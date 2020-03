Durante il weekend che comincia di sabato 14 e domenica 15 marzo 2020 i segni della prima sestina dello zodiaco (ovvero quelli compresi fra Ariete e Vergine) finalmente tireranno un respiro di sollievo dai turbamenti che li hanno scossi nei giorni precedenti.

Il Toro in particolare avrà Venere a regalargli un fine settimana di amore e passione decisamente al di fuori degli schemi. Ottimo periodo di ripresa sia sentimentale che lavorativa dei nati del segno dell'Ariete, il quale avrà anche molta positività da condividere con gli altri.

Di seguito, approfondiamo le previsioni astrologiche della prima sestina relativamente al fine settimana 14-15 marzo.

Toro passionale

Ariete: questo fine settimana, paragonato agli altri giorni, sarà assolutamente ottimo. A parte qualche momento di nostalgia, avrete molto divertimento e svago, riuscirete anche ad instaurare un dialogo impegnativo senza polemizzare. Sul lavoro nessuno riuscirà a scalfire la vostra tranquillità.

Toro: la passionalità finalmente raggiungerà anche la vostra relazione, con momenti erotici e teneri.

Saranno favoriti anche gli affetti in generale. Ci sarà un'atmosfera adatta per fare progetti in due, ma fate attenzione che questi siano “fattibili” e che non inneschino delle liti.

Gemelli in rialzo

Gemelli: avrete una chance per un eventuale riavvicinamento con il partner dopo qualche piccolo screzio, quindi cercate di fare del vostro meglio per ritornare alla “normalità” nella vostra relazione.

Qualche successo lavorativo vi metterà in condizione di immaginare un investimento o una giornata di semplice shopping.

Cancro: sarete totalmente immersi nel lavoro, nei progetti e negli accordi. Ci metterete molta più carica, positività ed energia per sfruttare le vostre capacità. Non ci sarà molta fortuna dalla vostra parte ma sarete in grado di costruirvela, e questo dettaglio la renderà più preziosa che mai.

Focus affettivo per Leone

Leone: un focus interamente dedicato agli affetti sarà al centro della giornata di sabato, magari facendo qualcosa insieme al partner per rafforzare l'intesa, mentre la domenica potreste avere un incremento significativo della creatività che vi spingerà a anticipare gli impegni lavorativi per essere i primi sul campo professionale.

Vergine: anche se non avrete molta sintonia con il partner, durante questo weekend la vostra freddezza e il vostro orgoglio vacilleranno un po', in favore di qualche momento sereno all'interno della coppia, ma anche con degli amici o dei parenti.

Sul lavoro ci sarà una situazione di intesa con i colleghi molto più spontanea rispetto al passato.