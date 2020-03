L'attuale posizione della Luna in Pesci regala sensazioni sognanti e romantiche a tutti segni dello zodiaco, rendendo l'Oroscopo dell'amore di coppia di lunedì 23 marzo estremamente interessante. L'elemento Acqua molto mutevole in Pesci, farà venire a galla sentimenti empatici molto ricettivi anche se altalenanti poiché troppo sensibili da affrontare.

Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Una sfera emozionale sensibile nell'oroscopo di lunedì

Ariete: la posizione di Saturno insieme a Sole, fa capire quale strada far prendere all'amore di coppia.

Le idee sono più chiare e la volontà ferrea nell'attuare i progetti in maniera più determinata. Splendidi momenti emozionanti non aspettano altro che di essere vissuti con slancio.

Toro: un atteggiamento più libero pervade la coppia e la Luna è complice in sinergia con Urano, di questo modo di fare che afferma in maniera più soggettiva le sensazioni. Siete alla ricerca di maggiori stimoli eccitanti ma dovete cercare di camminare sullo stesso binario.

Gemelli: Saturno conquista una splendida posizione e attua un cambiamento rivoluzionario per la sfera amorosa.

Una nuova rivoluzione vi lambisce ed è in avviamento, quindi se non dà i risultati a breve state comunque gettando le fondamenta per una nuova armonia.

Cancro: non lasciatevi prendere da malumori e dubbi che pesano poiché sprigionati dagli astri in opposizione dal Capricorno. Ma un soffio di novità viene elargito da Mercurio, Luna e Nettuno che rendono più sensibile e romantico l'amore. Difficile resistere a questo influsso benefico.

Leone: in coppia, cercate di arginare eventuali gelosie e non siate rancorosi poiché desiderosi di affermare le vostre opinioni a tutti i costi. Chiarite questa posizione e trovate un punto d'accordo con la persona amata poiché Mercurio in sinergia con Luna dai Pesci, rende le sensazioni più ricettive e sensibili.

Vergine: se Luna, Nettuno e Mercurio sono in opposizione e creano confusione e attrito in coppia, potete contare sull'influsso benefico di Giove, Marte e Plutone vostri alleati dal Capricorno.

Siate più diplomatici quindi e intuitivi. A breve ci saranno delle novità e raccoglierete i frutti di un lavoro faticoso investito in due, ma decidete se è davvero questo quello che volete.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: approfondite le questioni di coppia con maggiore obiettività e profondità d'animo, chiarendo una volte e per tutte alcune situazioni rimaste in sospeso da troppo tempo. Alcuni eventi improvvisi possono mettere alla prova la pazienza, ma siate diplomatici e trovate una soluzione giusta per tutto.

Scorpione: Saturno un po' dispettoso dall'Acquario cerca di mettere i "bastoni tra le ruote" alla storia, ma un dialogo più approfondito con la persona amata diventa un'arma nelle vostre mani, capace di arginare l'orgoglio e indirizzare le energie positive nel verso giusto.

Sagittario: la comunicazione in coppia è alquanto tesa e forse sentenziate in maniera troppo impulsiva nei confronti del partner. Che ne dite di rivalutare il tutto, arginando un modo di giudicare pericoloso per l'amore? Non siate intemperanti e contate su un Saturno carico di energia intraprendente e amichevole.

Capricorno: la Luna e Plutone in sestile astrologico sprigionano una passione che in ambito sentimentale fa intraprendere l'attuazione dei progetti in maniera più determinata. La fortuna è dalla vostra parte quindi cercate di appoggiare il partner, condividendo insieme alcune imprese favorevoli per l'amore.

Acquario: siete molto pratici e riuscite ad amministrare le situazioni in maniera positiva e con ampia capacità di sintesi. Siete alla ricerca di una soluzione che migliori la vostra relazione, garantendo maggiore serenità nel rapporto e la troverete grazie all'aiuto fortunato degli astri favorevoli.

Pesci: gli astri sono dalla vostra parte e fanno il tifo per voi. La Luna molto sensibile nel segno rende le emozioni mutevoli anche se molto affascinanti. Gli affetti e le sensazioni sono vissute con profondità d'animo, quasi sfiorando l'autolesionismo. Non lasciate annuvolare la storia dalla tristezza.