L'oroscopo del weekend fra venerdì 6 e domenica 8 marzo parlerà d'amore ai nati del Toro, grazie a Venere nel segno, e renderà più sognatori i Pesci. Ci saranno, invece delle difficoltà per il Leone e lo Scorpione.

Ariete (21/03-20/04): le stelle suggeriscono di trascorrere questo fine settimana cercando di recuperare energie fisiche e mentali. Controllate l'impulsività in casa altrimenti il partner reagirà male. Sul lavoro accuserete un po' di stanchezza.

Toro (21/04- 20/05): l'ingresso di Venere nel segno vi porterà amore.

I single faranno incontri emozionanti e nasceranno importanti e fortunate storie sentimentali. Tra le coppie andrà tutto bene, sarà forte la passione. Sul lavoro sarete determinati e grintosi e metterete a segno un bel po' di punti.

Gemelli (21/05-21/06): l'Oroscopo del weekend vi troverà in una posizione piuttosto neutrale. Chi potrà sceglierà di fare un breve spostamento con il partner. C'è anche chi dovrà partire, invece, per motivi di lavoro, per concludere e siglare un accordo vantaggioso per il vostro futuro.

Cancro (22/06-22/07): questi giorni vedranno Venere in posizione a voi favorevole. Vi rifugerete nel partner, che vi sosterrà e vi stimolerà ad andare avanti e a non abbattervi di fronte a difficoltà di vario genere. La professione non vi gratificherà molto ma per il momento andrete avanti così.

Leone (23/07-23/08): la prima decade comincerà a dare i primi influssi negativi di Venere, che dal Toro non vi guarderà con sguardo amorevole.

Inizieranno i primi sospetti, le gelosie, le mancate attenzioni. Non esagerate però, non è il caso. Il lavoro invece porterà qualche notizia, non molto gradita, all'ultima decade del segno.

Vergine (24/08- 22/09): soltanto il Sole vi darà qualche piccolo fastidio, anzi non ve ne accorgerete nemmeno. Il pianeta dell'amore diventerà benevole e con i suoi influssi andrà a unirvi a quelli positivi di Giove, Marte e Saturno.

Costruirete un rapporto sentimentale importante e chi è solo, potrebbe incontrare l'anima gemella. Soddisfazioni di rilievo anche dall'ambito lavorativo.

Bilancia (23/09-22/10): l'oroscopo indica uno spostamento per questo fine settimana, probabilmente legato ad impegni di famiglia. In ogni caso cercate di fare qualcosa di nuovo con il partner, vi aiuterà a scaricare nervosismo e stress. Sul lavoro c'è chi sarà chiamato a svolgere degli straordinari.

Scorpione (23/10-22/11): non vi piaceranno alcuni atteggiamenti del partner. Vi mostrerete un po' troppo permalosi e sospettosi e rischierete di litigare, anche se poi farete pace con trasporto, visto Marte in posizione favorevole.

Per quanto riguarda il lavoro, dovrete spostare alcuni appuntamenti o ritardare l'inizio di un progetto.

Sagittario (23/11-21/12): alcuni amici vi verranno a trovare o sarete invitati da loro, passerete delle giornate spensierate. Riuscirete a non pensare ai problemi di tutti i giorni, anche il partner sarà più sereno. Potrebbero nascere collaborazioni per nuovi progetti con vecchi soci. Avrete idee interessanti.

Capricorno (22/12-20/01): siete tra i segni più fortunati dell'oroscopo. Avrete amore e passione dal partner e ricambierete con trasporto. Nasceranno nuove relazioni di coppia, fondate su solide basi.

Il lavoro vi gratificherà, riceverete un premio o un bonus in denaro e la vostra reputazione crescerà.

Acquario (21/01-19/02): in amore vi sentirete un po' insoddisfatti, il partner non vi capirà o sosterrà come desiderate. Vi mancheranno alcune attenzioni o sarete voi distratti. La terza decade potrebbe ricevere una chiamata di lavoro per una richiesta fatta tempo fa e alla quale ormai non pensava più.

Pesci (20/02-20/03): vi piacerà trascorrere del tempo solo con il partner a farvi coccolare e a ricambiare le attenzioni ricevute. L'intesa fisica sarà soddisfacente e vi sentirete più affascinati e seducenti del solito.

Novità professionali in arrivo, soprattutto per chi lavora con la bellezza.