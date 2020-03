Appuntamento con l'oroscopo del 4 marzo, pronto a rendere noti a tutti le novità e i cambiamenti che potrebbero esserci in questa giornata di mercoledì. Per i nativi dei Gemelli è una giornata abbastanza vivace, soprattutto per il campo amoroso. Per le persone nate sotto il segno del Leone è una giornata piuttosto irrequieta. Segno per segno, l'astrologia della giornata di mercoledì e le previsioni degli astri su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Per alcuni di voi questa è una giornata sottotono per l'amore, invece, per gli altri è più scorrevole del previsto.

Prima di prendere una decisione definitiva, pensateci bene. Che sia bianco o nero, dentro o fuori, amore o odio potreste cambiare idea nei giorni successivi. Molti di voi devono stare alle larga dalle discussioni, perché potrebbero prendere una piega inaspettata. Sfruttate bene questa giornata di mercoledì per pianificare progetti e schiarirvi le idee. Questo è anche un momento positivo per mettere in cantiere un'iniziativa o per sostenere un colloquio. Dovete anche essere cauti con le parole.

Toro – Alcuni single potrebbero prendersi delle cotte fenomenali.

Tuttavia, cercate di essere prudenti, potreste infilarvi in una situazione complicata. Prima di perdere la testa per qualcuno, assicuratevi che questa persona abbia la testa sulle spalle. Non buttatevi a capofitto in una storia e smettetela di credere di essere destinati a stare da soli in eterno. Questo è un periodo favorevole per farvi valere in campo lavorativo e risolvere eventuali problemi. Con i soldi e gli investimenti è meglio essere cauti, qualcosa potrebbe andare storto.

Gemelli – Giornata abbastanza vivace per l'amore. Potreste sperimentare sensazioni diverse oppure sentire il bisogno di voltare pagina. Qualunque sia la vostra condizione, dovete sforzarvi di cambiare qualcosa, come ad esempio il vostro modo di vivere l'amore. Lasciatevi trasportare dalle novità che si presenteranno in questo periodo. Buttate alle vostre spalle i rimpianti e le paure, e abbiate il coraggio di essere sempre voi stessi.

La passione deve essere reinventata giorno dopo giorno, come il linguaggio dell'eros. Questa giornata potrebbe riservarvi buone opportunità in campo professionale e negli affari. Avviate trattative che in futuro potrebbero rivelarsi fruttuose, migliorate le entrate e garantitevi investimenti remunerativi.

Previsioni di mercoledì 4 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Siete una persona sensibile, che può sentirsi ferita facilmente e che difficilmente perdona. Siete anche una persona in grado di dare molto, anche se riceve poco e niente. Tutto questo serve per farvi capire da che parte iniziare per costruire un meraviglioso rapporto di coppia e di amicizia.

Tra alti e bassi, tra sì e no, potreste vivere momenti piacevoli e memorabili. Lo shopping, senza ombra di dubbio, vi dà belle sensazioni. Se cercate lavoro, questa giornata potrebbe essere incoraggiante ma dovete fare attenzione ai vostri scatti di nervi, agli imprevisti e allo stress. L'oroscopo sconsiglia di prendere iniziative di qualsiasi tipo.

Leone – Giornata irrequieta. Voi e la vostra dolce metà potreste avere punti di vista diversi su certi argomenti spinosi, oppure potreste litigare a causa della gelosia. Per mettere le cose in chiaro, forse è meglio aspettare giornate migliori, in questa giornata fatevi travolgere dalla passione e dall'eros.

In campo lavorativo, l'Oroscopo raccomanda di usare massima prudenza, di verificare i contratti e le richieste. In questo modo potreste evitare ulteriori problemi o eventuali perdite.

Vergine – Questa è una bella giornata per innamorarsi, perché sveglia cuori, sensi, desideri, sogni. La vostra vita sociale potrebbe avere un notevole impulso, probabilmente farete amicizie piacevoli e simpatiche che spianeranno la strada a nuovi flirt. Passione e desiderio piccanti sono all'ordine del giorno. Per gli affari eccellenti, le proposte incoraggianti, i successi importanti, molto probabilmente dovete aspettare qualche settimana, quando troverete situazioni vantaggiose sia per la carriera che per il denaro.

