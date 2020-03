Arriva un nuovo giorno per tutti i segni zodiacali e l'oroscopo del 13 marzo è pronto a rivelarvi l'andamento di questa nuova giornata. Giornata non al top per i nativi dell'Ariete. Per le persone nate sotto il segno del Cancro è una giornata all'insegna del romanticismo. Segno per segno, l'astrologia della giornata di venerdì e le previsioni su amore e lavoro per i 12 simboli dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Non vi sentite al top delle vostre possibilità, forse è solo stanchezza oppure siete preoccupati per la vostra salute o per alcune situazioni familiari ancora irrisolte.

In ogni caso, dovete resistere, mantenere la calma e generare solo pensieri positivi, anche se non è facile in questo periodo. Coloro che lavorano devono fare molta attenzione agli altri o a qualche imprevisto. Coloro che non lavorano e si annoiano, dovrebbero iniziare a dedicarsi a qualche lavoro domestico.

Toro – Se ci tenete al vostro partner e quest'ultimo ci tiene a voi, sapete entrambi che ogni tanto capitano questi momenti di tensione. Dalle vostre discussioni dipende anche la futura evoluzione della coppia.

Per alcune coppie si tratta solo di momenti passeggeri; per altre invece la tensione sarà talmente tagliente, che spesso avranno voglia di far saltare in aria tutto. L'oroscopo consiglia una pausa di riflessione. In campo lavorativo, per vedere risultati concreti dovete aspettare la fine del mese quando tutto si schiarirà.

Gemelli – Questo è un periodo che andrà avanti tra amore ed equivoci. Il particolare feeling che avete con il vostro partner vi spinge a instaurare un dialogo silenzioso, fatto di sorrisi, occhiolini e baci inviati per aria.

Sono dei momenti dove il silenzio e i gesti inaspettati vincono sulle parole. Non si esclude che qualche equivoco potrebbe momentaneamente turbare la tranquillità della vostra vita di coppia, dunque cercate di fare attenzione. Se lascerete che queste superficiali incomprensioni mettano radici, tra qualche tempo inizierete a pagarne lo scotto. Se state cercando un nuovo impiego, dovete aspettare tempi migliori.

Previsioni di venerdì 13 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Anche se il periodo non è dei migliori, il vostro romanticismo non va in letargo. Avete la capacità di stuzzicare l'immaginazione altrui con un fascino particolare che nasce dalla vostra personalità. Bando alle insicurezze, ma soprattutto fate attenzione ai social, ai commenti, alle critiche e agli amici. In campo professionale potreste avere un umore altalenante, soggetto a qualche tensione. In campo economico potreste ricevere qualcosa di gradito che potrebbe risanare le vostre finanze.

Leone – Per alcuni l'amore prosegue alla grande, invece per gli altri si affievoliscono i sentimenti e tornano a galla con prepotenza il passato, i dubbi e tutto ciò che non apprezzano.

Spesso avete una paura irragionevole che possa accadere qualcosa di irreparabile. Sfiducia ed emozioni negative, una pessima combinazione dalla quale dovete stare alla larga. In questo periodo critico dovete accogliere nella vostra testa solo pensieri positivi. Coloro che lavorano devono dimostrare di avere una bella stoffa. Questa capacità potrebbe essere molto apprezzata e mettervi in buona luce.

Vergine – Fra voi e il partner c'è molta sintonia, forse perché vi piace molto confrontarvi, scoprire i vostri pregi e difetti; siete in grado di divertirvi. La vostra complicità non è frutto di una fortuna, ma dell'impegno reciproco e della disponibilità a cambiare giorno dopo giorno.

Dovete fare attenzione a coloro che sono gelosi della vostra relazione d'amore e che fanno di tutto per mettere carne a cuocere. Cercate di non perdere la fiducia nel partner, in voi stessi e nel vostro rapporto. Tenete sotto controllo la salute e fate più esercizi fisici in casa.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questo periodo critico, la vostra mente vorrebbe raggiungere la persona amata e stringerla in una grande abbraccio. Arriverà quel mese dove non ci saranno distanze di sicurezza a tenere separati tutte le persone. La situazione in casa è un po' difficile.

Alcune coppie non resistono a stare chiuse in casa e per tale motivo litigano anche su cose banali e sciocche. L'oroscopo consiglia di mantenere i nervi saldi e cercare di fare qualcosa insieme, come le pulizie di primavera, progetti per i prossimi mesi o una maratona di serie tv. Chi lavora in questo periodo deve avere un atteggiamento molto scrupoloso. Dovete stare attenti alle persone poco educate o agli imprevisti.

Scorpione – Avete voglia di romanticismo. Magari il vostro partner vi preparerà una piccola cena a lume di candela e la serata potrebbe concludersi con la visione di un film. Se, per qualsiasi motivo, non dovesse soddisfare le vostre aspettative, allora fate bene a protestare.

La passione, in questo periodo, tiene un profilo basso. Occhio alla fine del mese quando l'atmosfera sarà confusa e incerta. Fate attenzione alle interferenze famiglia-lavoro e cercate, per quanto possibile, di mantenere separati i due ambiti.

Sagittario – Anche se il periodo non è dei migliori, le cotte sui social network non mancano. Dovete solo fare attenzione agli account pronti a illudere le persone romantiche e sognatrici. Dovete saper distinguere ciò che è immaginario da quello che effettivamente prova la persona che ha fatto breccia nel vostro cuore. In moltissimi casi potreste aver conosciuto una persona valida, con cui intavolare una relazione a distanza.

Il lavoro richiede massima attenzione e responsabilità.

L'oroscopo di venerdì 13 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Se con i partner va tutto bene, le stelle vi chiedono solo una cosa: poche chiacchiere e tanta complicità. Se però ci sono situazioni da affrontare e da chiarire, ecco che questo periodo rivelerà tutti i suoi limiti. Infatti il dialogo non è favorito in questa giornata e, di conseguenza, avrete difficoltà a trovare un punto d'incontro. Per tale motivo è meglio rimandare il confronto a un altro giorno. Il romanticismo tornerà al top fra qualche settimana. Chi lavora deve fare attenzione alla comunicazione.

In questo periodo potrebbero presentarsi errori, distrazioni, ritardi o perfino guasti improvvisi, che faranno nascere proteste e lamentele.

Acquario – Se di recente avete avuto problemi con il partner, ora è giunto il momento di mettere le cose in chiaro e rimettere in piedi la vostra relazione d'amore. Non mancano piccoli momenti di romanticismo, che vi danno la forza di superare questo periodo buio per tutti i segni zodiacali. Basta un piccolo gesto insolito per dare un po' di colore al grigiore di questa giornata. Se avevate avviato dei progetti prima di questa pandemia, non abbandonateli, anzi riprendeteli non appena tornerete sulle barricate.

Approfittate di questo periodo per prendervi cura della casa, per stare con i figli e gli animali domestici (sempre se ne avete) e riposarvi di più.

Pesci – In questo periodo potreste fare tante belle conoscenze sui social network, soprattutto nei gruppi che coltivano la vostra stessa passione. I single potrebbero trovare l'anima gemella tra una chattata e l'altra. Lasciatevi sorprendere, al resto ci penserà Cupido, pronto a colpire il vostro cuore con la freccia dell'amore. Molti cuori solitari cercano una nuova storia o un flirt solo per scacciare i fantasmi del passato. In ogni caso, divertitevi.

I sacrifici dei lavoratori costretti ad andare a lavoro in questo periodo buio e pericoloso saranno premiati.