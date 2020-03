Mercoledì 4 marzo 2020 troveremo sul piano astrale il Nodo lunare e la Luna transitare nell'orbita del Cancro, mentre Saturno, Plutone, Giove e Marte sosteranno in Capricorno. Venere permarrà in Ariete come Urano che rimarrà sui gradi del Toro. Infine Nettuno, Mercurio ed il Sole saranno nel domicilio dei Pesci. Oroscopo favorevole per Sagittario ed Acquario, meno roseo per Cancro ed Ariete.

Ariete nervoso

Ariete: nervosi. Venere nella loro orbita sarà bersagliata dalla quadratura doppia di Saturno e Plutone che, dalla dodicesima casa, proverà a rispolverare antiche ruggini col partner che apparivano come scomparse.

Toro: routine. Giornata senza infamia ne lode quella si prospetta per i nati del segno, i quali potrebbero sfruttare tale tempo libero per dedicarsi alle attività insolute che avevano rimandato nei giorni precedenti.

Gemelli: umore top. Il tono umorale in casa Gemelli sarà, con ogni probabilità, alle stelle ed le amicizie più strette non perderanno occasione per stare in loro compagnia. Lavoro in secondo piano.

Cancro: amore flop. Qualche malumore potrebbe riscontrarsi quest'oggi per le faccende di cuore dei nati del segno, i quali facendo il primo passo verso l'amato bene, però, avranno ottime chance di fargli dimenticare ogni problematica odierna.

Lavoro top per Leone

Leone: lavoro top. La giornata dei nati Leone sarà presumibilmente proiettata verso le faccende professionali che, oltre ad andare a gonfie vele, regaleranno ottime intuizioni per il loro percorso lavorativo del prossimo futuro.

Vergine: finanze flop. Mercoledì in cui i nati del segno potrebbero dover fare i conti con una situazione economica non particolarmente entusiasmante. Nessuna paura, basterà evitare spese pazze aspettando qualche giorno che il quadro astrale muti.

Bilancia: mondani. Sia che abbiano prenotato in un locale esclusivo che gironzoleranno per pub del centro tutta la sera, quest'oggi i nativi vorranno e potranno concedersi dei meritati momenti di divertimento assieme alle persone a cui tengono di più.

Scorpione: fuori fase. 24 ore che si riveleranno probabilmente controverse per i nati Scorpione, i quali si daranno parecchio da fare su svariati fronti ricevendo poche gratifiche in cambio e ciò gli farà ogni questioni in modo pessimistico, come da loro indole.

Pesci perplesso

Sagittario: stacanovisti. Saranno probabilmente dei caterpillar in ambito professionale i nati del segno questo mercoledì, e tale impegno non passerà di certo ai piani alti aziendali.

Capricorno: quadro della situazione. Gli influssi del fondamentale cambiamento planetario di Saturno dalla loro orbita al segno successivo dell'Acquario iniziano a palesarsi proprio in queste ore, suggerendogli probabilmente di fare un quadro della situazione cercando di mantenere un atteggiamento coscienzioso.

Acquario: spensierati. Le effemeridi odierne non si concentreranno sui nativi, alleggerendo il clima che, ultimamente, sul versante professionale aveva risentito di qualche momento di ostilità.

Pesci: perplessi. L'ambiguo comportamento di un amico potrebbe stupire i nativi che anzichè esternare il loro malcontento preferiranno rimuginare sull'accaduto in solitari.