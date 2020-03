Giovedì 5 marzo 2020 sul piano astrologico troveremo la Luna ed il Nodo Lunare transitare in Cancro, mentre Plutone, Marte, Saturno e Giove saranno nell'orbita del Capricorno. Venere permarrà in Ariete come Urano che continuerà il suo domicilio in Toro. Infine Nettuno, il Sole e Mercurio rimarranno stabili nel segno dei Pesci. Oroscopo favorevole per Toro e Sagittario, meno entusiasmante per Scorpione e Cancro.

Toro passionale

Ariete: fuori fase. Giornata controversa quella che si prospetta per i nativi, i quali potrebbero avere l'impressione di darsi molto da fare senza ricevere i giusti ritorni, sia morali che economici.

Toro: passionali. La scintilla della passionalità potrebbe nuovamente riaccendersi nel focolare domestico dei nati Toro, con grande soddisfazione del partner che ultimamente non aveva ricevuto molte attenzioni.

Gemelli: umore top. Briosi e frizzanti affronteranno, c'è da scommetterci, questo giovedì tra risate e nuove conoscenze circondati dall'affetto delle persone più care, a cui farà molto piacere passare del tempo in loro compagnia.

Cancro: incontentabili. Giovedì in cui i nati del segno avranno buone chance di apparire incontentabili, specialmente nelle faccende di cuore, dove l'amato potrebbe fargli una sonora lavata di capo.

Bilancia stranita

Leone: shopping. La voglia di concedersi un acquisto desiderato da un po' sarà quasi irrefrenabile in casa Leone, malgrado Urano sottolineerà l'importanza di non esagerare con le spese.

Vergine: galanti. La vena romantica, che appariva sopita nell'ultimo periodo, potrebbe riemergere nella giornata odierna ed anche l'amato ne sarà ben contento. Faccende lavorative in secondo piano.

Bilancia: straniti.

L'ambiguo atteggiamento del partner potrebbe far saltare la mosca al naso ai nati del segno, i quali, superata l'impasse iniziale, non perderanno un istante nel chiedere spiegazioni in merito.

Scorpione: stressati. Tante, forse troppe, le incombenze che graveranno sulle spalle dei nati Scorpione questo giovedi. Sarà bene rimandarne alcune in modo da scongiurare che lo stress prenda il sopravvento.

Sagittario determinato

Sagittario: determinati. 24 ore dove i nati del segno metteranno in campo, c'è da scommetterci, una determinazione inossidabile che gli tornerà molto utile per raggiungere celermente le mete professionali.

Capricorno: lavoro top. Le faccende professionali dovrebbero avanzare col vento in poppa quest'oggi in casa Capricorno, come vorranno Saturno e Giove che non si cureranno degli influssi lunari avversi.

Acquario: nervosi. Anche per questioni di poco conto i nati del segno potrebbero risultare oltremodo nervosi, dono sgradito di uno stuolo di Pianeti contrastanti. Amore in stand-by.

Pesci: lunatici. I nati del segno oggi saranno probabilmente portati a cambiare, spesso e volentieri, la loro opinione, lasciando perplesse le persone che li stanno conoscendo in quest'ultimo periodo.