L'Oroscopo di giovedì 5 marzo 2020 annuncia che sarà una giornata intensa e stressante per molti segni dello Zodiaco. Le previsioni astrali preannunciano che, dopo una prima parte di settimana turbolenta, giovedì sarà una giornata di riposo per i nati sotto il segno del Capricorno. I nativi del segno dello Scorpione dovrà evitare discussioni sul lavoro e superare inutili incomprensioni con i colleghi. Nel frattempo per il Cancro sarà la giornata perfetta per fare nuovi progetti.

Oroscopo giovedì 5 marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: nella giornata di giovedì 5 marzo questo segno dovrà guardarsi indietro e fare i conti con vecchi amori. Gli amici, che sembravano sostenere i nativi, si riveleranno invece molto ostili. Invece, il lavoro si rivelerà fruttuoso e spingerà il segno dell'Ariete a proporre quei progetti che aveva paura di esporre.

Toro: è il momento di uscire e fare nuovi incontri. Mercurio entrerà nel suo cielo e permetterà ai single di fare nuovi incontri interessanti.

Sul posto di lavoro ci sarà qualche pressione da parte dei superiore, ma non è il momento di buttarsi giù.

Gemelli: l'oroscopo annuncia che questo segno avrà un cielo pieno di buoni propositi. In amore è il momento adatto per proporre al partner nuovi viaggi e avventure. Il lavoro darà grandi soddisfazioni. La giornata di giovedì sarà propizia per cercare anche un nuovo impiego.

Previsioni astrali: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: non è il giorno ideale per fare un grande passo in avanti come una proposta di matrimonio o una dichiarazione d'amore. I single potranno fare nuove avventure e conoscenze, mentre per qualcuno potrebbe tornare un amore dal passato. In ambito lavorativo arriveranno occasioni di riscatto e, nei migliori dei casi, anche una promozione. Giovedì 5 sarà il giorno giusto per nuove iniziative, come ad esempio iscriversi in palestra.

Leone: la settimana è iniziata con emozioni intense e proseguirà anche giovedì su questa splendida onda. Il sole entrerà nel cielo dei nati sotto il segno del Leone e darà loro la possibilità di intraprendere percorsi amorosi e lavorativi interessanti. Nell'ambito lavorativo meglio non esitare troppo e cogliere al volo le occasioni proposte.

Vergine: sarà una giornata esplosiva quella di giovedì 5 marzo. Questo è il momento adatto per pianificare un weekend magnifico e pieno di emozioni. Il lavoro proseguirà tranquillo senza troppi scossoni e tensioni che possano rovinare l'umore.

Oroscopo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: in amore alcune cose sono ancora un po' instabili. La Bilancia non dovrà guardarsi indietro proprio il 5 marzo e rimuginare su azioni ormai concluse. Per i single sarà la giornata perfetta per iniziare una relazione tanto attesa. Il lavoro non darà i frutti desiderati e questo lo sconsolerà.

Scorpione: l'oroscopo svela che questo non sarà il giorno migliore di marzo. Alcuni dovranno evitare inutili litigi con i colleghi. Inoltre, il lavoro tenderà a togliere del tempo al rapporto con il partner. In amore è meglio fare chiarezza su questioni lasciate da troppo tempo in sospeso.

Sagittario: il 5 marzo sarà una giornata di recupero emotivo, fisico e finanziario. Arriveranno infatti nuove proposte di lavoro interessanti che vi tireranno su di morale dopo un inizio di settimana tumultuoso. L'amore porterà una ventata di freschezza: questo forse è il momento adatto per fare delle proposte azzardate al partner.

Le previsioni degli astri: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l'oroscopo preannuncia che è tempo di riposare e di recuperare le forze. In amore sarà possibile scoprire emozioni che alcuni pensavano essere ormai lontane. Il lavoro scarseggerà e per questo motivo è il momento di rimboccarsi le maniche e cercare lavoro.

Acquario: meglio lasciare da parte questioni ormai superate da tempo. I nuovi amori avranno dei motivi per litigare e che faranno vacillare la coppia. Il lavoro sarà un po' instabile e i nati sotto il segno dell'Acquario dovranno restare attaccati ad esso con i denti e le unghie.

Pesci: giornata interessante per i Pesci. Amori vecchi e nuovi avranno un cielo splendido. Il lavoro non sarà così fruttuoso come alcuni speravano, ma non è il momento di lasciarsi andare e mollare tutto. Sarà la giornata perfetta per reinventarsi.