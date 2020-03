È iniziato il mese di marzo. Scopriamo come andranno le giornate comprese tra l'1 ed il 31 marzo 2020 per il segno zodiacale del Toro. Di seguito le stelle con amore, lavoro e salute, ma anche accorgimenti per poter affrontare al meglio le giornate presenti nel mese.

Negli ultimi tempi, il segno del Toro ha vissuto dei momenti di recupero, molte sono state le occasioni per recuperare anche l'energia ed alcuni momenti importanti hanno portato delle soddisfazioni. Anche a livello fisico ci sono stati dei passi avanti notevoli.

Nei sentimenti è stato un periodo ricco di avvicinamenti ed anche di emozioni vissute con la persona amata. Nel lavoro, frequentare nuovi ambienti ha portato la possibilità di espandere la propria attività ed ottenere ciò che si aspettava da qualche tempo.

Oroscopo di marzo per il segno del Toro

In campo salutare, in questo mese di marzo potrebbero nascere delle tensioni. Alcune cose stanno cambiando e questo si riversa anche nel settore psicofisico: sentite la necessità di avere sotto controllo le situazioni e se questo non succede provate delle emozioni contrastanti.

Per chi desidera tenersi in forma, dovrà affidarsi a persone competenti, evitate di prendere iniziative senza riflettere. Le situazioni che partono dalla seconda metà del mese potranno ottenere maggiore successo nei prossimi periodi. A livello sentimentale marzo è un mese molto passionale, è possibile fare anche degli incontri. Per quel che riguarda il lato lavorativo, qualcuno potrebbe ricevere delle proposte difficili da rifiutare.

Amore e lavoro per il segno del Toro: l'oroscopo di marzo

Come anticipato, i nati sotto questo segno si sentiranno particolarmente passionali in queste giornate del mese di marzo. Situazione favorevole anche grazie all'ottimo transito di Marte associato a quello di Giove e Saturno a partire dalla seconda settimana del mese. Chi sta vivendo delle problematiche in una storia, dovrà capire come fare per sistemare il proprio rapporto.

Qualcuno potrebbe anche avere voglia di costruire dei progetti importanti anche con persone appartenenti al passato. Nel mese di aprile, il cielo sarà ottimo, potrete superare molti problemi e qualcuno deciderà anche di ufficializzare una relazione.

In campo professionale, è un periodo dell'anno favorevole, in particolare nella prima settimana del mese. Con la presenza di Venere vi sentirete meglio, potrete ottenere maggiori successi. Sarete apprezzati se gestite un ruolo di responsabile, ma anche dai collaboratori. Molti degli eventi positivi arriveranno nella seconda parte del mese. Ondata di forza che proseguirà anche nel periodo di aprile.