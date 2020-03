L’Oroscopo lascia presagire un cielo importante per i nati sotto il segno del Capricorno durante il mese di marzo. L’amore ricopre un ruolo di centrale importanza, grazie al transito di Venere in Toro, ma soprattutto agli influssi vantaggiosi di Mercurio, in ottimo aspetto dal 4 fino al 16 marzo. È un buon mese per quanto riguarda gli affari e il lavoro. Marte favorevole aiuta a ricaricare le energie.

Approfondiamo di seguito l’oroscopo completo del mese di marzo 2020 per i nati sotto il segno del Capricorno, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di marzo 2020 per il Capricorno, Amore

Amore: l’oroscopo di marzo lascia presagire un mese interessante e ricco di emozioni per quanto riguarda i sentimenti e i rapporti interpersonali. Ci sono due settimane perfette, tra il 5 e il 20 del mese il segno le stelle promettono grandi emozioni. All'interno dei rapporti di coppia, laddove fosse necessario, si può trovare un chiarimento e ristabilire la serenità. Il 9 marzo - grazie ad una fantastica Luna piena - le stelle favoriscono gli incontri e ci fanno sapere che le relazioni che nascono in questo periodo potrebbero rivelarsi importanti per il futuro.

Dopo l’equinozio di primavera e dunque a partire dal 22 potrebbero nascere dei momenti di tensione, ma riuscirete a gestirli nel migliore dei modi.

L'oroscopo di marzo per il Capricorno, previsioni astrali per lavoro e salute

Lavoro: con Mercurio in posizione favorevole dal 4 al 16 di marzo è un momento vantaggioso per quanto riguarda gli affari e la sfera lavorativa. Gli influssi del pianeta infatti avvantaggiano il segno rendendo questo mese ideale per coloro i quali desiderano avanzare una proposta, presentare un progetto o lanciare una nuova attività.

Il cielo lascia presagire delle giornate ricche di opportunità, non manca la creatività, così come la voglia di fare. Tuttavia le stelle desiderano avvertire il segno: non è possibile fare tutto da soli, delle volte diventa necessario rivolgersi ad una persona di fiducia, ma questo non mette in discussione le vostre capacità, semmai offre un valore aggiunto. Cercate di far tesoro di queste parole.

Salute: l’oroscopo di marzo lascia presagire un cielo alquanto limpido e positivo che protegge il Capricorno per quanto riguarda la forma fisica e la salute. È il momento ideale per coloro i quali intendono iniziare delle cure o dei trattamenti specifici, ma anche per gli sportivi che dopo un periodo di stop, possono recuperare e tornare in "campo". Sono giornate ideali per chi desidera dedicare maggiori attenzioni alle cure del corpo e del fisico ma anche iniziare delle cure.