Si prospetta un periodo stimolante per i nati della Bilancia, che nell'imminente mese di aprile si sentiranno rinati e rinvigoriti. Marte, il pianeta più grintoso e deciso, si troverà nel segno amico dell'Acquario e aiuterà i nativi della Bilancia soprattutto nella carriera e nella crescita personale fino al 13 maggio.

L'oroscopo di aprile 2020 preannuncia conquiste in campo amoroso e professionale, mentre sacrifica un po' la sfera privata. I rapporti con i familiari, infatti, non saranno sempre sereni.

E' consigliabile ai nativi di fare del proprio meglio per evitare gli scontri con una figura più anziana, specialmente maschile.

In questo mese molti non sopporteranno ingiustizie e pregiudizi, finendo per risultare alquanto polemici.

Previsioni per i Bilancia nati nella prima decade

Per i Bilancia nati nella prima decade del segno, la prima parte del mese sarà particolarmente fortunata per i single. Approfittate del favore di Venere per fare nuove conquiste e per farvi conoscere in società. Risulterete, infatti, inspiegabilmente più affascinanti, attraenti e carismatici.

Se cercate una storia duratura, non abbiate paura di dare una chance a una persona più grande e molto diversa da voi.

Per quanto riguarda le coppie, invece, l'oroscopo di aprile 2020 preannuncia una rinnovata passione e un forte desiderio di intimità. Il rapporto col partner si solidificherà grazie a un nuovo senso di unione e comprensione reciproca.

Nei giorni tra il 10 e il 13 aprile, sfruttate il sestile tra Saturno e Mercurio per fare piani e investimenti a lungo termine sul lavoro.

Il vostro acume vi permetterà di vederci lungo e di prendere decisioni che vi daranno grandi soddisfazioni in futuro.

Oroscopo per i nati nella seconda decade

Il periodo più fortunato per i nati della seconda decade dell'Ariete sarà quello che va dal 12 al 29 aprile. Marte, infatti, vi darà la grinta necessaria per farvi valere a lavoro e per raggiungere i vostri obiettivi. Se nei giorni precedenti correte il rischio di essere indisciplinati e irrazionali, a partire dalla seconda metà del mese ritroverete l'equilibrio che tanto vi caratterizza e che vi fa lavorare meglio.

Prendete l'iniziativa e seguite l'istinto per fare colpo sui vostri capi.

Positiva anche la situazione in amore: riuscirete a risolvere i conflitti col vostro partner e a far rifiorire la vostra relazione. I single, invece, godranno di una marcia in più fino al 6 maggio: date il via alla stagione degli appuntamenti!

Predizioni astrali del mese per i nati nella terza decade

L'ambizione e il desiderio di affermarsi in campo professionale non vi daranno pace durante il prossimo mese. Giove, infatti, sarà in quadratura con i nati nella terza decade della Bilancia fino ad agosto e vi spingerà a concentrarvi quasi esclusivamente sulla carriera.

Cercate di fare scelte oculate e di canalizzare i vostri sforzi soltanto su obiettivi concreti.

Sarete messi alla prova dai vostri superiori con ritmi serrati e scadenze. Cercate di rimanere calmi e di non agire in maniera avventata o irrazionale durante una discussione. Spiegate con calma le vostre motivazioni e non date per scontato che gli altri vi capiscano al volo! Chiarezza e trasparenza sono la prima cosa per non avere problemi in questo settore.

L'amore, i flirt e gli appuntamenti, che non mancheranno, saranno per voi un'ottima valvola di sfogo. Sfruttate il vostro charme per far aumentare ego e autostima quando ne avrete bisogno.