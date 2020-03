Il nuovo mese di marzo, nonostante sia partito da poco, ha già portato diverse novità e cambiamenti nella vita astrologica dei segni zodiacali. Arrivano le previsioni del 3 marzo 2020, con amore e lavoro assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Astri e oroscopo del 3 marzo 2020 dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore Luna che si trova favorevole al vostro segno. È importante con questo Oroscopo mettersi in gioco con le persone che vi piacciono davvero. Nel lavoro qualcosa potrebbe non andare in serata.

Toro: per i sentimenti se la vostra è una storia che funziona e deve essere regolarizzata ora potete farlo. Nel lavoro le situazioni che nascono ora promettono bene. Alcune rivoluzioni non mancheranno.

Gemelli: a livello amoroso buona la posizione della Luna che si trova nel vostro segno zodiacale e indica una giornata migliore. Nel lavoro oroscopo che consiglia di evitate le spese di troppo nel corso dei prossimi mesi.

Cancro: in amore se ci fosse qualche dubbio sarebbe meglio risolverlo al più presto.

A livello lavorativo qualche problema si può superare in questo momento così importante.

Leone: a livello amoroso se un rapporto è in crisi da tempo è opportuno risolvere al più presto le difficoltà. Nel lavoro può arrivare una bella notizia, un rinnovamento.

Vergine: a livello amoroso è importante confrontarsi con le persone giuste. Attenzione solo ad un po' di stanchezza e nervosismo nel lavoro, giornata stancante ma i risultati non mancano.

I prossimi giorni saranno sereni.

Previsioni del 3 marzo 2020 dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale occorre eliminare alcune brutte sensazioni in amore. Nel lavoro alcune polemiche potranno causare nervosismo. Stanchezza che si fa sentire.

Scorpione: per i sentimenti le relazioni nate in questo periodo sono sottoposte a maggiore stress. Siete più motivati, ma attenzione ad alcune persone che non sono dalla vostra parte.

A livello lavorativo avete più possibilità di trovare persone utili per fare una richiesta importante.

Sagittario: in amore Luna in opposizione che crea qualche problema, spese eccessive da evitare. Nel lavoro occorre aprirsi alle novità, recupero in giornata.

Capricorno: in amore giornata che nasce con delle novità interessanti. Chi ha voglia di programmare qualcosa di bello entro l'estate deve agire ora. Nel lavoro dovete sistemare alcuni conti in sospeso, da un punto di vista economico cercate maggiore risorsa.

Acquario: in amore se una storia non funziona a marzo dovete dire la vostra. Alcuni hanno un forte dubbio.

Nel lavoro arrivano informazioni utili per capire fino a che punto dovete spingervi.

Pesci: a livello amoroso situazione generale in calo, ma dal 5 le cose andranno meglio. A livello lavorativo le novità più consistenti riguardano le nuove collaborazioni, i rapporti contrattuali nati di recente. Recupero per il fisico.