Astrologia del 4 marzo: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Molti di voi sono preoccupati per il partner in amore. Ci sono alcune questioni materiali da sistemare oppure c'è una crisi emotiva che potrebbe minare il vostro rapporto. Qualunque sia il motivo, dovete affrontarlo a testa alta e con molta serenità. È probabile che questa giornata risulti turbolenta per la vostra unione, ma alla fine della bufera vi ritroverete più forti che mai. In campo lavorativo non è una giornata semplicissima, ma non fasciatevi la testa prima di cadere, meglio passare al contrattacco. Evitate di compiere passi avventati, state lontani dai pettegolezzi e dalle manovre strane.

Tenete sotto controllo contratti, clausole e documenti.

Scorpione – In questo periodo siete timorosi, soprattutto in campo amoroso. Siete convinti di non essere degni di essere amati e desiderati. Al di là di quello che sia il vostro aspetto esteriore, per ogni essere umano c'è un altro che lo aspetta. Dovete avere più fiducia in voi stessi, buttarvi giù non vi aiuta a trovare l'amore della vostra vita. Potrebbe spuntare in questa giornata, mai dire mai. Non abbiate paura di sognare e volate più in alto che potete. In campo lavorativo dovete ricordarvi che il vostro peggior nemico potreste essere voi stessi: troppe insicurezze, paura di non farcela, scarsa autostima.

L'oroscopo consiglia di essere più ottimisti, fiduciosi, prudenti e di essere più aperti alle novità. Anche se è faticoso, questo periodo potrebbe rivelarsi positivo.

Sagittario – Questo potrebbe essere un ottimo periodo per il recupero, dopo le crisi avute nel recente passato. State per ritrovare voi stessi. Cercate anche di capire le esigenze del vostro cuore. È proprio questa consapevolezza che vi aiuterà a fare le scelte giuste e a godervi un periodo appagante. Questo potrebbe anche essere il periodo giusto per migliorare le vostre condizioni economiche e lavorative. Siete pronti a buttarvi anche nelle imprese più complicate, pur di raggiungere tutti i vostri obiettivi.

L'oroscopo di mercoledì 4 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Ottimo periodo per incontrare l'amore e soprattutto viverlo senza eccessi, timori o tormenti che in passato vi hanno impedito di essere sereni. Potete esprimere i vostri desideri con soddisfazione, prudenza e buoni propositi per il futuro. Lucidità e abilità nelle trattative sono due doti che garantiscono successo in questo periodo. Favoriti coloro che lavorano alle dipendenze altrui. Occhio agli equivoci e alle distrazioni, questa giornata potrebbe non essere generosa con gli errori.

Acquario – Questa giornata potrebbe iniziare con qualche eccesso emotivo.

Non avete mezze misure, potreste essere possessivi, vendicativi ma allo stesso tempo appassionati e pronti a sacrificarvi in nome dell'amore. Con il passare del tempo scoprirete che non esistono solo il bianco e il nero, ma sfumature di vari colori. Se desiderate migliorare le entrate o trovare un nuovo impiego, rimboccatevi le maniche. Questo potrebbe essere un ottimo periodo per prendere iniziative sbocciate dalla vostra testa. Potete contare sulla vostra capacità di comunicare, sulla vostra prontezza mentale e, soprattutto, su un pizzico di fortuna che nella vita serve sempre.

Pesci – Molti di voi sono accecati dalla gelosia, un sentimento che può turbare questa giornata.

C'è da dire che quando il gioco si fa duro vi divertite di più. Infatti, anche nei periodi poco agevoli, siete capaci di vivacizzare il vostro rapporto e di trasformarlo in qualcosa di più intimo. In campo professionale metteteci del vostro e non restate fermi ad aspettare la manna dal cielo. Potreste ottenere risultati migliori se vi mettete in moto. Colloqui riusciti, proposte accettate, buoni investimenti e affari completano questo eccellente periodo.