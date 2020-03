L’Oroscopo di marzo è ricco di cambiamenti e novità, anche se non mancano gli imprevisti. Il 5 Venere entra in Toro raggiungendo Urano in quadratura al segno, dunque questo transito potrebbe portare degli alti e bassi per quanto riguarda i rapporti interpersonali e anche in amore potrebbero nascere dei contrasti, causa la voglia di trasgressione dell’Acquario. Non è un momento negativo in ambito lavorativo, tuttavia qualcuno potrebbe remare contro ai nativi. È opportuno essere cauti. Bene il fisico.

Approfondiamo di seguito l’oroscopo del mese di marzo 2020 per i nati sotto il segno dell’Acquario, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di marzo 2020 per il segno dell'Acquario

Amore: come anticipato, il mese di marzo non sarà del tutto limpido, non mancano infatti i momenti di disagio e malumore, ma il cielo lascia presagire soprattutto belle novità e occasioni. Il 5 Venere entra in Toro raggiungendo Urano in quadratura al vostro segno, le prime due settimane di marzo dunque saranno positive in amore, anche se la voglia di trasgressione del segno, potrebbe fargli commettere gravi errori.

Chi vive in coppia farà bene a non lasciarsi tentare o potrebbe tradire la propria metà. Particolarmente sottotono potrebbero rivelarsi le giornate del 9 e del 10 marzo, quando il segno sarà più nervoso e potrebbe favorire la nascita di contrasti e discussioni.

Oroscopo Acquario, previsioni per il mese di marzo, lavoro e salute

Lavoro: l'oroscopo di marzo lascia prevedere un mese produttivo per quanto riguarda l'ambito lavorativo, anche se potrebbero sorgere dei piccoli imprevisti, soprattutto durante la prima metà del mese.

Grazie agli influssi positivi di Mercurio e al favore del sole, che aiuta a ritrovare le energie, la voglia di fare e la creatività. Tuttavia, come anticipato, durante le prime due settimane potrebbero nascere dei contrasti all'interno di rapporti con colleghi o superiori, qualcuno potrebbe remarvi contro, ma non ci metterete troppo a scovare il colpevole e sistemare le cose. Dal 22, dopo l’equinozio di primavera, Saturno transita nel segno garantendo una fine del mese estremamente positiva..

Salute: è un oroscopo di forza e grande energia, durante il mese di marzo la voglia di fare non manca così come l’ottimismo. Tuttavia tra il 5 e il 10 potrebbero nascere dei contrasti all'interno dei rapporti interpersonali, si tratta comunque di un momento passeggero destinato a risolversi intorno all'11 del mese grazie agli influssi positivi del Sole, di Mercurio ma soprattutto di Saturno che domenica 22 entra nel segno. A partire dal 30 marzo l’Acquario potrà inoltre fare affidamento sul favore di Marte.