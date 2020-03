L'Oroscopo del giorno 5 marzo prevede una fase positiva per il Toro, mentre il Sagittario riuscirà a ritrovare la grinta che aveva perso.

Approfondiamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: chi ha una storia d'amore che dura da lungo tempo, potrebbe chiedersi se ci sia qualcosa da dover rivedere. Potrebbero esserci alcune forti tensioni e non sono escluse duri litigi. Attenzione a chi ha due stori in ballo: bisognerà fare una scelta.

Toro: riuscirete ad essere maggiormente positivi nei confronti del futuro e delle relazione con gli altri.

Chi è single potrà fare un piacevole incontro, ma ovviamente sarà necessario non rimanere chiusi in casa.

Gemelli: la giornata del 5 marzo sarà molto interessante per chi è intento a fare nuove proposte. Se avete qualche dubbio che riguarda la vostra vita sentimentale, adesso sarà possibile risolverlo. Quello appena trascorso è stato per voi un mese parecchio complicato, ma adesso riuscirete a risollevarvi.

Cancro: periodo ideale per portare avanti nuovi progetti che da tempo vi girano per la testa.

Favorito anche l'amore, anche se qualcuno potrebbe sentirsi sotto pressione. Dovrete comunque cercare di essere molto prudenti.

Leone: momenti di tensione all'orizzonte per via di alcuni progetti che non sono proprio andati come avreste voluto. Con Giove e Saturno a vostro favore avrete voglia di sentirvi vincenti e potreste soffrire se questo non avviene.

Vergine: potreste aver vissuto una crisi nell'ultimo periodo.

In questa giornata del 5 marzo le stelle non saranno dalla vostra parte. Potreste essere penalizzati da una forte stanchezza e un forte senso di stress.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in ambito lavorativo ci sono dei conflitti aperti, per via anche di alcune incertezze che continua a non rendervi tranquilli economicamente. Non poter fare progetti a lungo termine vi rende particolarmente agitati.

Potreste sentire addosso il peso di molte responsabilità.

Scorpione: in arrivo giornate di recupero, specialmente in ambito sentimentale. Potreste vivere dei momenti di forte imbarazzo, soprattutto per via dei rapporti con gli altri. Se da tempo ci sono forti tensioni nella coppia, questo sarà il momento di riflettere.

Sagittario: la giornata del 5 marzo prevede un grande recupero per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Sarete coinvolti in maniera maggiore dalla vostra vita sentimentale, che occuperà gran parte del vostro tempo. Avrete bisogno di riflettere sul futuro.

Capricorno: chi è alle prese con un lavoro che non lo soddisfa o con un nuovo progetto non del tutto convincente, potrebbe optare per un cambiamento.

Potrebbero esserci infatti diversi dubbi che vi attanagliano e questo sarà il momento di fare chiarezza.

Acquario: purtroppo la vostra insoddisfazione potrebbe rendervi particolarmente polemici, tanto da prendervela con chi avete accanto. Nonostante la vostra grande energia, rischiate di perdere la pazienza in maniera molto facile e questo potrebbe far stancare chi vi sta al fianco.

Pesci: il mese di febbraio è stato contraddistinto da contrasti nella vita di coppia. Dalla giornata del 5 marzo potrà però iniziare una giornata di recupero per voi. Sarà più semplice per voi sentirsi tranquilli e sereni.

Avrete modo di realizzare qualcosa di costruttivo.