La giornata di venerdì 13 marzo si preannuncia positiva per l'umore di diversi segni zodiacali, tra i quali spiccano soprattutto Acquario e Ariete. Anche il Capricorno riscoprirà la voglia di divertirsi e svagarsi, mentre la Vergine sarà poco permissiva sia con se stessa che con chi la circonda.

Cancro al lavoro, intesa sentimentale per Toro

Ariete: ritroverete il piacere di stare al centro dell'attenzione, di essere ammirati e apprezzati e di circondarvi della compagnia di vecchie amicizie, magari quelle della scuola o dell'università.

Dovrete fare il possibile per distrarvi.

Toro: conoscerete una persona con la quale potrebbe scattare un bel feeling. Se siete in coppia, si prevede una bella intesta passionale. Attenzione alle emozioni dirompenti che potrebbero spingervi a tradire il partner anche involontariamente.

Gemelli: anche se spesso faticate ad esternarlo, siete voi a soffrire molto di più quando c'è un allontanamento dal partner. Dunque, farete di tutto per riavvicinarvi dopo una lite o un'incomprensione, ma dovrete agire con pazienza.

Cancro: sarà un venerdì di lavoro intenso, e allo stesso tempo lungo e difficoltoso. Nonostante ciò, vi converrà concentrarvi sulla sfera professionale perché così potrete non pensare per un po' ad alcuni problemi sentimentali rimasti in sospeso.

Scorpione più tenero, Vergine irritante col partner

Leone: in arrivo importanti successi che accresceranno la vostra autostima e, con il passare delle ore, vi daranno ulteriore energia.

Avrete anche una sorpresa da parte di qualcuno che amate. Giornata decisamente positiva.

Vergine: sarete piuttosto indisponenti nei confronti del partner per questioni che non riguarderanno dubbi o incertezze. Emergerà un lato nascosto di voi che sorprenderà molte persone.

Bilancia: avrete degli obiettivi da perseguire entro il fine settimana. Sarà meglio essere pronti e concentrati sul lavoro e sugli affari.

Infatti, ce ne saranno alcuni da cogliere al volo.

Scorpione: finalmente metterete da parte la vostra corazza e vi mostrerete più generosi e amichevoli anche nei confronti di coloro con cui in passato avete avuto delle discussioni piuttosto accese.

Sagittario: purtroppo un pizzico di stanchezza vi creerà qualche problema al lavoro, ma comunque sarete in grado di evitare pericolose distrazioni. Gli affetti risulteranno fondamentali nel fornirvi il dovuto appoggio nei momenti più complicati.

Divertimento per Capricorno, stanchezza per Pesci

Capricorno: sarà un venerdì all'insegna del divertimento.

Potreste anche organizzare qualcosa d'interessante con il partner per superare eventuali incomprensioni. Vi converrà fare attenzione allo stress che continuerà a mettervi a dura prova.

Acquario: sarete più distesi, e anche gli altri avvertiranno questo cambiamento. Avrete un atteggiamento positivo che potrete alimentare dedicandovi ad un nuovo hobby, oppure ad un progetto lavorativo.

Pesci: vi sentirete stanchi ed appesantiti e farete fatica ad allontanarvi da casa anche per andare a lavorare. Questo senso di spossatezza potrebbe accompagnarvi nel corso di tutta la giornata, dunque cercate di trovare un metodo per risollevare l'umore.