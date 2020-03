L'Oroscopo di lunedì 2 marzo allarga gli orizzonti vitali, elargendo dei consigli utili per migliorare la sfera lavorativa e l'amore. Alcune barriere che fino ad ora hanno arginato la fortuna in campo professionale sono abbattute da una nuova consapevolezza che investe Capricorno, Pesci, Scorpione, Vergine e Toro. Quest'ultimo accoglie nel segno anche una Luna molto passionale nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Toro nell'oroscopo di lunedì

Ariete: alcuni avvenimenti dimostrano che in passato avete trascurato qualcosa di importante.

Giove e Saturno in quadratura quasi sfidano ad allargare gli orizzonti interiori, abbattendo le barriere amorose issate per paura di soffrire. Che ne dite, accettate la sfida? Sul lavoro allargate il campo d'azione accogliendo cambiamenti fortunati.

Toro: Urano nel segno crea la necessità di dare una svolta alla vita e una nuova energia fa rivoluzionare la solita routine in maniera imprevedibile. Seguite questo istinto che crea una nuova emancipazione anche sul lavoro, in grado di farvi dare un taglio radicale alle situazioni passate.

Solo così potete vivere il presente in maniera più appagante.

Gemelli: Venere in buon aspetto garantisce nuovi incontri per voi single alle prese con le faccende del cuore. Cercate solo di arginare un modo di amare troppo controllato elargito da Luna nel segno. Una buona notizia è alle porte ma dovete pazientare ancora un po' per ottenerla. Nel frattempo arginate un atteggiamento troppo critico nei confronti dell'amore.

Sul lavoro siate più comunicativi.

Cancro: l'influenza benefica di Luna in Gemelli si fa sentire e vi rende più ammalianti e affascinanti. Approfittate della posizione favorevole degli astri presenti in Pesci che garantiscono novità in grado di entusiasmare la sfera amorosa in modo più vitale ed eccitante. Tra un po' Venere rompe la quadratura astrale e l'amore prende il volo. Sul lavoro è richiesta maggiore concentrazione.

Leone: Urano guarda un po' imbronciato e sprigiona insoddisfazione in tutto ciò che fate. Luna in compenso è favorevole e insieme a Venere in splendida posizione, calibra bene le energie regalando splendide avventure sentimentali. Siate audaci ed energici anche sul lavoro, le potenzialità non mancano di certo.

Vergine: lasciate alle spalle le esperienze passate e usufruite di una nuova vitalità frizzante elargita da Urano in Toro che tutto rivoluziona. Un flirt può trasformarsi in qualcosa di più serio. Approfondite il tutto con maggiore slancio. Ottenete splendidi risultati anche sul lavoro.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: attenzione che potreste soffrire sentimentalmente a causa di Venere quadrata a Saturno in Capricorno che sprigiona qualche problematica in amore. Resistete dunque perché tra un po' l'astro venusiano allenta la tensione passando in Toro. Sul lavoro cercate di espandervi in maniera più incisiva.

Scorpione: la congiunzione di Giove con Saturno spinge a espandervi nelle sfere vitali, vincendo alcune inibizioni inconsce. Valutate ciò che è giusto in amore e sul lavoro in maniera più consapevole, arginando la paura e affermando una maggiore libertà interiore.

Sagittario: gratificati da Venere in Ariete, non avete nulla da temere in amore. Gli pianeti in Pesci cercano di mettere in discussione il vostro ottimismo ma non assecondate queste inclinazioni, le vittorie sono in arrivo e riguardano anche il settore lavorativo.

Capricorno: Urano dal Toro sprona ad attuare un cambiamento radicale di tutte le sfere vitali. Date quindi un taglio netto al passato e aprite le porte a un presente e a un futuro più rivoluzionario ed eccitante. Venere in quadratura crea ancora qualche attrito in campo amoroso, ma a breve cambia posizione e l'amore vi sorriderà. Ottime prospettive si aprono sul piano professionale.

Acquario: l'influenza del satellite notturno in Gemelli è favorevole e produce uno spiccato senso per gli affari che garantisce successo. In amore, una fervida immaginazione si miscela a una maggiore sensibilità producendo un mix vincente.

Pesci: Sole e Nettuno garantiscono il giusto approccio in amore e in sinergia con Urano presente in Toro, attuano un cambiamento nel modo di amare che diventa più eccitante ed entusiasmante. Attenzione a non dare ascolto a una persona pettegola che cerca di mettervi fuori strada anche in ambito lavorativo. Alcune parole pronunciate da un amico possono ferirvi e creare problemi.