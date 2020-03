L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 4 marzo approfondisce il lato emotivo, spirituale e passionale di ciascun segno zodiacale alle prese con le relazioni a due, analizzando i dubbi, le incertezze e le speranze messe in risalto dall'influsso degli astri. Rabbia, paura e amore si fanno largo nelle previsioni astrali segno per segno che vedono il transito di una Luna molto allegra in Gemelli, di Venere in Ariete e Mercurio in Pesci.

Luna in Gemelli nell'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: ancora un po' e Venere rompe la quadratura con Saturno, Plutone, Giove e Marte dal Capricorno.

Così riuscite ad allentare le tensioni in coppia e potete analizzare la situazione con minore impulsività. Luna dai Gemelli regala intuizione e una curiosità che amplia la mente verso orizzonti nuovi tutti da condividere in due.

Toro: attenzione a non esagerare seguendo una scia rivoluzionaria che garantisce determinazione nel concretizzare i sogni, ma sprigiona anche la capacità di imporsi al partner con ostinazione. Piuttosto gelosi, attenzione a moderare questa testardaggine.

Gemelli: nuove energie animano l'amore di coppia con Luna in Gemelli che sprigiona un uragano di idee.

Il desiderio di cambiare qualcosa in coppia, anche se in modo innocente, viene sprigionato da questo influsso argenteo che va alla ricerca di nuovi stimoli per raggiungere la felicità tanto ambita.

Cancro: più curiosi e frizzanti grazie alla vicinanza lunare che stimola ad approfondire l'amore in maniera intellettuale, siete alla ricerca tuttavia di conferme costanti dal partner poiché molto desiderosi di ricevere affetto.

Non complicate quindi la situazione con inutili polemiche e attingete al buon senso per consolidare la storia in modo costruttivo.

Leone: in coppia, siete desiderosi di provare qualsiasi cosa e seguire mille interessi poiché è forte la curiosità e siete molto attivi. Attenzione però a non essere superficiali nel portare avanti i progetti che riguardano la relazione a due, forse perché distratti da un Urano in quadratura che scombussola un po' la sfera affettiva.

Vergine: il vostro atteggiamento è molto critico nei confronti del partner e tendete a prendere posizione in amore. I chiarimenti sono alle porte così come una notizia che riporta la speranza. Ma dovete essere più comprensivi e portare pazienza.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: la simpatia non manca di certo grazie all'influenza del satellite notturno che produce un nuovo carisma. Desiderosi di approfondire questa empatia con il partner, non disdegnate tuttavia di attorniarvi degli amici che contano. Che ne dite allora di organizzare un'uscita con svariate coppie?

Scorpione: non torturatevi con alcuni pensieri passati che producono solo malinconia nel presente.

Giove, Saturno, Marte e Plutone producono un cambiamento introspettivo che seppur doloroso, risulta benefico per la coppia. Quindi bando anche a un'eccessiva gelosia forse sprigionata dalla mancanza di fiducia in voi stessi e progredite.

Sagittario: molto critici e polemici, tendete ad analizzare troppo il rapporto a due. Luna in opposizione sprigiona dei dubbi che seppure passeggeri, pesano nella coppia e producono degli interrogativi nocivi per la relazione. Piuttosto confusi anche dai pianeti presenti in Pesci, contate sull'influsso affascinante di una Venere favorevole dall'Ariete.

Capricorno: creatività e inconcludenza si alternano in maniera pericolosa in coppia, a causa di Venere che quasi sfida a vivere l'amore cercando maggiore armonia.

Alcuni dubbi sulla condotta del partner sono infondati, quindi chiarite il tutto prima di scelte drastiche. Il fascino e lo charme non mancano di certo con Marte nel segno.

Acquario: l'influsso dell'astro notturno lambisce anche voi e amate parlare delle vostre emozioni, più che viverle sulla vostra pelle. Una Luna molto discorsiva fa parlare anche di ciò che non va in coppia, così potete approfondire alcune situazioni rimaste in sospeso fino a ora. Cercate nuovi stimoli intellettuali in due.

Pesci: Luna crea un po' di attrito con Sole, Nettuno e Mercurio presenti nel segno sprigionando sensazioni altalenanti e gettando luci e ombre sulla storia.

Quindi bando all'impulsività e fate una bella sorpresa alla persona amata. Via libera alle emozioni, tutte da vivere in modo intenso e autentico, basandosi sulla stima reciproca.