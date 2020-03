Per la giornata di giovedì 19 marzo 2020, l'Ariete, il Leone, ma in generale i segni di fuoco, saranno alle prese con una situazione di stallo lavorativo che purtroppo, al momento, non si sbloccherà considerevolmente. I Gemelli e la Bilancia avranno problematiche sia sul settore lavorativo che amoroso. Ottimo l'Acquario, mentre i Pesci avranno a che fare con qualche problema per quanto riguarderà una “fiamma”.

Di seguito, le previsioni segno per segno della giornata.

Toro e Cancro fra i favoriti

Ariete: le energie purtroppo subiranno una brusca frenata, molto più probabilmente a causa di stress e del lavoro molto più faticoso del solito.

Dovrete prendervi un po' di pausa, ma non soltanto dall'ambito professionale.

Toro: sarà una delle giornate favorite della settimana, in cui avrete molta fortuna dalla vostra ma anche una voglia invidiabile di raggiungere al più presto gli obiettivi che vi siete prefissati. Continuate così.

Gemelli: qualche incertezza o dubbio all'interno della vostra relazione purtroppo farà calare sia l'intesa che la passionalità. Saprete come gestire la situazione in tutta calma, ma nel frattempo cercate di mettere ordine nelle idee.

Cancro: il rialzo delle energie vi varrà anche un netto miglioramento della vostra socialità. In particolare, sarete decisamente amichevoli e generosi con i colleghi, tanto che vi metterete a loro disposizione.

Scorpione in tensione

Leone: avrete dei momenti di pessimismo davvero molto soffocante, ma d'altro canto riuscirete comunque ad afferrare al volo qualche occasione imperdibile che si verificherà in questa giornata.

Vergine: poco promettente l'ambito sentimentale, saprete destreggiarvi molto di più con gli affari che al momento vi daranno anche molte più occasioni di avanzare la vostra posizione, e non soltanto di guadagno.

Bilancia: avrete molti ostacoli a cui far fronte sul settore lavorativo, ma non dimenticate che al momento potete contare su qualche collega che saprà darvi una mano davvero molto utile.

Scorpione: la tensione in famiglia si farà sentire più che mai, ma il lavoro sarà molto e a stento riconoscerete il nervosismo che aleggerà anche sul posto di lavoro.

Comunque, evitate le litigate.

Sagittario: dovrete necessariamente dare uno slancio alla vostra volontà, soprattutto sul posto di lavoro. Dovrete anche fare qualcosa di positivo per poter mutare considerevolmente questo malumore marcato.

Acquario al 'top'

Capricorno: in casa l'atmosfera sarà abbastanza tranquilla solamente grazie alla volontà di mantenerla tale, sia vostra che degli altri che vi sono attorno. In amore non ci saranno rialzi significativi.

Acquario: sarete molto più forti e tenaci sul lavoro, ma anche all'interno della famiglia vi dimostrerete molto più attivi. L'umore alle stelle vi darà adito a qualche iniziativa in cui coinvolgerete chi amate.

Pesci: sarà la giornata ideale per corteggiare qualcuno che vi interessa particolarmente, ma valutate bene se valga veramente la pena oppure no. Le amicizie saranno più facilmente “fattibili”.