° posto Leone: relax. Con le effemeridi in onda quest'oggi, Luna opposta in primis, i nativi potrebbero optare per staccare la spina dalla quotidianità e concedersi del meritato relax.

7° posto Sagittario: straniti. L'atteggiamento sopra le righe del partner avrà buone chance di far saltare la mosca al naso ai nati Sagittario che, superata l'impasse del momento, esigeranno spiegazioni in merito.

8° posto Capricorno: fiacchi. Il bottino energetico odierno potrebbe risultare scarno facendo optare molti nati Capricorno per rimandare le attività meno impellenti ai giorni seguenti, cogliendo l'occasione per trascorrere del tempo con gli affetti più cari.

9° posto Toro: bizzosi. Basterà un nonnulla per scatenare l'ira dei nativi quest'oggi ma, fortunatamente, il partner riuscirà a calmare la loro vena polemica e, già verso sera, il clima tenderà ad alleggerirsi.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: stressati. Le attività pratiche da ultimare quest'oggi risulteranno probabilmente più del dovuto ed alcuni nativi sceglieranno di prendersi un giorno di ferie dal lavoro, ove possibile, in modo da recuperare energie e scongiurare lo stress.

11° posto Ariete: fuori giri. Per quanto impegno possano metterci nell'ambiente professionale in queste 24 ore, i nativi avranno probabilmente poche chance di ricevere risultati degni di nota.

12° posto Cancro: pessimisti. La giornata potrebbe rivelarsi difficoltosa per i nati Cancro, sia perché metteranno in campo un certo controproducente pessimismo sia per le configurazioni astrali poco concilianti.